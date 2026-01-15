Ошибки, баги, вопросы - страница 2627

Не всем нужно 1000 баров Д1 перед началом теста. А загрузка истории М1 соответствующей глубины + пересчет всех ТФ за 1000 дней - это уйма ресурсов.

История-то _уже_ загружена и просчитана. Взять 1000 баров ничего не стоит. Хотя мне и не нужно столько. Не было никогда особых затыков с тем, что скачать и пересчитать бары за десяток лет - уходит несколько секунд на это. С памятью по нынешним меркам тоже нет проблем, даже учитывая, что у меня комп многолетней давности ;-).

Мне кривым кажется поведение, когда длина истории меняется в зависимости от даты внутри года - это баг, имхо.

 
История-то _уже_ загружена и просчитана.

Частный случай.

А более общий — тысяча пользователей жмет кнопку, и начинается выкачка минуток за 4 года.

 
Частный случай.

А более общий — тысяча пользователей жмет кнопку, и начинается выкачка минуток за 4 года.

Ну, я писал выше, что у меня на железе ниже среднего и нижнем тарифе ISP тратится меньше минуты на это - это не проблема. В МТ5 пользователь приучен к автоматическому скачиванию данных.

 
Комментарии, не относящиеся к этой теме, были перенесены в "Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам".
 
Просветите по поводу 3D отображения результатов оптимизации. Если параметров больше, чем 2, то "лишние" 3+ параметры дают множественность значений результатов оптимизации для каждой ячейки с координатами X;Y, где X и Y - выбранные параметры по осям. Какое же значение отображается на объемной фигуре (максимальное, минимальное, среднее)? В документации не нашел ответа - может проглядел.
При тестировании советника происходит его однократная прогонка с начальными параметрами на исторических данных. При оптимизации торговая стратегия прогоняется несколько раз с различным набором параметров...
 
Просветите по поводу 3D отображения результатов оптимизации. Если параметров больше, чем 2, то "лишние" 3+ параметры дают множественность значений результатов оптимизации для каждой ячейки с координатами X;Y, где X и Y - выбранные параметры по осям. Какое же значение отображается на объемной фигуре (максимальное, минимальное, среднее)? В документации не нашел ответа - может проглядел.

Максимальное, насколько я понял.

 

2298/2300 Билд.


Какой то глюк с сменой с счета и внешними переменными советника.

Запускаю советник на графике, любой с string 

после смены счета - запускаю советник снова на график и все string переменные пустые. 



после перезагрузки терминала все ок.  Иногда не с первого раза помогает. 


Reset не помогает. 





Также такой же глюк появляется и просто так:

открыл любой эксперт,

добавил строку: 

input string test="testtesttesttesttesttesttesttest";//testtesttesttesttesttesttesttesttesttesttest


Все. 

запускаю на графике - значения этой строки нет! 

Для экспертов, которые используют переменные String - это смерть.....






а если убрать пояснение к этому параметру:

input string test="testtesttesttesttesttesttesttest";

тогда все ок. 



анет, после повторной установки на график, опять пропадают значения:?



Уважаемая Администрация @MetaQuotes. Так и будет теперь? Или это баг? 



2304 тоже самое. 

2280 все нормально.
 
запускаю на графике - значения этой строки нет! 

Аналогичная проблема.

  1. На чарте ничего нет.
  2. Компилирую по F7.
  3. Запускаю в Терминале - пустые значения input-string.
  4. Запускаю из ME по F5 - значения input-string на месте.
 
Аналогичная проблема.

  1. На чарте ничего нет.
  2. Компилирую по F7.
  3. Запускаю в Терминале - пустые значения input-string.
  4. Запускаю из ME по F5 - значения input-string на месте.

Перекомпиляция иногда помогает, если при этом выключить терминал. Дебаг не проверял. 
 
Здравствуйте, пытаюсь ускорить тестирование с помощью функции TestorStop() в ОnTiket останавливая отдельное тестирование если эксперт достигает неприемлемых значений. В результате отдельные прогоны идут быстрее других и один из агентов тестирование финиширует первым( где то читал что если агент тестирования простаивает какое то время, то он отключается) - когда все оставшиеся агенты финишируют, первому агенту задания не отправляются. И так один за одним агенты тестирования выбывают, пока не останется один агент - в этом случае  о скорости и говорить нечего. Тоесть скорость можно увеличить, но не позволяют технические ошибки реализации распределенных вычислений. Если запустить TestorStop() в OnInit() например для оптимизации 2 параметров один из которых должен быть больше другого при первом прогоне скорость тоже увеличивается, а после агенты тестирования перестают выполнять задания хотя задания отправляются, причем счётчик отправленных заданий увеличивается с большой скоростью, а счетчик решёных агентом заданий стоит. Может кто знает как это обойти, так - тема то интересная, скорость тестирования за счёт откидывания не нужных  результатов в 10-ки раз больше чем при обычном тестирование, к тому же обнуляя не нужные результаты в OnTest() можно направлять генетический алгоритм в нужном нам направлении!
