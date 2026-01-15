Ошибки, баги, вопросы - страница 2597
Открываем описание структуры: https://www.mql5.com/ru/docs/constants/structures/mqltradetransaction
Читаем описание структуры:
Это поле для ticket position, а не POSITION_ID.
Тикет у позиции один. И это position id.
А вот тикет сделки, которая изменила позицию - он другой, и тикеты сделок меняются у одной позиции с одним идентификатором.
Тикет у позиции один. И это position id.
А вот тикет сделки, которая изменила позицию - он другой, и тикеты сделок меняются у одной позиции с одним идентификатором.
Вы не правы.
Тикет позиции и индификатор это не одно и тоже. Более подробно можно прочитать здесь: https://www.mql5.com/ru/docs/constants/tradingconstants/positionproperties#enum_position_property_integer
Тикеты сделок это совсем другое и прямое отношение к тикету позиции не имеет.
И я написал что неверно заполняется поле в структуре транзакции. Не id позиции, не тикет сделки, а именно тикет позиции.
Я ж вам говорю - там position id
А официальное описание структуры MqlTradeTransaction говорит, что тикет позиции, а не id позиции. И кому мне верить вам или описанию разработчика?
А почему нет возможности задать стоимость сигнала в виде:
1 фикс в зависимости от стоимости чистых активов
+
2. процента от прибыли.
?
А зачем вам вообще тикет (или id) позиции?
А зачем вам вообще тикет (или id) позиции?
Регулярно приходится решать следующие задачи:
1. Отслеживать Ордера и Сделки в оперативном режиме (из транзакций).
2. При запуске системы восстановить все связи из истории.
3. Чтобы работало и на реале и на тесте (транзакции кардинально отличаются).
А из-за того что все это имеет совершенно разный подход в организации решил запилить свою методологию работы с Ордерами, Позициями и Сделками. Получился более удобный инструмент с одинаковым интерфейсом ко всем 3 задачам.
Зачем ай-ди позиции для всего этого? Не могу понять, как его вообще использовать.
Достаточно анализировать сделки.