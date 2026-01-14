Ошибки, баги, вопросы - страница 253

AlexSTAL:

А вообще я давно заметил... что на не угодные вопросы крайне редко поступают ответы (например тот же зигзаг)...

Не смею переубеждать Вас в чём-нибудь, но практика показывает, что конфронтацией мало что можно достичь.
 

Проверка обновленного хелпа с сайта при вызове справки происходит не чаще чем раз в неделю.

Это сделано для того, чтобы тысячи терминалов не лазали излишне часто за обновлениями.

Такое поведение разумно.

 
Jager:

Билд 375, агенты вырубаются сами собой у всех.

Исправления будут уже после 10.01.2011?
Jager:
Исправления будут уже после 10.01.2011?
Скорей всего. лично я бы не хотел спешки перед новым годом (лучше подождать 10-12/01/2010)...
 

Версия и битность терминала

мт5 375

Описание проблемы

Перерисовка индикатора, при высокой загрузки терминалом процессора рис. zq5_92.jpg  s95.jpg

--запуск терминала с уже установленным индикатором (и всеми барами)

--начинает перерисовывать (а в диспетчере процессор загружается под 100)

Дополнительные сведения

Сравнивал с МТ4 там такой проблемы нет, а загрузка терминалом процессора  (рис vb4.jpg) не больше 40%.

В отличие от мт5 (375) загрузка намного выше.

Для наглядности закрыл все проги которые загружали процессор, и оставил моловажные (торрент, антивирус)

и получилось на рис zq5_92.jpg  s95.jpg


В особенности начинает сильно загружать проц. при перекрутке графика.

Тоже самое наблюдалось и ы билдах 370, 373


Данные по Системе:

GeForse 8600 (512 Mb)

AMD 2.51 Ггц

ОЗУ 2,5 Gb

Windows xp sp2 (но и на семерке тож самое)

Приходит на ум о неправильности написания кода индикатора, Но насчет этого -

отдавал код хорошему программеру:

"Все написано по правилам и ошибки тут нет -

единственное так это проблема в самом терминале"

Приведите исходный код индикатора, пожалуйста. Об этом Вас уже просили. Если не хотите выкладывать публично, то приложите его к заявке в сервисдеске. Без кода никакие скриншоты и слова не могут помочь.
Renat:
Приведите исходный код индикатора, пожалуйста. Об этом Вас уже просили. Если не хотите выкладывать публично, то приложите его к заявке в сервисдеске. Без кода никакие скриншоты и слова не могут помочь.

Не буду спорить т.к. согласен. это да - это так! НО!

 решите как нибудь с перерисовкой (https://www.mql5.com/ru/articles/174)


Спасибки за внимание!

 1. Удалил все счета, закрыл терминал. Открыл. Во всех окнах с чартами: "ОЖИДАЙТЕ ОБНОВЛЕНИЯ". Ожидал долго... Думал, что за полтора дня набежало тиков и должна подгрузиться история. Но чуда не произошло. Так и должно быть: нет счетов - нет визуализации чартов? Или это баг? Исправьте, если баг. Если нет, объясните, в чём прелесть.

 2.  Создал новый демо-счёт. Количество окон при загрузке терминала осталось прежним,  но вот все шаблоны послетали к едрене фене. Если я грохаю старые счета, это ведь не означает, что я отказываюсь от всех сделанных ранее графических построений на чартах! Разве это не очевидно?! Шаблоны я, конечно, на всякий случай сохраняю, но по большому счёту я уже привык, что они никогда никуда не деваются при закрытии и переоткрытии, а также обновлении терминала. Билд последний. Пожалуйста, устраните проблему.

 3. Иногда под крышей дома моего скачет напряжение, ИБП пока нет. Машина вырубается, а после загрузки OS (Windows XP SP2) все графические построения на чартах, сделанные в последнюю сессию (на которой всё и оборвалось) без нормального закрытия терминала, пропадают. Получается, что после запуска терминала я возвращаюсь на шаг назад, к предпоследним сохранившимся построениям. Про аналогичную проблему некоторое время назад читал в отношении, кажется, сохранения расположения окон с чартами. Устранили или нет - не знаю, целью узнать не задавался, ибо не беспокоило. А вот насчёт того, что последние построения слетают, молчать не стал, так как меня это коснулось в полной мере. Прошу устранить проблему, если это возможно.

 
x100intraday:

почитай с 251 страницы. А в общем терминал с сайта Альпари

https://c.mql5.com/3/3/mt5setup.rar

возми и на него посмотри

или переключись на сервер Альпари. Удачи

 

 Давным-давно (задолго до отмены крепостного права) я просил разработчиков устранить выбросы в отрицательные балансы в MT4 и изъявил большую надежду на то, что в MT5 это будет искоренено и подавно. Но с появлением в MT5 возможности регистрировать счета с плечом 1:500 подвернулся шанс проверить. Результаты (играл полным лотом):

Отрицательный баланс

 Забыли ли разработчики о моей просьбе, или отложили в долгий ящик, или же принципиально не могут устранить проблему, не знаю. Но сама по себе просьба очевидна.

