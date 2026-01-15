Ошибки, баги, вопросы - страница 3154
Понял. А если я не хочу использовать функцию NormalizePrice класса CSymbolInfo (стараюсь избегать библиотек, если можно), есть альтернатива?
Применяйте её только по надобности, а не каждом чихе.
Хочу сделать раскрывающийся список валютных пар и инструментов (свои пары) в окне настроек входных параметров советника. Как это можно сделать?
как корректнее будет запись...
Хорошо, благодарю за совет.
Благодарю от всей души! Полезная вещь, чтобы не вводить каждый раз название инструмента) Значит и enum, и switch, и case должны быть, все вместе.
Товарищи модераторы, пожалуйста, переместите посты в раздел "Вопросы от начинающих"
Это раздел об ошибках, багах и их решению.
Есть ли способ узнать, какая последняя версия .NET поддерживается MetaEditor (импорт C# DLL)?
Какие планы по его обновлению?
Я хотел бы узнать общий процесс сообщения об ошибке в MT5.
Я создал DLL dotnet6.0 C#. MetaEditor может найти функции DLL, и код компилируется нормально, но MT5 не находит необходимые функции внутри DLL.
Обратите внимание, что эта проблема не возникает с очень старой версией C# DLL.
Как сообщить об этом в службу поддержки MT5?
Спасибо
Подскажите, вместо csv что еще Метатрейдер читать умеет?
.txt
Но Я предпочитаю без расширения