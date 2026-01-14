Ошибки, баги, вопросы - страница 266
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Проблема зацикливания не в способе изменения (если конечно на ноль не изменять), а в проверке значения этой переменной, которое никогда не будет меньше ноля.
Я не понимаю, что Вы хотите сказать. Для ухода от "проблемы" можно к примеру просто добавить дополнительное условие выхода из цикла
или же сделать цикл не на основе for, а на основе while...
Я не понимаю, что Вы хотите сказать.
Я не понимаю, что Вы хотите сказать. Для ухода от "проблемы" можно к примеру просто добавить дополнительное условие выхода из цикла
или же сделать цикл не на основе for, а на основе while...
Не округляются цифры. Может что не так делаю, подскажите плз.
Вот код:
Вот результат:2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[19]=9.220000000000001
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[18]=6.29
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[17]=3.94
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[16]=7.54
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[15]=7.86
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[14]=13.71
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[13]=7.13
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[12]=8.380000000000001
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[11]=3.71
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[10]=5.52
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[9]=9.619999999999999
Не округляются цифры. Может что не так делаю, подскажите плз.
Вот код:
Вот результат:2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[19]=9.220000000000001
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[18]=6.29
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[17]=3.94
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[16]=7.54
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[15]=7.86
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[14]=13.71
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[13]=7.13
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[12]=8.380000000000001
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[11]=3.71
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[10]=5.52
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[9]=9.619999999999999
1) Почитать: https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/double и https://www.mql5.com/ru/articles/1561
2) Если хотите округления именно при печати: DoubleToString
1) Почитать: https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/double и https://www.mql5.com/ru/articles/1561
2) Если хотите округления именно при печати: DoubleToString
Спасибо, помогло.
Вот еще непонятки с округлением пунктов прибыли и цены по символу GBPUSD. Вроде так недолжно быть.
что такое Автоматическое обновление доступно через систему LiveUpdate.
как его запустить
терминал не обновляется
Ос Win 7 - 32 терминал запускается командой "D:\MetaTrader 5\terminal.exe" /portable
З.Ы. Неужели каждый раз его по новой переустанавливать ?
Случайно удалил из окна навигатора файл эксперта. Как оказалось, удалён и одноимённый файл .mq5
Подскажите, можно ли восстановить (найти) эти файлы?
Не могу найти похожую тему.
Случайно удалил из окна навигатора файл эксперта. Как оказалось, удалён и одноимённый файл .mq5
Подскажите, можно ли восстановить (найти) эти файлы?
Не могу найти похожую тему.
в корзине windows они (если она не отключена)