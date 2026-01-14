Ошибки, баги, вопросы - страница 258

билд 375. господа разработчики:

1) а вы когда-нибудь вернете опциональное отключение визуализации при тестовом прогоне ?

ну ведь много людей уже попросили... реально отнимает время закрывать эти окна!!!

2) верните, пожалуйста, в тестере на процессе оптимизации информацию об уже прошедшем и прогноз оставшегося времени

 

1) визуализацию сделаем позже

2) минимизировать окно теста двойным щелчком и увидите

 
спасибо по 1 пункту. по 2ому не понял. окно тестера Stategy Tester имеет только кнопку "Закрыть". щелкал везде.

на вкладке Settings идет процесс с отображением количества проходов, а времени нет. а в MT4 было...

 
Щёлкните дважды при работающем тестере по названию окна "Тестер стратегий" или же по свободному месту рядом с вкладками.
 
круто, получилось :) только не пойму зачем так прятать ?

думаю информацию о времени имеет смысл вернуть туда, где оно раньше было.

я вот никогда не работаю с минимизированным окном. к тому же, когда применяешь минимизацию,
окно Strategy Tester забывает свою предыдущую конфигурацию (размер, расположение).

 

Помогите разобраться. Для проверки написал простенький индюк. Не получается перевернуть правильно массив. Вот такая картина в итоге.



#property version   "1.00"
#property indicator_separate_window

#property indicator_buffers 2
#property indicator_plots   1
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1 Lime

input string             Symbol1="GBPCHF";                  // Символ №1
input datetime           DateStart=D'01.01.2011 00:00:00';  // Стартовая дата

                                                            //input bool               IsStdDev=true;                     // Включение StdDev
input int                ExtStdDevPeriod=20;                // Период 
input ENUM_MA_METHOD     ExtStdDevMAMethod=MODE_SMA;        // Метод МА
input ENUM_APPLIED_PRICE ExtStdDevAppliedPrice=PRICE_CLOSE; // Тип цены
input int                ExtStdDevShift=0;                  // Смещение в будущее

double Sum0Buffer[];
double ExtStdDev1Buffer[];

int    StdDev1Handle=INVALID_HANDLE;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer(0,Sum0Buffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,ExtStdDev1Buffer,INDICATOR_CALCULATIONS);

   ArrayInitialize(Sum0Buffer,0.0);
   ArrayInitialize(ExtStdDev1Buffer,0.0);

   StdDev1Handle=iStdDev(Symbol1,0,ExtStdDevPeriod,ExtStdDevShift,ExtStdDevMAMethod,ExtStdDevAppliedPrice);
//---
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//---
   if(StdDev1Handle==INVALID_HANDLE || StdDev1Handle==0)
     {
      StdDev1Handle=iStdDev(Symbol1,0,ExtStdDevPeriod,ExtStdDevShift,ExtStdDevMAMethod,ExtStdDevAppliedPrice);
      return(rates_total);
     }

   int Copy=CopyBuffer(StdDev1Handle,0,DateStart,TimeCurrent(),ExtStdDev1Buffer);
   if(Copy<=0)return(rates_total);

//ArraySetAsSeries(ExtStdDev1Buffer,true);
ArraySetAsSeries(Sum0Buffer,true);

   for(int i=Copy-1; i>=0; i--)
     {
      Sum0Buffer[i]=ExtStdDev1Buffer[i];
     }
//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 
Попробуйте такие изменения.

#property indicator_buffers 1

   //SetIndexBuffer(1,ExtStdDev1Buffer,INDICATOR_CALCULATIONS);

   ArraySetAsSeries(ExtStdDev1Buffer,true);
   ArraySetAsSeries(Sum0Buffer,true);
 
Спасибо за помощь. Теперь все работает
 

Всегда интересовал такой вопрос , почему на шкале цен (на графиках) не отображаются челые числа 100, 200 итд. ведь это удобно и привычно

 
это всех интересует еще с МТ4.
