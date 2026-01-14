Ошибки, баги, вопросы - страница 256

Подскажите, пожалуйста, как объявить 2-мерный динамический массив. В справке по этому поводу есть только пример с одним динамическим измерением:

double matrix[][10][20]; // 3-мерный динамический массив

ArrayResize(matrix,5);   // задали размер первого измерения


А объявление:

double matrix[][];

не работает, компилятор пишет: ']' - invalid index value

 

Помогите, не могу понять, что ему не нравится.. пишет все время 10016 (типа стоп лосс не правильно выставлен) Спасибо

#property version   "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
#define MAGIC_NUMBER 12937
input double BASELOT=0.5;
input double stoploss=0.0;
input double takeprofit=0.0;
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   int send;
   int signalMA=signalMA();
   if(signalMA==1)
     {
      send=1;
      Send(send);
        } else if(signalMA==2) {
      send=2;
      Send(send);
     }
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
int signalMA() 
  {
   int signalMA=0;
   double inMA6 = iMA(NULL,0,6,0,MODE_SMA,0);
   double inMA1 = iMA(NULL,0,1,0,MODE_SMA,0);
   if(inMA6>inMA1)
     {
      signalMA=1;
     }
   if(inMA6<inMA1)
     {
      signalMA=2;
     }
   return(signalMA);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
void Send(int send)
  {
   MqlTick tick;
   MqlTradeRequest request;
   MqlTradeResult tradeResult;
   MqlTradeCheckResult checkResult;
   static bool br=false;
   if(!br) 
     {
      if(send==1) 
        {
         br=true;
         request.price=tick.bid;
         request.sl = stoploss;
         request.tp = takeprofit;
         request.type=ORDER_TYPE_SELL;
           } else if(send==2){
         br=true;
         request.price=tick.ask;
         request.sl = stoploss;
         request.tp = takeprofit;
         request.type=ORDER_TYPE_BUY;
        }
      if(br) 
        {
         request.action       = TRADE_ACTION_DEAL;
         request.symbol       = _Symbol;
         request.volume       = BASELOT;
         request.deviation    = 5;
         request.type_filling = ORDER_FILLING_AON;
         request.type_time    = ORDER_TIME_GTC;
         request.comment      = "";
         request.magic        = MAGIC_NUMBER;
         if(OrderCheck(request,checkResult)) 
           {
            OrderSend(request,tradeResult);
              } else {
            Print("Error: ",checkResult.retcode);
           }
        }
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 
tmt0086:

Помогите, не могу понять, что ему не нравится.. пишет все время 10016 (типа стоп лосс не правильно выставлен) Спасибо

Во первых у вас эта функция написана не правильно

int signalMA() 
  {
   int signalMA=0;
   double inMA6 = iMA(NULL,0,6,0,MODE_SMA,0);
   double inMA1 = iMA(NULL,0,1,0,MODE_SMA,0);
   if(inMA6>inMA1)
     {
      signalMA=1;
     }
   if(inMA6<inMA1)
     {
      signalMA=2;
     }
   return(signalMA);
  }

Надо так, на счет ошибки стопов подсказать не могу пока


//+------------------------------------------------------------------+
#define MAGIC_NUMBER 12937
input double BASELOT=0.5;
input double stoploss=0.0;
input double takeprofit=0.0;

int handleMA1=INVALID_HANDLE;
int handleMA2=INVALID_HANDLE;

double inMA6[];
double inMA1[];

MqlTick tick;
MqlTradeRequest request;
MqlTradeResult tradeResult;
MqlTradeCheckResult checkResult;
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   handleMA1=iMA(NULL,0,6,0,MODE_SMA,0);
   handleMA2= iMA(NULL,0,1,0,MODE_SMA,0);

   int send;
   int signalMA=signalMA();
   if(signalMA==1)
     {
      send=1;
      Send(send);
        } else if(signalMA==2) {
      send=2;
      Send(send);
     }
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int signalMA()
  {
   int sig=0;
   if(handleMA1==INVALID_HANDLE)
     {
      handleMA1=iMA(NULL,0,6,0,MODE_SMA,0);
      return(0);
     }
   if(handleMA2==INVALID_HANDLE)
     {
      handleMA2=iMA(NULL,0,1,0,MODE_SMA,0);
      return(0);
     }
   if(CopyBuffer(handleMA1,0,0,1,inMA6)<1) return(0);
   if(CopyBuffer(handleMA2,0,0,1,inMA1)<1) return(0);
   if(!ArraySetAsSeries(inMA6,true)) return(0);
   if(!ArraySetAsSeries(inMA1,true)) return(0);

