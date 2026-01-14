Ошибки, баги, вопросы - страница 1298
syntax errorа так: нормально, значит компилятор понимает что подразумевается A::S() и это не обязательно явно указывать
Уважаемые знатоки, как в пользовательском индикаторе МА (прикрепил) реализовать функцию "Применить к: ..." ?
что бы было как в стандартном индикаторе Moving Average - "Применить к: First Indikator's Data".
Задавал этот вопрос на форумах, никто не знает или говорит, что в MQL данной возможности для реализации нет.
И сразу вопрос к разработчикам - почему коды встроенных стандартных индикаторов закрытые и их нельзя модифицировать?
нельзя присвоить указатель указателю, если последний объявлен как (const A *) и является членом члена класса
а если просто членом класса, то нормально
Дополню предыдущее сообщение достаточно редким случаем явного вызова конструктора
После #define иногда возможны комментарии
У значков существенно четкость пропала
Было build 1060
Стало build 1100
Нужно ли увеличивать размеры в ущерб четкости?
