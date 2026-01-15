Ошибки, баги, вопросы - страница 2597

Новый комментарий
 

Открываем описание структуры: https://www.mql5.com/ru/docs/constants/structures/mqltradetransaction

Читаем описание структуры:

position

Это поле для ticket position, а не POSITION_ID.

Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Структуры данных / Структура торговой транзакции
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Структуры данных / Структура торговой транзакции
  • www.mql5.com
Например, при отсылке рыночного ордера на покупку он обрабатывается, для счета создается соответствующий ордер на покупку, происходит исполнение ордера, его удаление из списка открытых, добавление в историю ордеров, далее добавляется соответствующая сделка в историю и создается новая позиция. Все эти действия являются торговыми транзакциями...
 
Francuz:

Открываем описание структуры: https://www.mql5.com/ru/docs/constants/structures/mqltradetransaction

Читаем описание структуры:

Это поле для ticket position, а не POSITION_ID.

Тикет у позиции один. И это position id.

А вот тикет сделки, которая изменила позицию - он другой, и тикеты сделок меняются у одной позиции с одним идентификатором.

 
Artyom Trishkin:

Тикет у позиции один. И это position id.

А вот тикет сделки, которая изменила позицию - он другой, и тикеты сделок меняются у одной позиции с одним идентификатором.

Вы не правы.

Тикет позиции и индификатор это не одно и тоже. Более подробно можно прочитать здесь: https://www.mql5.com/ru/docs/constants/tradingconstants/positionproperties#enum_position_property_integer

Тикеты сделок это совсем другое и прямое отношение к тикету позиции не имеет.

И я написал что неверно заполняется поле в структуре транзакции. Не id позиции, не тикет сделки, а именно тикет позиции.

Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства позиций
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства позиций
  • www.mql5.com
Тикет позиции. Уникальное число, которое присваивается каждой вновь открытой позиции. Как правило, соответствует тикету ордера, в результате которого она была открыта, за исключением случаев изменения тикета в результате служебных операций на сервере. Например, начисления свопов переоткрытием позиции. Для нахождения ордера, которым была открыта...
 
Francuz:

Вы не правы.

Тикет позиции и индификатор это не одно и тоже. Более подробно можно прочитать здесь: https://www.mql5.com/ru/docs/constants/tradingconstants/positionproperties#enum_position_property_integer

Тикеты сделок это совсем другое и прямое отношение к тикету позиции не имеет.

И я написал что неверно заполняется поле в структуре транзакции. Не id позиции, не тикет сделки, а именно тикет позиции.

Я ж вам говорю - там position id
 
Artyom Trishkin:
Я ж вам говорю - там position id

А официальное описание структуры MqlTradeTransaction говорит, что тикет позиции, а не id позиции. И кому мне верить вам или описанию разработчика?

Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Структуры данных / Структура торговой транзакции
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Структуры данных / Структура торговой транзакции
  • www.mql5.com
Например, при отсылке рыночного ордера на покупку он обрабатывается, для счета создается соответствующий ордер на покупку, происходит исполнение ордера, его удаление из списка открытых, добавление в историю ордеров, далее добавляется соответствующая сделка в историю и создается новая позиция. Все эти действия являются торговыми транзакциями...
 

А почему нет возможности задать стоимость сигнала в виде:

1 фикс в зависимости от стоимости чистых активов

+

2. процента от прибыли.

?

 
Уважаемые трейдеры, подскажите брокера, где есть сбер, фьючер сбера, и платформа мт4 или мт5, с более менее хорошей регуляцией. Можно в личку, чтобы не было рекламой. Открытие, телетрейдер не предлагать. Заранее спасибо.
 
Francuz:

А зачем вам вообще тикет (или id) позиции?

 
Andrey Khatimlianskii:

А зачем вам вообще тикет (или id) позиции?

Регулярно приходится решать следующие задачи:

1. Отслеживать Ордера и Сделки в оперативном режиме (из транзакций).

2. При запуске системы восстановить все связи из истории.

3. Чтобы работало и на реале и на тесте (транзакции кардинально отличаются).

А из-за того что все это имеет совершенно разный подход в организации решил запилить свою методологию работы с Ордерами, Позициями и Сделками. Получился более удобный инструмент с одинаковым интерфейсом ко всем 3 задачам.

 
Francuz:

Регулярно приходится решать следующие задачи:

1. Отслеживать Ордера и Сделки в оперативном режиме (из транзакций).

2. При запуске системы восстановить все связи из истории.

3. Чтобы работало и на реале и на тесте (транзакции кардинально отличаются).

А из-за того что все это имеет совершенно разный подход в организации решил запилить свою методологию работы с Ордерами, Позициями и Сделками. Получился более удобный инструмент с одинаковым интерфейсом ко всем 3 задачам.

Зачем ай-ди позиции для всего этого? Не могу понять, как его вообще использовать.

Достаточно анализировать сделки.

1...259025912592259325942595259625972598259926002601260226032604...3696
Новый комментарий