МТ5. Последний билд. Проблемы.
- Оцениваем ядра CPU для оптимизации
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Заметил, что если в список позиций добавить колонку ID, то ID не отображается.
Ок. Очень хороший столбик в таблице придуман, раньше не видел.
Из окружения терминала, при отсутствии в потоке, есть возможность заполнить в этот столбец магик ?
Ок. Очень хороший столбик в таблице придуман, раньше не видел.
Из окружения терминала, при отсутствии в потоке, есть возможность заполнить в этот столбец магик ?
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Также интересует вопрос - появилась ли возможность программно определить сумму комиссии по позиции?
Я так понимю, можно только суммарную по всем позициям
ACCOUNT_COMMISSION_BLOCKED
Текущая сумма заблокированных комиссий по счёту
Я так понимю, можно только суммарную по всем позициям
ACCOUNT_COMMISSION_BLOCKED
Текущая сумма заблокированных комиссий по счёту
Ума не приложу - как определить комиссию по одной позиции
Раз существуют счета с хеджем и без, то нужно знать комиссию по каждой позиции в отдельности.
В истории сделок принадлежащих позиции. Высчитывается 2 раза, открытие и закрытие.
В истории сделок принадлежащих позиции. Высчитывается 2 раза, открытие и закрытие.
Разобрался. Такая функция есть, но её не подсвечитвает метаэдитор, т.е.
PositionGetDouble(POSITION_COMMISSION)Код комипилируется
Разобрался. Такая функция есть, но её не подсвечитвает метаэдитор, т.е.Код комипилируется
Давай поиграем в игру?
Найди одно отличие DEAL_COMMISSION и POSITION_COMMISSION
Давай поиграем в игру?
Найди одно отличие DEAL_COMMISSION и POSITION_COMMISSION
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