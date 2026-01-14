Ошибки, баги, вопросы - страница 256
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Подскажите, пожалуйста, как объявить 2-мерный динамический массив. В справке по этому поводу есть только пример с одним динамическим измерением:
double matrix[][10][20]; // 3-мерный динамический массив
ArrayResize(matrix,5); // задали размер первого измерения
А объявление:
double matrix[][];
не работает, компилятор пишет: ']' - invalid index value
Помогите, не могу понять, что ему не нравится.. пишет все время 10016 (типа стоп лосс не правильно выставлен) Спасибо
Помогите, не могу понять, что ему не нравится.. пишет все время 10016 (типа стоп лосс не правильно выставлен) Спасибо
Во первых у вас эта функция написана не правильно
Надо так, на счет ошибки стопов подсказать не могу пока
Подскажите, пожалуйста, как объявить 2-мерный динамический массив. В справке по этому поводу есть только пример с одним динамическим измерением:
double matrix[][10][20]; // 3-мерный динамический массив
ArrayResize(matrix,5); // задали размер первого измерения
А объявление:
double matrix[][];
не работает, компилятор пишет: ']' - invalid index value
В MQL5 только одно динамическое измерение.
для использования нескольких можете использовать структуры
В MQL5 только одно динамическое измерение.
для использования нескольких можете использовать структуры
Нужно было в соседний форум, но там с картинками проблема (не вышло подгрузить)... :(
Разработчикам.
Из отчета MT4 229. Это баг или как?
Нужно было в соседний форум, но там с кортинками проблема (не вышло подгрузить)... :(
Картинка, как я понимаю, приведена.
Нужна версия браузера.
Картинка, как я понимаю, приведена.
Нужна версия браузера.
Картинку пробовал ставить в формате Png и Gif (также была попытка вставить как Jpg, при помощи сервиса radikal.ru).
Браузер Firefox 3.6.13.
PS
Пробовал вставить вот в эту ветку - Новая версия MetaTrader 4 Client Terminal build 228
Что странно Png там вроде как присутствую.
Разработчикам.
Из отчета MT4 229. Это баг или как?
Да вроде не похоже.
Получается что было всего 2 (из 45) убыточные сделки, причем обе были на покупку.
Может куда не туда смотрю?
Картинку пробовал ставить в формате Png и Gif (также была попытка вставить как Jpg, при помощи сервиса radikal.ru).
Браузер Firefox 3.6.13.
PS
Пробовал вставить вот в эту ветку - Новая версия MetaTrader 4 Client Terminal build 228
Что странно Png там вроде как присутствую.
Попробуйте почистить кэш. Пробовались разные варианты, разные браузеры - добавление было успешным.
Вы ведь вставляете картинку непосредственно в комментарий а не как атач?