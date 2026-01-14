Ошибки, баги, вопросы - страница 259
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Модераторы. к вам вопрос
Не могу отправить заявку в сервисдеск.
и кнопка "Закрыть" не работает
Модераторы. к вам вопрос
Не могу отправить заявку в сервисдеск.
и кнопка "Закрыть" не работает
хотелось бы узнать, есть ли в 5 альтернатива скрипту с бесконечным циклом, а то подобный скрипт сильно капризный, хотелось бы, что бы при повторном открытии терминала или смене тф он продолжал работу?
Если вас устраивает минимальная частота 1сек тогда OnTimer, иначе
Пока в OnTimer не будет работы с микросекундами нет.
possible loss of data due to type conversion ChartObject.mqh 481 4
possible loss of data due to type conversion ChartObject.mqh 867 17
possible loss of data due to type conversion ChartObjectsTxtControls.mqh 519 4
Билд 375 - появились ворнинги в стандартных библиотеках. Может еще где есть, пока не проверял.
Если вас устраивает минимальная частота 1сек тогда OnTimer, иначе
Пока в OnTimer не будет работы с микросекундами нет.
Подскажите пожалуйста, каким образом можно узнать, что сделка завершилась по стоп-лоссу?
В МТ5 Не сделка завершается по стоп-лоссу, а позиция,на данный момент можно узнать только по комментарию сделки которая закрыла позицию по стоп-лоссу. Вот примерный код.
Советник оптимизировался на интервале AB. Выше прогон его с этими параметрами на интервале AD. Не пойму, что происходит в точке C.
Притом что советник практически не оптимизируется на интервале CD. Может есть изменение каких либо правил торговли после 25.10.2010 (точка C) или еще что либо?
Советник оптимизировался на интервале AB. Выше прогон его с этими параметрами на интервале AD. Не пойму, что происходит в точке C.
Притом что советник практически не оптимизируется на интервале CD. Может есть изменение каких либо правил торговли после 25.10.2010 (точка C) или еще что либо?
Размер средней прибыльной сделки у советника какой? Что-то мне подсказывает, что меньше 10 пунктов.
Проблема, скорее всего, в исторических данных - они или более причесанные (фильтрованные), или просто более корректные (например, содержат правильные спреды).
Сервер какой?