Ошибки, баги, вопросы
Не всем нужно 1000 баров Д1 перед началом теста. А загрузка истории М1 соответствующей глубины + пересчет всех ТФ за 1000 дней - это уйма ресурсов.
История-то _уже_ загружена и просчитана. Взять 1000 баров ничего не стоит. Хотя мне и не нужно столько. Не было никогда особых затыков с тем, что скачать и пересчитать бары за десяток лет - уходит несколько секунд на это. С памятью по нынешним меркам тоже нет проблем, даже учитывая, что у меня комп многолетней давности ;-).
Мне кривым кажется поведение, когда длина истории меняется в зависимости от даты внутри года - это баг, имхо.
История-то _уже_ загружена и просчитана.
Частный случай.
А более общий — тысяча пользователей жмет кнопку, и начинается выкачка минуток за 4 года.
Ну, я писал выше, что у меня на железе ниже среднего и нижнем тарифе ISP тратится меньше минуты на это - это не проблема. В МТ5 пользователь приучен к автоматическому скачиванию данных.
Просветите по поводу 3D отображения результатов оптимизации. Если параметров больше, чем 2, то "лишние" 3+ параметры дают множественность значений результатов оптимизации для каждой ячейки с координатами X;Y, где X и Y - выбранные параметры по осям. Какое же значение отображается на объемной фигуре (максимальное, минимальное, среднее)? В документации не нашел ответа - может проглядел.
Максимальное, насколько я понял.
Vladislav Andruschenko, 2020.01.23 08:14
2298/2300 Билд.
Какой то глюк с сменой с счета и внешними переменными советника.
Запускаю советник на графике, любой с string
после смены счета - запускаю советник снова на график и все string переменные пустые.
после перезагрузки терминала все ок. Иногда не с первого раза помогает.
Reset не помогает.
Также такой же глюк появляется и просто так:
открыл любой эксперт,
добавил строку:
Все.
запускаю на графике - значения этой строки нет!
Для экспертов, которые используют переменные String - это смерть.....
а если убрать пояснение к этому параметру:
тогда все ок.
анет, после повторной установки на график, опять пропадают значения:?
Уважаемая Администрация @MetaQuotes. Так и будет теперь? Или это баг?
2304 тоже самое.2280 все нормально.
Аналогичная проблема.
Аналогичная проблема.