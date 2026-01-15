Ошибки, баги, вопросы - страница 1984
Разве не должен исчезать буфер после исчезновения индикатора?
Впрочем, может надо как то деинициализировать вычисления, но как?
А из кода он удалён?
В коде он был только объявлен, но вычислений не делалось.
Убрал упоминания вообще из кода - пропали буфера.
Так задумано. Чистота массива и\или буфера индикатора забота программиста.
Кстати, косяк там все-таки есть. Если идет динамическая установка количества граф. серий (по выбору пользователя), даже если в OnDeinit() инициализировать буферы пустыми значениями - они все равно видны при перезапуске индикатора.
Т.е. если indicator_plots больше количества используемых plots (граф. серий) - мусор на экране может остаться (в случае, когда сначала были задействованы все граф. серии, а потом некоторые перестают быть задействованными).
Что и происходит у нашего тёзки. Но ведь это решается на "раз", не так? Если plots больше не нужен, его надо либо удалить, либо на каждом баре заполнять не отображающимся значением.
Я не сильно силён в железе, но подозреваю что это связано с очисткой адреса памяти компа. И наверное за счёт этого, в том числе, увеличивается скорость работы МТ.
Не знаю как у него, но я не смог эту проблему решить. По идее, чего проще. Наступил момент деинициализации, взял и обнулил все буферы. Просто все используемые буферы. По идее - должно помочь. Однако, получается следующая картина.
Случай использования всех граф. серий:
А вот, что происходит, когда отключаешь отображение стрелок (через входные параметры):
И какая бы очистка не стояла в OnDeinit() - мусор остается.
Не знаю как у него, но я не смог эту проблему решить.
Позже соберу тестовый индикатор и отправлю в СД.
Мудрое решение!
А мне сказали, что так и надо, и я всё уже переписал и потер...
Алексей, а нескромный вопрос, PLOT_EMPTY_VALUE прописан?
