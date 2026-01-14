Ошибки, баги, вопросы - страница 255
Попробуйте воспользоваться "Профайлами" - они дают аналогичную столам/листам функциональность
После компиляции:
tree optimization error 1 1
Удаление даже большего блока кода, чем того, где были изменения не исправили положение.
Можно ли отключить оптимизацию? И до какой высоты можно "растить" сие дерево оптимизаций?
Как избегать этого?
Появились три вопроса:
1) Что представляет собой оптимизация, о которой человек пишет выше, и влияет ли она на скорость вычислений и скорость работы программы (создание и инициализация объектов)? В Бейсике 6м, например, была возможность включить опцию компиляции "fast code". Возможно ли такое в MKL5?
2) Уважаемый Renat говорил, что расчеты сейчас осуществляются быстро и в dll нет необходимости. Кто-то сравнивал скорость с С++ dll - какова разница? Вопрос не праздный, т.к. первый блок проектируемой мной ТС несколько часов считается, а хотелось изначально, чтобы в реальном времени между появлениями 2х свечек успевало считаться. Стоит ли переносить расчеты в dll?
3) Как можно ускорить работу программы?
Буду благодарен всем ответившим. С Новым Годом и Рождеством!
tree optimization error ?
Такой способ управления свойствами графических объектов использовал из-за невозможности изменения значений входных параметров индикатора.
P.S.
Закомментировал частями почти весь код. И только когда осталось пару строчек компиляция прошла.
Затем убрал ВСЕ комменты и все продолжило работать.
И что это было?
Пасибо. Правда единственная мелочь, жаль незя на панель вынести кнопку управления профайлами, было бы ваще запиписечно.
Посмотрите на команду переключения профайлов на статусной строке:
Полтора года назад наблюдал такие ошибки очень часто на мт5, ничего не говорил, так как не заметить их невозможно. Вроде бы исправили.
Кстати и в мт4 такие ошибки наблюдал очень часто.
Сейчас вижу опять ту же ошибку. Опять история закачивается с ошибками. Неужели нельзя добавить кнопку удаления истории символа на случай именно этой ошибки, поскольку она является основной причиной всех неудобств.
Очень частая ошибка заслуживает отдельной кнопки.
Создайте заявку в сервис деск и приведите исходный код, сообщите билд терминала и битность.
Скорее всего ошибка на нашей стороне, но нужны исходники для воспроизведения и исправления.
Добрый день! новичку помогите плиз
// удаление отложек
void deleteAllOrder()
{
for(int i = 0; i < OrdersTotal();i++)
{
order_ticket = OrderGetTicket(i);
HistorySelect(0,TimeCurrent());
MqlTradeResult result;
MqlTradeRequest request;
request.order = order_ticket;
request.action = TRADE_ACTION_REMOVE;
OrderSend(request,result);
как подправить код чтобы удаляло не все отложки а только по выбранному инструменту. Что то не могу сходу(
Добрый день! новичку помогите плиз
// удаление отложек
как подправить код чтобы удаляло не все отложки а только по выбранному инструменту. Что то не могу сходу(