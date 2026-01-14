Ошибки, баги, вопросы - страница 259

Модераторы. к вам вопрос

Не могу отправить заявку в сервисдеск.

и кнопка "Закрыть" не работает

Попробуйте еще раз. Сервисдеск является частью внутренней системы компании, которая перезагружалась недавно.
 
Подскажите пожалуйста, каким образом можно узнать, что сделка завершилась по стоп-лоссу?
 
хотелось бы узнать, есть ли в 5 альтернатива скрипту с бесконечным циклом, а то подобный скрипт сильно капризный, хотелось бы, что бы при повторном открытии терминала или смене тф он продолжал работу?
 
Если вас устраивает минимальная частота 1сек тогда OnTimer, иначе

Пока в OnTimer не будет работы с микросекундами нет.

 
possible loss of data due to type conversion    ChartObject.mqh    213    4
possible loss of data due to type conversion    ChartObject.mqh    481    4
possible loss of data due to type conversion    ChartObject.mqh    867    17
possible loss of data due to type conversion    ChartObjectsTxtControls.mqh    519    4

Билд 375 - появились ворнинги в стандартных библиотеках. Может еще где есть, пока не проверял.

спасибо, требуется меньший интервал, значит по старинке:)
 
В МТ5 Не сделка завершается по стоп-лоссу, а позиция,на данный момент можно узнать только по комментарию  сделки которая закрыла позицию по стоп-лоссу. Вот примерный код. 

void Event()
  {
   if(!HistorySelectByPosition(ID))return;
   double margin=0.0;
   bool res;
   int total=HistoryOrdersTotal();
   ulong deal_ticket=HistoryDealGetTicket(total-1);
   string coment=HistoryDealGetString(deal_ticket,DEAL_COMMENT);
   long deal_type=HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_TYPE);
   double volume=HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_VOLUME);
   double MinLot=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_MIN);
   double MaxLot=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_MAX);
   double Bid=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_BID);
   double Ask=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_ASK);
   ulong stoplevel=SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL);

   if(deal_type==ORDER_TYPE_BUY)
     {
      if(StringFind(coment,"sl")>=0)
        {
         request.volume=NormalizeDouble(volume*Klot,DigitsVolume());
         request.price=NormalizeDouble(Bid,_Digits);
         request.type = ORDER_TYPE_SELL;
         if(SL<=0 || TP<=0)return;
         if(SL>=stoplevel) request.sl=NormalizeDouble(Ask+(SL*_Point),_Digits);
         if(SL<stoplevel) request.sl=NormalizeDouble(Ask+(stoplevel*_Point),_Digits);
         if(TP>=stoplevel) request.tp=NormalizeDouble(Bid -(TP*_Point),_Digits);
         if(TP<stoplevel) request.tp=NormalizeDouble(Bid -(stoplevel*_Point),_Digits);
         OrderCalcMargin(request.type,_Symbol,request.volume,Bid,margin);
         if(AccountInfoDouble(ACCOUNT_FREEMARGIN)-margin<0)return;
        }
      if(StringFind(coment,"tp")>=0){flagNewSeries=true;return;}
     }
   if(deal_type==ORDER_TYPE_SELL)
     {
      if(StringFind(coment,"sl")>=0)
        {
         request.volume=NormalizeDouble(volume*Klot,DigitsVolume());
         request.price=NormalizeDouble(Ask,_Digits);
         request.type = ORDER_TYPE_BUY;
         if(SL<=0 || TP<=0)return;
         if(SL>=stoplevel) request.sl=NormalizeDouble(Bid -(SL*_Point),_Digits);
         if(SL<stoplevel) request.sl=NormalizeDouble(Bid -(stoplevel*_Point),_Digits);
         if(TP>=stoplevel) request.tp=NormalizeDouble(Ask+(TP*_Point),_Digits);
         if(TP<stoplevel) request.tp=NormalizeDouble(Ask+(stoplevel*_Point),_Digits);
         OrderCalcMargin(request.type,_Symbol,request.volume,Ask,margin);
         if(AccountInfoDouble(ACCOUNT_FREEMARGIN)-margin<0)return;
        }
      if(StringFind(coment,"tp")>=0){flagNewSeries=true;return;}
     }

