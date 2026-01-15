Ошибки, баги, вопросы - страница 2598
Зачем ай-ди позиции для всего этого? Не могу понять, как его вообще использовать.
Достаточно анализировать сделки.
Я использую внутренний клиринг алгоритмов. Соответственно есть несколько виртуальных позиций, и их нужно регулярно сверять с реальной позицией, чтобы не было расхождений. Ну и в придачу торговля ведётся сразу на нескольких Symbol`ах, по этому реальных позиций несколько.
Зачем ай-ди позиции? С чем вы его сверяете?
Ведете свои виртуальные позиции? Замечательно, просто посчитайте объем и убедитесь, что он равен реальному объему.
Видимо, я просто не вижу задачу целиком.
Это при нормальном режиме работы. Но при внезапном отключении терминала всё теряется. По этому сделал защиту от сбоев при помощи глобальных переменных терминала. А туда Symbol не положить. По этому вместо него использую PositionID. Так даже удобнее.
Но мы отклонились от сути вопроса. Ошибка в транзакциях определена. Но из разработчиков никто не отписался. Принята ли информация к сведению, или они даже не прочитали её?
Какая ошибка?
Эта ошибка:
https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page2596#comment_13707304
Точно установлено, что работает не так как заявлено в официальном описании структуры:
https://www.mql5.com/ru/docs/constants/structures/mqltradetransaction
Эта ошибка:
position
Тикет позиции, на которую повлияла транзакция.
Что не так? Вам показан тикет позиции. Это и есть ID позиции. У вас счёт с типом "неттинг" - на нём есть только одна позиция до тех пор, пока она не будет закрыта. Переворот позиции не есть её закрытие.
Вы ошибаетесь. Тикет позиции и id позиции разные сущности. Они очень похожи по этому немудрено их спутать. В перечислении ENUM_POSITION_PROPERTY_INTEGER они явно разделены как разные сущности.
Тестер MT5 не видит историю :
доступная история в терминале :
Все детали запуска видны на скринах. Всем спасибо.
Я не ошибаюсь в том, что вам показывается ID позиции. Об этом и толкую уже в который раз.
Идентификатор позиции - это уникальное число, которое присваивается каждой вновь открытой позиции и не изменяется в течение всей ее жизни. Соответствует тикету ордера, которым была открыта позиция.
Идентификатор позиции указывается в каждом ордере (ORDER_POSITION_ID) и сделке (DEAL_POSITION_ID), которая ее открыла, изменила или закрыла. Используйте это свойство для поиска ордеров и сделок, связанных с позицией.
При развороте позиции в режиме неттинга (единой сделкой in/out) идентификатор позиции POSITION_IDENTIFIER не изменяется. Однако при этом POSITION_TICKET изменяется на тикет ордера, в результате которого произошел разворот. В режиме хеджинга разворот позиции не предусмотрен
Просто логику включите.
Если при развороте позиции показываемое число не изменилось, и остаётся одинаковым, то это может говорить лишь об одном - это число является ID-позиции. Посмотрите на ордер, который породил транзакцию - он не такой как номер position, а значит, position - идентификатор позиции.
Из этого и исходите. Это не ошибка в транзакции, а скорее тогда уж ошибка в справке.И по поводу этого вашего утверждения могу сказать - поглядите пожалуйста на мои статьи, и представьте как бы я их писал без досконального изучения и понимания предмета? Я всё прекрасно понимаю и знаю разницу - просто показываю вам, что же именно вы видите в журнале.