Stanislav Korotky:

Объясните плиз такое поведение тестера.

Пытаюсь запустить эксперт на EURUSD D1 с полной подкачанной историей, на периоде с начала года, т.е. 2020.01.01 (и 2020.01.02 как первый торговый день тоже пробовал) - получаю в момент старта 260 баров истории!

Если запускать с 2019.12.31 (предыдущий бар) - получаю 518 баров истории!

Почему разные значения? Почему так мало?

Понятно, что можно устраивать разные пляски с бубном типа спец. параметров, чтобы пропускать/накапливать какие-то даты/периоды, но хотелось бы прояснить именно поведение тестера, а не обходные маневры.

Если запускать с любой даты 2019 года, то история будет начинаться с начала 2018 года

Если Вы хотите больше дневных баров в начале тестирования, то тестируйте на месяцовке - будет обеспечено истории на 100 месяцев

 
Сейчас пытался добавить сообщение. 
Вышло сообщение что сайт обновляется. 
Подождал , нажал отправить и сайт выдал ошибку 403. 
С телефона ок. 

 
Vladislav Andruschenko:

Мне кажется, что с есть проблемы с PositionSelect(PositionGetSymbol(i)), по крайней мере я не понимаю, почему она так работает, а не по другому (как в мт4)

В MT4 нет выбора позиции по символу, поэтому сравнение ни к месту.

PositinoSelect("EURUSD") не может знать, какую EURUSD-позицию хочется выбрать.

 
fxsaber:

логично. Спасибо. Пропустил ))))

она не знает, какую позицию выбрать. 


А хотелось бы.... 

 
Slava:

Если запускать с любой даты 2019 года, то история будет начинаться с начала 2018 года

Если Вы хотите больше дневных баров в начале тестирования, то тестируйте на месяцовке - будет обеспечено истории на 100 месяцев

Это нелогично и неудобно. Почему не сделать равный задел баров (количество) независимо от таймфрейма? Еще лучше иметь этот параметр в настройках (по аналогии с тем, как мы задаем количество баров на онлайн чартах).

Если пользователю нужен D1 по стратегии, как он может переключаться на месячные бары? С такой логикой приходится формировать бары таймфреймов внутри экспертов вручную. Конечно, это сделать можно, но заставлять MQL-программы выполнять задачи платформы - неправильно.

 
Stanislav Korotky:

Это нелогично и неудобно. Почему не сделать равный задел баров (количество) независимо от таймфрейма?

Не всем нужно 1000 баров Д1 перед началом теста. А загрузка истории М1 соответствующей глубины + пересчет всех ТФ за 1000 дней - это уйма ресурсов.


Stanislav Korotky:

Еще лучше иметь этот параметр в настройках (по аналогии с тем, как мы задаем количество баров на онлайн чартах).

А вот тут категорически согласен.

 

Почему у меня такая фигня. Это мой провайдер виноват? 
Сейчас зашел со своего VPS

 
Nikolai Semko:

Почему у меня такая фигня. Это мой провайдер виноват?
Сейчас зашел со своего VPS

Тоже самое. 
Появилось после обновления. 
Наверно сервак забанили на время все айпи. Которые что то писали во время обновления. 
Не первый раз. 
 

2298/2300 Билд.


Какой то глюк с сменой с счета и внешними переменными советника.

Запускаю советник на графике, любой с string 

после смены счета - запускаю советник снова на график и все string переменные пустые. 



после перезагрузки терминала все ок.  Иногда не с первого раза помогает. 


Reset не помогает. 

 

Ошибка при смене счета с разными именами символов.: Билд 2300


Допустим: 

Есть счет, у которого все символы без суффикса ! например EURUSD 

Установили Эксперта, все ок:


все работает.


Далее, меняем счет, у которого нет таких символов, а есть другие с суффиксом! 

График не загружен, Эксперт не инициализировался. Ок

Т.е. эксперт не подает жизни. ОК! графика нет! 


Но. меняем график на другой (Перетаскиваем символ в окно) График построился, НО Эксперт не вызывает функцию OnInit()



Даже OnTick не работает после таких действий. Т.е. эксперт умер, хотя показывает, что он есть!



Проверил на MACD Sample - Все тоже самое. 

