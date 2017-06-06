МТ5. Последний билд. Проблемы.

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Заметил, что если в список позиций добавить колонку ID, то ID не отображается.
 
Renat Akhtyamov:
Заметил, что если в список позиций добавить колонку ID, то ID не отображается.
Ага, ни во вкладках  Торговля, ни в История.
 

Они показываются только на тех системах, где заполняются шлюзом исполнения.

Например, у MOEX счетов.

 

Ок. Очень хороший столбик в таблице придуман, раньше не видел.

Из окружения терминала, при отсутствии в потоке, есть возможность заполнить в этот столбец магик ?

 
Renat Akhtyamov:

Ок. Очень хороший столбик в таблице придуман, раньше не видел.

Из окружения терминала, при отсутствии в потоке, есть возможность заполнить в этот столбец магик ?

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Также интересует вопрос - появилась ли возможность программно определить сумму комиссии по позиции?


Я так понимю, можно только суммарную по всем позициям

ACCOUNT_COMMISSION_BLOCKED

Текущая сумма заблокированных комиссий по счёту

 
Alexey Volchanskiy:


Я так понимю, можно только суммарную по всем позициям

ACCOUNT_COMMISSION_BLOCKED

Текущая сумма заблокированных комиссий по счёту

Ума не приложу - как определить комиссию по одной позиции

Раз существуют счета с хеджем и без, то нужно знать комиссию по каждой позиции в отдельности.

 

В истории сделок принадлежащих позиции. Высчитывается 2 раза, открытие и закрытие.
 
Alexey Viktorov:

В истории сделок принадлежащих позиции. Высчитывается 2 раза, открытие и закрытие.

Разобрался. Такая функция есть, но её не подсвечитвает метаэдитор, т.е.

PositionGetDouble(POSITION_COMMISSION)
Код комипилируется
 
Renat Akhtyamov:

Разобрался. Такая функция есть, но её не подсвечитвает метаэдитор, т.е.

Код комипилируется

Давай поиграем в игру?

Найди одно отличие DEAL_COMMISSION и POSITION_COMMISSION

 
Alexey Viktorov:

Давай поиграем в игру?

Найди одно отличие DEAL_COMMISSION и POSITION_COMMISSION

я бы поиграл, но в МТ5 даже столбца "комиссия" нет )))
 
Renat Akhtyamov:
я бы поиграл, но в МТ5 даже столбца "комиссия" нет )))


Как же это "нет", когда столбец "Комиссия" есть :) 

Вот только это волшебный столбец и показывается он только тем, у кого на торговом счёте есть комиссия.

Столбец комиссия

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