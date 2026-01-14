Ошибки, баги, вопросы - страница 266

Проблема зацикливания не в способе изменения (если конечно на ноль не изменять), а в проверке значения этой переменной, которое никогда не будет меньше ноля.

Я не понимаю, что Вы хотите сказать. Для ухода от "проблемы" можно к примеру просто добавить дополнительное условие выхода из цикла

   uchar LastBarInd = 2;
   for (uchar i = LastBarInd; i >= 0; i--)
     {
      ................. // тело
      if (i == 0) break;
     }

или же сделать цикл не на основе for, а на основе while...

 
AlexSTAL:

Я не понимаю, что Вы хотите сказать.

Он хочет сказать, что компилятор может отловить на этапе компиляции простые статические сравнения, но бессилен против контроля при исполнении.
 
AlexSTAL:

Я не понимаю, что Вы хотите сказать. Для ухода от "проблемы" можно к примеру просто добавить дополнительное условие выхода из цикла

или же сделать цикл не на основе for, а на основе while...


Да, но в условии for проверку "i>=0" можете заменить на "true", об этом компилятор Вам и скажет (предупреждением, в одном из очередных билдов).
 
В окне графика тестирования не отображаются выставляемые уровни TP, SL, отложенные ордера, как это было в MT4. В MT5 можно добавить?
Не округляются цифры. Может что не так делаю, подскажите плз.

Вот код:

   for(int e=1; e<=NSignalBuy; e++)
     {
   Print("OkruglyaemDo2[",e,"]=",NormalizeDouble(OkruglyaemDo2[e],2));
     }

Вот результат:

2011.01.18 16:25:55    Core 1    2010.10.30 23:59:50   OkruglyaemDo2[19]=9.220000000000001
2011.01.18 16:25:55    Core 1    2010.10.30 23:59:50   OkruglyaemDo2[18]=6.29
2011.01.18 16:25:55    Core 1    2010.10.30 23:59:50   OkruglyaemDo2[17]=3.94
2011.01.18 16:25:55    Core 1    2010.10.30 23:59:50   OkruglyaemDo2[16]=7.54
2011.01.18 16:25:55    Core 1    2010.10.30 23:59:50   OkruglyaemDo2[15]=7.86
2011.01.18 16:25:55    Core 1    2010.10.30 23:59:50   OkruglyaemDo2[14]=13.71
2011.01.18 16:25:55    Core 1    2010.10.30 23:59:50   OkruglyaemDo2[13]=7.13
2011.01.18 16:25:55    Core 1    2010.10.30 23:59:50   OkruglyaemDo2[12]=8.380000000000001
2011.01.18 16:25:55    Core 1    2010.10.30 23:59:50   OkruglyaemDo2[11]=3.71
2011.01.18 16:25:55    Core 1    2010.10.30 23:59:50   OkruglyaemDo2[10]=5.52
2011.01.18 16:25:55    Core 1    2010.10.30 23:59:50   OkruglyaemDo2[9]=9.619999999999999
 
1) Почитать: https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/double и https://www.mql5.com/ru/articles/1561

2) Если хотите округления именно при печати: DoubleToString

AlexSTAL:

1) Почитать: https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/double и https://www.mql5.com/ru/articles/1561

2) Если хотите округления именно при печати: DoubleToString

Спасибо, помогло.

Вот еще непонятки с округлением пунктов прибыли и цены по символу GBPUSD. Вроде так недолжно быть.


 

 что такое Автоматическое обновление доступно через систему LiveUpdate.

как его запустить

терминал не обновляется

Ос Win 7 - 32  терминал запускается командой "D:\MetaTrader 5\terminal.exe" /portable 

З.Ы. Неужели каждый раз его по  новой переустанавливать ? 

 

Случайно удалил из окна навигатора файл эксперта. Как оказалось, удалён и одноимённый файл .mq5

Подскажите, можно ли восстановить (найти) эти файлы?

Не могу найти похожую тему. 

 
Yedelkin:

Случайно удалил из окна навигатора файл эксперта. Как оказалось, удалён и одноимённый файл .mq5

Подскажите, можно ли восстановить (найти) эти файлы?

Не могу найти похожую тему. 

в корзине windows они (если она не отключена)

