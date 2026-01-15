Ошибки, баги, вопросы - страница 3154

Понял. А если я не хочу использовать функцию NormalizePrice класса CSymbolInfo (стараюсь избегать библиотек, если можно), есть альтернатива?

Применяйте её только по надобности, а не каждом чихе.

 
Wizard #:

Хочу сделать раскрывающийся список валютных пар и инструментов (свои пары) в окне настроек входных параметров советника. Как это можно сделать?

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                    InputList.mq5 |
//|                                  Copyright 2021, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"

//------------------------------------
enum ENUM_SYMBOL 
{
   EURUSD, 
   GBPUSD, 
   JPYUSD
};

//------------------------------------
input ENUM_SYMBOL EnumSymbol = EURUSD;  //Выбери символ

//------------------------------------
void OpenChart(ENUM_SYMBOL symbol) 
{
   switch(symbol)
   {
      case EURUSD: ChartSetSymbolPeriod(0, "EURUSD", PERIOD_CURRENT); break;
      case GBPUSD: ChartSetSymbolPeriod(0, "GBPUSD", PERIOD_CURRENT); break;
      case JPYUSD: ChartSetSymbolPeriod(0, "JPYUSD", PERIOD_CURRENT); break;   
      default: return;
   }
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
   OpenChart(EnumSymbol);

   //ChartSetSymbolPeriod() выполняется асинхронно
   //Поэтому тут придумываем ожидание, на прогрузку истории
   //Sleep() тут просто для примера
   Sleep(5000);

   return(INIT_SUCCEEDED);
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{

}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{

}
Wizard #:

как корректнее будет запись...

double stop = NormalizeDouble(SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK) - 100*_Point, _Digits);
Vitaly Muzichenko #:

Применяйте её только по надобности, а не каждом чихе.

Хорошо, благодарю за совет.

Roman #:

Благодарю от всей души! Полезная вещь, чтобы не вводить каждый раз название инструмента) Значит и enum, и switch, и case должны быть, все вместе. 

 

Товарищи модераторы, пожалуйста, переместите посты в раздел  "Вопросы от начинающих"

Это раздел об ошибках, багах и их решению.

 
здравствуйте у меня проблемы с подключением, после запуска терминала мт5 соединение начинает то подключатся то разрываться и так с 20 попытки примерно. это происходит имено после переподключения интернета, брокер говорит с их стороны все норм
 

Есть ли способ узнать, какая последняя версия .NET поддерживается MetaEditor (импорт C# DLL)?

Какие планы по его обновлению?

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Как сообщить об ошибке в МТ5?

бот , 2022.02.09 12:54

Я хотел бы узнать общий процесс сообщения об ошибке в MT5.


Я создал DLL dotnet6.0 C#. MetaEditor может найти функции DLL, и код компилируется нормально, но MT5 не находит необходимые функции внутри DLL.

Обратите внимание, что эта проблема не возникает с очень старой версией C# DLL.

Как сообщить об этом в службу поддержки MT5?

Спасибо


 

MetaQuotes.


 


Подскажите, вместо csv что еще Метатрейдер читать умеет?

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                          WST.mq5 |
//|                           Copyright © 2009, WallStreetTrader Pro |
//|                                 https://wallstreettraderpro.com/ |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2009, WST"
#property link      "https://wallstreettraderpro.com/"
#include <stdlib.mqh>
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 8
//---- input parameters
extern string    файл_данных1=".csv";
extern string    подпись1="";
extern color     цвет1=Red;
extern string    файл_данных2=".csv";
extern string    формат_даты="dd.mm.yyyy";
extern string    разделитель_записей=";";
extern string    разделитель_целой_и_дробной=",";