   if(request.volume<MinLot)request.volume=MinLot;
   if(request.volume>MaxLot)request.volume=MaxLot;
   request.volume=NormalizeDouble(request.volume,DigitsVolume());

   request.action       = TRADE_ACTION_DEAL;
   request.magic        = Magic;
   request.symbol       = _Symbol;
   request.deviation    = Slip;
   request.type_filling = ORDER_FILLING_AON;
   request.comment      = CommentOrder;

   OrderSend(request,result);

   switch(result.retcode)
     {
      case 10008: {Print("Ордер размещен");PositionSelect(Symbol());ID=PositionGetInteger(POSITION_IDENTIFIER);}break;
      case 10009: {Print("Заявка выполнена");PositionSelect(Symbol());ID=PositionGetInteger(POSITION_IDENTIFIER);}break;
      case 10004: {Print("Реквота");}break;
      case 10006: {Print("Запрос отвергнут");}break;
      case 10007: {Print("Запрос отменен трейдером");res=false;}break;

      case 10010: {Print("Заявка выполнена частично");res=false;}break;
      case 10011: {Print("Ошибка обработки запроса");res=false;}break;
      case 10012: {Print("Запрос отменен по истечению времени");}break;
      case 10013: {Print("Неправильный запрос");res=false;}break;
      case 10014: {Print("Неправильный объем в запросе");res=false;}break;
      case 10015: {Print("Неправильная цена в запросе");res=false;}break;
      case 10016: {Print("Неправильные стопы в запросе");res=false;}break;
      case 10017: {Print("Торговля запрещена");res=false;}break;
      case 10018: {Print("Рынок закрыт");}break;
      case 10019: {Print("Нет достаточных денежных средств для выполнения запроса");res=false;}break;
      case 10020: {Print("Цены изменились");}break;
      case 10021: {Print("Отсутствуют котировки для обработки запроса");}break;
      case 10022: {Print("Неверная дата истечения ордера в запросе");res=false;}break;
      case 10023: {Print("Состояние ордера изменилось");}break;
      case 10024: {Print("Слишком частые запросы");res=false;}break;
      case 10025: {Print("В запросе нет изменений");res=false;}break;
      case 10026: {Print("Автотрейдинг запрещен сервером");res=false;}break;
      case 10027: {Print("Автотрейдинг запрещен клиентским терминалом");res=false;}break;
      case 10028: {Print("Запрос заблокирован для обработки");res=false;}break;
      case 10029: {Print("Ордер или позиция заморожены");res=false;}break;
      case 10030: {Print("Указан неподдерживаемый тип исполнения ордера по остатку");res=false;}break;
      case 10031: {Print("Нет соединения с торговым сервером");}break;
      case 10032: {Print("Операция разрешена только для реальных счетов");res=false;}break;
      case 10033: {Print("Достигнут лимит на количество отложенных ордеров");res=false;}break;
      case 10034: {Print("Достигнут лимит на объем ордеров и позиций для данного символа");res=false;}break;
      default:    Print("Ошибка № - ",result.retcode);
     }
  }
 

Советник оптимизировался на интервале AB. Выше прогон его с этими параметрами на интервале AD. Не пойму, что происходит в точке C.

Притом что советник практически не оптимизируется на интервале CD. Может есть изменение каких либо правил торговли после 25.10.2010 (точка C) или еще что либо?

 
Размер средней прибыльной сделки у советника какой? Что-то мне подсказывает, что меньше 10 пунктов.

Проблема, скорее всего, в исторических данных - они или более причесанные (фильтрованные), или просто более корректные (например, содержат правильные спреды).

Сервер какой?