   if(inMA6[0]>inMA1[0]) sig=1;
   else if(inMA6[0]<inMA1[0]) sig=2;
   else sig=0;
   return(sig);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
void Send(int send)
  {
   static bool br=false;
   if(!br)
     {
      if(send==1)
        {
         br=true;
         request.price=tick.bid;
         request.sl = stoploss;
         request.tp = takeprofit;
         request.type=ORDER_TYPE_SELL;
           } else if(send==2){
         br=true;
         request.price=tick.ask;
         request.sl = stoploss;
         request.tp = takeprofit;
         request.type=ORDER_TYPE_BUY;
        }
      if(br)
        {
         request.action       = TRADE_ACTION_DEAL;
         request.symbol       = _Symbol;
         request.volume       = BASELOT;
         request.deviation    = 5;
         request.type_filling = ORDER_FILLING_AON;
         request.type_time    = ORDER_TIME_GTC;
         request.comment      = "";
         request.magic        = MAGIC_NUMBER;
         if(OrderCheck(request,checkResult))
           {
            OrderSend(request,tradeResult);
              } else {
            Print("Error: ",checkResult.retcode);
           }
        }
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 
-Alexey-:

Подскажите, пожалуйста, как объявить 2-мерный динамический массив. В справке по этому поводу есть только пример с одним динамическим измерением:

double matrix[][10][20]; // 3-мерный динамический массив

ArrayResize(matrix,5);   // задали размер первого измерения


А объявление:

double matrix[][];

не работает, компилятор пишет: ']' - invalid index value

В MQL5 только одно динамическое измерение.

для использования нескольких можете использовать структуры

struct SDynamic
  {
   double            data[];
  };

...

SDynamic Arr2D[];

...

bool Arr2DResize(SDynamic &a2d[],int d1,int d2)
  {
   if(ArrayResize(a2d,d1)!=d1) return(false);
   for(int i=0;i<d1;i++)
      if(ArrayResize(a2d[i].data,d2)!=d2) return(false);
   return(true);
  }

...

Arr2DResize(Arr2D,10,10);

...

Print(Arr2D[0].data[3]);
mql5:

В MQL5 только одно динамическое измерение.

для использования нескольких можете использовать структуры

Уважаемый mql5, благодарю за помощь, пояснения и практический пример.
Нужно было в соседний форум, но там с картинками проблема (не вышло подгрузить)... :(


Разработчикам.

Из отчета MT4 229. Это баг или как?


 
Interesting:

Нужно было в соседний форум, но там с кортинками проблема (не вышло подгрузить)... :(



Картинка, как я понимаю, приведена.

Нужна версия браузера. 

alexvd:

Картинка, как я понимаю, приведена.

Нужна версия браузера. 

Картинку пробовал ставить в формате Png и Gif (также была попытка вставить как Jpg, при помощи сервиса radikal.ru).

Браузер Firefox 3.6.13.

PS

Пробовал вставить вот в эту ветку - Новая версия MetaTrader 4 Client Terminal build 228

Что странно Png там вроде как присутствую.

Interesting:

Разработчикам.

Из отчета MT4 229. Это баг или как?



Да вроде не похоже.

Получается что было всего 2 (из 45) убыточные сделки, причем обе были на покупку.

Может куда не туда смотрю?

 
Interesting:

Картинку пробовал ставить в формате Png и Gif (также была попытка вставить как Jpg, при помощи сервиса radikal.ru).

Браузер Firefox 3.6.13.

PS

Пробовал вставить вот в эту ветку - Новая версия MetaTrader 4 Client Terminal build 228

Что странно Png там вроде как присутствую.

Попробуйте почистить кэш. Пробовались разные варианты, разные браузеры - добавление было успешным.

Вы ведь вставляете картинку непосредственно в комментарий а не как атач? 