//---- buffers
double FA1[];
double FA2[];
double FA3[];
double FA4[];
double FA5[];
double FA6[];
double FA7[];
double FA8[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
string id;
int init()
  {
   MathSrand((int)TimeLocal());
   for(;;)
   {
      id=StringConcatenate("Fundamental data (id_",MathRand(),")");
      if(WindowFind(id)<0) break;
   }
   IndicatorShortName(id);
//---- indicators
   if(FileCanOpen(файл_данных1))
   {
      if(StringTrimLeft(StringTrimRight(подпись1))=="")
         подпись1=StringSubstr(файл_данных1,0,StringFind(файл_данных1,"."));
   }
   else подпись1="";      
   if(FileCanOpen(файл_данных2))
   {
   if(StringTrimLeft(StringTrimRight(подпись2))=="")
      подпись2=StringSubstr(файл_данных2,0,StringFind(файл_данных2,"."));
   }
   else подпись2="";      
   if(FileCanOpen(файл_данных3))
   {
   if(StringTrimLeft(StringTrimRight(подпись3))=="")
      подпись3=StringSubstr(файл_данных3,0,StringFind(файл_данных3,"."));
   }
   else подпись3="";      
   if(FileCanOpen(файл_данных4))
   {
   if(StringTrimLeft(StringTrimRight(подпись4))=="")
      подпись4=StringSubstr(файл_данных4,0,StringFind(файл_данных4,"."));
   }
   else подпись4="";      
   if(FileCanOpen(файл_данных5))
   {
   if(StringTrimLeft(StringTrimRight(подпись5))=="")
      подпись5=StringSubstr(файл_данных5,0,StringFind(файл_данных5,"."));
   }
   else подпись5="";      
   if(FileCanOpen(файл_данных6))
   {
   if(StringTrimLeft(StringTrimRight(подпись6))=="")
      подпись6=StringSubstr(файл_данных6,0,StringFind(файл_данных6,"."));
   }
   else подпись6="";      
   if(FileCanOpen(файл_данных6))
   {
   if(StringTrimLeft(StringTrimRight(подпись7))=="")
      подпись7=StringSubstr(файл_данных7,0,StringFind(файл_данных7,"."));
   }
   else подпись7="";      
   if(FileCanOpen(файл_данных8))
   {
   if(StringTrimLeft(StringTrimRight(подпись8))=="")
      подпись8=StringSubstr(файл_данных8,0,StringFind(файл_данных8,"."));
   }
   else подпись8="";      
      
   SetIndexStyle(0,DRAW_LINE,STYLE_SOLID,1,цвет1);
   SetIndexLabel(0,подпись1);
   SetIndexBuffer(0,FA1);
   SetIndexStyle(1,DRAW_LINE,STYLE_SOLID,1,цвет2);
   SetIndexLabel(1,подпись2);
   SetIndexBuffer(1,FA2);
   SetIndexStyle(2,DRAW_LINE,STYLE_SOLID,1,цвет3);
   SetIndexLabel(2,подпись3);
   SetIndexBuffer(2,FA3);
   SetIndexStyle(3,DRAW_LINE,STYLE_SOLID,1,цвет4);
   SetIndexLabel(3,подпись4);
   SetIndexBuffer(3,FA4);
   SetIndexStyle(4,DRAW_LINE,STYLE_SOLID,1,цвет5);
   SetIndexLabel(4,подпись5);
   SetIndexBuffer(4,FA5);
   SetIndexStyle(5,DRAW_LINE,STYLE_SOLID,1,цвет6);
   SetIndexLabel(5,подпись6);
   SetIndexBuffer(5,FA6);
   SetIndexStyle(6,DRAW_LINE,STYLE_SOLID,1,цвет7);
   SetIndexLabel(6,подпись7);
   SetIndexBuffer(6,FA7);
   SetIndexStyle(7,DRAW_LINE,STYLE_SOLID,1,цвет8);
   SetIndexLabel(7,подпись8);
   SetIndexBuffer(7,FA8);
//----
   return(0);
 
murziks #:


Подскажите, вместо csv что еще Метатрейдер читать умеет?

.txt

Но Я предпочитаю без расширения


