alexluek:

Ну у тя хотя бы сканировать выходит, а меня пишет n/a

на всех вводимых параметрах серваков альпари попробую твой

выше описнный !(например 148.58,....)

На скрине 3 реальный демо-счет который зареген во время написания поста.

Упущен только диалог с характеристиками счета.

IP и Port те выставлял что на скринах представлены.

PS

В названии счета еще не стоит цифры писать (там только буквы должны быть)...

 

Билд 375, агенты вырубаются сами собой у всех.

 

Вопрос: как получить доступ к глобальным переменным созданным во время тестирования.

 

Я хочу, что бы индикатор получал данные из  эксперта во время тестирования о состоянии баланса и эквити, что бы потом под графиком получить синхронизированные баланс и эквити работы ксперта.

//В эксперте: 

int OnInit()

{ 

  iCustom(NULL,0,"BalanceEQ"); 

} 

void OnTick()
{

   GlobalVariableSet(TimeToString(TimeCurrent()),AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE));
}

 

//В индикаторе:

int OnCalculate(

{

  BalanceBuffer[bar]=GlobalVariableGet(TimeToString(TimeCurrent()));

}

А иначе, какой тогда, вообще толк от глобальных переменных во время тестирования и как их проверять? 

 
vyv:

Вопрос: как получить доступ к глобальным переменным созданным во время тестирования.

 

Я хочу, что бы индикатор получал данные из  эксперта во время тестирования о состоянии баланса и эквити, что бы потом под графиком получить синхронизированные баланс и эквити работы ксперта.

А иначе, какой тогда, вообще толк от глобальных переменных во время тестирования и как их проверять? 

Значения переменных переданные агенту для тестирования как и результат отображаются в логе тестирования.

Для решения вашей задачи можно создать парсер и получать выборку нужных данных с передачей в индикатор для визуализации.

Вот только пока нет возможности что то вернуть из агента кроме результата. А он один и на все характеристики прохода сделанного агентом этого маловато.

Возможно когда то MQ решит этот вопрос.

 
Если индикатор вызывается из эксперта, то они работают в едином окружении и имеют доступ к общим глобальным переменным.
Документация по MQL5: Основы языка / Переменные / Глобальные переменные
Renat:
Если индикатор вызывается из эксперта, то они работают в едином окружении и имеют доступ к общим глобальным переменным.

Индикатор увидел данные из эксперта - с этим все нормально, но при открытии графика после окончания тестирования индикатор повторно переинициализируется перерисовывается и все переменные затираются. Я не знаю, что с этим делать.
 
AlexSTAL 2010.12.25 08:38 2010.12.25 08:38:31
Renat:

EnumToString:

1) Я скрин приводил 370 билда...

Значит по какой-либо причине файл помощи 10 дней не обновлялся на новый...

Да, проверил... 370 - справка старая и не обновляется... два раза открыл/закрыл - тишина... удалил первый попавшийся файл metaeditor_Russian.chm - обновилась....

До этого я нажимал на кнопку "Перезагрузить позже" (ну или как она называется, после загрузки новой справки), но справку при этом вызывал - может быть в этой последовательности действий дело?


2) И вот ещё... бывает (правда не особо часто) что МетаЭдитор с первого раза не запускается, только со второго:


3) Добавьте в справку Приведение типов в раздел "Приведение типов указателей базовых классов к указателям производных классов" пример, который мне приводили в теме https://www.mql5.com/ru/forum/2788/page2/#comment_38277:

((CPatternWW *)X).Value = 3;
ну в своём контексте разумеется
 
AlexSTAL:

Да, проверил... 370 - справка старая и не обновляется... два раза открыл/закрыл - тишина... удалил первый попавшийся файл metaeditor_Russian.chm - обновилась....

До этого я нажимал на кнопку "Перезагрузить позже" (ну или как она называется, после загрузки новой справки), но справку при этом вызывал - может быть в этой последовательности действий дело?

Несколько месяцев назад разработчики объяснили, что справочные файлы обновляются гораздо реже, чем билды. Чтобы попусту мегабайты справок не перегонять. Для ускорения рекомендовали способ, которым Вы и воспользовались.
 
Yedelkin:
Несколько месяцев назад разработчики объяснили, что справочные файлы обновляются гораздо реже, чем билды. Чтобы попусту мегабайты справок не перегонять. Для ускорения рекомендовали способ, которым Вы и воспользовались.

Ну если так... то сказать и нечего....

Гонять то зачем???? Всё равно запрос то может поступить....

Хромает алгоритмическая логика....


А вообще я давно заметил... что на не угодные вопросы крайне редко поступают ответы (например тот же зигзаг)...

Я по роду службы раньше тесно общался с зарубежными конторами на предмет наличия ошибок и не доработок...

Так вот у них только процентов 30 так же игнорируют твои реплики - остальные настолько сильно заинтересованы в решении проблем, что аж в рот заглядывают....

P.S. Я чуть более полгода назад работал начальником ИТ-департамента в крупном холдинге города Самары....

Данную по___исческую позицию я встретил и у NinjaTrader (работу на свои интересы)....

Я готов ответить за каждое слово написанное мною в любом месте.

 
AlexSTAL:

Гонять то зачем????

Может, я не совсем корректно выразился. Идею понял так: справочные материалы обновляются на стороне сервера МQ ежедневно, но небольшими порциями. Обновлять справки одновременно с билдами - значит каждый раз скачивать пользовательским терминалом мегабайты информации с небольшим количеством "новых порций". Поэтому удобнее обновлять справки реже, чем билды, - т.е. когда наберётся достаточное количество "порций"-обновлений. Нестандартный же способ Вам известен.   

