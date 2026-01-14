Ошибки, баги, вопросы - страница 252
Ну у тя хотя бы сканировать выходит, а меня пишет n/a
на всех вводимых параметрах серваков альпари попробую твой
выше описнный !(например 148.58,....)
На скрине 3 реальный демо-счет который зареген во время написания поста.
Упущен только диалог с характеристиками счета.
IP и Port те выставлял что на скринах представлены.
PS
В названии счета еще не стоит цифры писать (там только буквы должны быть)...
Билд 375, агенты вырубаются сами собой у всех.
Вопрос: как получить доступ к глобальным переменным созданным во время тестирования.
Я хочу, что бы индикатор получал данные из эксперта во время тестирования о состоянии баланса и эквити, что бы потом под графиком получить синхронизированные баланс и эквити работы ксперта.
А иначе, какой тогда, вообще толк от глобальных переменных во время тестирования и как их проверять?
Значения переменных переданные агенту для тестирования как и результат отображаются в логе тестирования.
Для решения вашей задачи можно создать парсер и получать выборку нужных данных с передачей в индикатор для визуализации.
Вот только пока нет возможности что то вернуть из агента кроме результата. А он один и на все характеристики прохода сделанного агентом этого маловато.
Возможно когда то MQ решит этот вопрос.
Если индикатор вызывается из эксперта, то они работают в едином окружении и имеют доступ к общим глобальным переменным.
EnumToString:
1) Я скрин приводил 370 билда...
Значит по какой-либо причине файл помощи 10 дней не обновлялся на новый...
Да, проверил... 370 - справка старая и не обновляется... два раза открыл/закрыл - тишина... удалил первый попавшийся файл metaeditor_Russian.chm - обновилась....
До этого я нажимал на кнопку "Перезагрузить позже" (ну или как она называется, после загрузки новой справки), но справку при этом вызывал - может быть в этой последовательности действий дело?
2) И вот ещё... бывает (правда не особо часто) что МетаЭдитор с первого раза не запускается, только со второго:
3) Добавьте в справку Приведение типов в раздел "Приведение типов указателей базовых классов к указателям производных классов" пример, который мне приводили в теме https://www.mql5.com/ru/forum/2788/page2/#comment_38277:
((CPatternWW *)X).Value = 3;ну в своём контексте разумеется
Несколько месяцев назад разработчики объяснили, что справочные файлы обновляются гораздо реже, чем билды. Чтобы попусту мегабайты справок не перегонять. Для ускорения рекомендовали способ, которым Вы и воспользовались.
Ну если так... то сказать и нечего....
Гонять то зачем???? Всё равно запрос то может поступить....
Хромает алгоритмическая логика....
А вообще я давно заметил... что на не угодные вопросы крайне редко поступают ответы (например тот же зигзаг)...
Я по роду службы раньше тесно общался с зарубежными конторами на предмет наличия ошибок и не доработок...
Так вот у них только процентов 30 так же игнорируют твои реплики - остальные настолько сильно заинтересованы в решении проблем, что аж в рот заглядывают....
P.S. Я чуть более полгода назад работал начальником ИТ-департамента в крупном холдинге города Самары....
Данную по___исческую позицию я встретил и у NinjaTrader (работу на свои интересы)....
Я готов ответить за каждое слово написанное мною в любом месте.
Гонять то зачем????
Может, я не совсем корректно выразился. Идею понял так: справочные материалы обновляются на стороне сервера МQ ежедневно, но небольшими порциями. Обновлять справки одновременно с билдами - значит каждый раз скачивать пользовательским терминалом мегабайты информации с небольшим количеством "новых порций". Поэтому удобнее обновлять справки реже, чем билды, - т.е. когда наберётся достаточное количество "порций"-обновлений. Нестандартный же способ Вам известен.