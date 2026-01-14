Ошибки, баги, вопросы - страница 261

chief2000:

Когда-то спрашивал на форуме (давным-давно, когда МТ5 был совсем сырым) можно ли в одном окне открыть два графика различных таймфреймов. Кто-то ответил что это возможно. Сейчас установил МТ5 и не вижу такой опции. Может ли кто-нибудь подтвердить это и если да то как это сделать?

Спасибо! 

если это и возможно то один из графиков должен будет прорисовываться специализированным индикатором в отдельной области.

Других вариантов вроде нет (точно утверждать не буду), хотя тут нужно уточнить что имеется введу под словом "график".

 
Возможность рисовать индикатором была и в МТ4. График - внутри вкладки EURUSD открыть два независимых графика, допустим М30 и Н4.
Внутри вкладки (как в Rumus 2 от Форекс Клуба)? Если я правильно понял то нет, хотя прикольная фича...
 
Вставка-Обьекты-Графические обьекты-График


только как то так..

 
То что надо! Большое Спасибо!

Тоже вариант, совсем забыл про этот объект. Может из-за того, что привык отрисовывать его скриптом.
 
chief2000:

То что надо! Большое Спасибо!

 

Есть еще в стандартной поставке советник ChartInChart который рисует это


 
sergey1294:

Есть еще в стандартной поставке советник ChartInChart который рисует это

Спасибо!

 
Vladix:

Это вы про цифры на шкале цен у йеносодержащих символов? Если так, то тут скорее всего дело в унификации форматирования дробного значения цены для вывода ее на шкале, что-то типа %10.{SYMBOL_DIGITS}f

Думаю, что рзработчики просто не посчитали нужным вводить в эдакую красоту еще одну проверку на то, что число целое.

 

Я неправильно задал свой вопрос.)  Скорее речь идет не о целых числах, а о круглых на шкале цен т.е евро 1.3100 , 1.3200, итд. Они пропущены и тут обязательно есть, какой то смысл.)
Makser:
Я неправильно задал свой вопрос.)  Скорее речь идет не о целых числах, а о круглых на шкале цен т.е евро 1.3100 , 1.3200, итд. Они пропущены и тут обязательно есть, какой то смысл.)

Если я правильно помню связано это с определенным алгоритмом прорисовки сетки.

При этом нужно получить ячейки определенного размера (более подробно вопрос обсуждался тут или на соседнем форуме).

