Ошибки, баги, вопросы - страница 261
Когда-то спрашивал на форуме (давным-давно, когда МТ5 был совсем сырым) можно ли в одном окне открыть два графика различных таймфреймов. Кто-то ответил что это возможно. Сейчас установил МТ5 и не вижу такой опции. Может ли кто-нибудь подтвердить это и если да то как это сделать?
Спасибо!
если это и возможно то один из графиков должен будет прорисовываться специализированным индикатором в отдельной области.
Других вариантов вроде нет (точно утверждать не буду), хотя тут нужно уточнить что имеется введу под словом "график".
Возможность рисовать индикатором была и в МТ4. График - внутри вкладки EURUSD открыть два независимых графика, допустим М30 и Н4.
Вставка-Обьекты-Графические обьекты-График
только как то так..
То что надо! Большое Спасибо!
Есть еще в стандартной поставке советник ChartInChart который рисует это
Спасибо!
Это вы про цифры на шкале цен у йеносодержащих символов? Если так, то тут скорее всего дело в унификации форматирования дробного значения цены для вывода ее на шкале, что-то типа %10.{SYMBOL_DIGITS}f
Думаю, что рзработчики просто не посчитали нужным вводить в эдакую красоту еще одну проверку на то, что число целое.
Я неправильно задал свой вопрос.) Скорее речь идет не о целых числах, а о круглых на шкале цен т.е евро 1.3100 , 1.3200, итд. Они пропущены и тут обязательно есть, какой то смысл.)
Если я правильно помню связано это с определенным алгоритмом прорисовки сетки.
При этом нужно получить ячейки определенного размера (более подробно вопрос обсуждался тут или на соседнем форуме).