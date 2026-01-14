Ошибки, баги, вопросы - страница 258
билд 375. господа разработчики:
1) а вы когда-нибудь вернете опциональное отключение визуализации при тестовом прогоне ?
ну ведь много людей уже попросили... реально отнимает время закрывать эти окна!!!
2) верните, пожалуйста, в тестере на процессе оптимизации информацию об уже прошедшем и прогноз оставшегося времени
1) визуализацию сделаем позже
2) минимизировать окно теста двойным щелчком и увидите
спасибо по 1 пункту. по 2ому не понял. окно тестера Stategy Tester имеет только кнопку "Закрыть". щелкал везде.
на вкладке Settings идет процесс с отображением количества проходов, а времени нет. а в MT4 было...
Щёлкните при работающем тестере по названию окна "Тестер стратегий" или же по свободному месту рядом с вкладками.
думаю информацию о времени имеет смысл вернуть туда, где оно раньше было.
я вот никогда не работаю с минимизированным окном. к тому же, когда применяешь минимизацию,
окно Strategy Tester забывает свою предыдущую конфигурацию (размер, расположение).
Помогите разобраться. Для проверки написал простенький индюк. Не получается перевернуть правильно массив. Вот такая картина в итоге.
Попробуйте такие изменения.
Всегда интересовал такой вопрос , почему на шкале цен (на графиках) не отображаются челые числа 100, 200 итд. ведь это удобно и привычно
