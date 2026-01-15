Ошибки, баги, вопросы - страница 2626
Объясните плиз такое поведение тестера.
Пытаюсь запустить эксперт на EURUSD D1 с полной подкачанной историей, на периоде с начала года, т.е. 2020.01.01 (и 2020.01.02 как первый торговый день тоже пробовал) - получаю в момент старта 260 баров истории!
Если запускать с 2019.12.31 (предыдущий бар) - получаю 518 баров истории!
Почему разные значения? Почему так мало?
Понятно, что можно устраивать разные пляски с бубном типа спец. параметров, чтобы пропускать/накапливать какие-то даты/периоды, но хотелось бы прояснить именно поведение тестера, а не обходные маневры.
Если запускать с любой даты 2019 года, то история будет начинаться с начала 2018 года
Если Вы хотите больше дневных баров в начале тестирования, то тестируйте на месяцовке - будет обеспечено истории на 100 месяцев
Мне кажется, что с есть проблемы с PositionSelect(PositionGetSymbol(i)), по крайней мере я не понимаю, почему она так работает, а не по другому (как в мт4)
В MT4 нет выбора позиции по символу, поэтому сравнение ни к месту.
PositinoSelect("EURUSD") не может знать, какую EURUSD-позицию хочется выбрать.
логично. Спасибо. Пропустил ))))
она не знает, какую позицию выбрать.
А хотелось бы....
Это нелогично и неудобно. Почему не сделать равный задел баров (количество) независимо от таймфрейма? Еще лучше иметь этот параметр в настройках (по аналогии с тем, как мы задаем количество баров на онлайн чартах).
Если пользователю нужен D1 по стратегии, как он может переключаться на месячные бары? С такой логикой приходится формировать бары таймфреймов внутри экспертов вручную. Конечно, это сделать можно, но заставлять MQL-программы выполнять задачи платформы - неправильно.
Это нелогично и неудобно. Почему не сделать равный задел баров (количество) независимо от таймфрейма?
Не всем нужно 1000 баров Д1 перед началом теста. А загрузка истории М1 соответствующей глубины + пересчет всех ТФ за 1000 дней - это уйма ресурсов.
Еще лучше иметь этот параметр в настройках (по аналогии с тем, как мы задаем количество баров на онлайн чартах).
А вот тут категорически согласен.
Почему у меня такая фигня. Это мой провайдер виноват?
Сейчас зашел со своего VPS
2298/2300 Билд.
Какой то глюк с сменой с счета и внешними переменными советника.
Запускаю советник на графике, любой с string
после смены счета - запускаю советник снова на график и все string переменные пустые.
после перезагрузки терминала все ок. Иногда не с первого раза помогает.
Reset не помогает.
Ошибка при смене счета с разными именами символов.: Билд 2300
Допустим:
Есть счет, у которого все символы без суффикса ! например EURUSD
Установили Эксперта, все ок:
все работает.
Далее, меняем счет, у которого нет таких символов, а есть другие с суффиксом!
График не загружен, Эксперт не инициализировался. Ок
Т.е. эксперт не подает жизни. ОК! графика нет!
Но. меняем график на другой (Перетаскиваем символ в окно) График построился, НО Эксперт не вызывает функцию OnInit()
Даже OnTick не работает после таких действий. Т.е. эксперт умер, хотя показывает, что он есть!
Проверил на MACD Sample - Все тоже самое.