Ошибки, баги, вопросы - страница 248

AlexSTAL:

Я дико извиняюсь... Откуда можно узнать об этой функции, если она нигде не заявлена???

Ваш пост:

В данном конкретном случае следует употреблять "мы забыли включить данную функцию в документацию" или же "мы добавили только что данную функцию"...

EnumToString:

 
Renat:

EnumToString:

1) Я скрин приводил 370 билда...

Значит по какой-либо причине файл помощи 10 дней не обновлялся на новый...

Да, проверил... 370 - справка старая и не обновляется... два раза открыл/закрыл - тишина... удалил первый попавшийся файл metaeditor_Russian.chm - обновилась....

До этого я нажимал на кнопку "Перезагрузить позже" (ну или как она называется, после загрузки новой справки), но справку при этом вызывал - может быть в этой последовательности действий дело?


2) И вот ещё... бывает (правда не особо часто) что МетаЭдитор с первого раза не запускается, только со второго:


3) Добавьте в справку Приведение типов в раздел "Приведение типов указателей базовых классов к указателям производных классов" пример, который мне приводили в теме https://www.mql5.com/ru/forum/2788/page2/#comment_38277:

((CPatternWW *)X).Value = 3;

ну в своём контексте разумеется

AlexSTAL:

Я скрин приводил 370 билда...

Значит по какой-либо причине файл помощи 10 дней не обновлялся на новый...

Да, проверил... 370 - справка старая и не обновляется... два раза открыл/закрыл - тишина... удалил первый попавшийся файл metaeditor_Russian.chm - обновилась....

До этого я нажимал на кнопку "Перезагрузить позже" (ну или как она называется, после загрузки новой справки), но справку при этом вызывал - может быть в этой последовательности действий дело?


1. Справка сначала обновляется в Онлан версии, потом, через некоторое время обновляется файл справки (по крайней мере раньше так было).

По этой причине я уже давно актуальную справку смотрю только в разделе "Документация".

2. Насколько помню после загрузки актуального файла справки требуется обязательная перезагрузка, поэтому "Перезагрузить позже" вполне может не позволить обновиться справке.

 
Interesting:

2. Насколько помню после загрузки актуального файла справки требуется обязательная перезагрузка, поэтому "Перезагрузить позже" вполне может не позволить обновиться справке.

Ну я не маленький всё-таки... Это я в течении дня не перезагружал программу... потом то перезагружал, но файл не обновился....

даже комп перезагружал - всё равно не обновлялся, хотя был скачен....

AlexSTAL:

Ну я не маленький всё-таки... Это я в течении дня не перезагружал программу... потом то перезагружал, но файл не обновился....

даже комп перезагружал - всё равно не обновлялся, хотя был скачен....

тогда это что-то новенькое, никогда не сталкивался с тем чтобы файл загружался и при этом не обновлялся.

Хотя как сказал выше, я перешел на Онлайн версию справки и не жалею об этом.

 

На все закомментированные функции компилятор ругается 'func' - ambiguous call to overloaded function with the same parameters 

class CA
  {
public:
   void func(bool &n){n=n+1; Print("перегрузка bool ",n);};
   void func(char &n){n=n+1; Print("перегрузка char ",n);};
   void func(uchar &n){n=n+1; Print("перегрузка uchar ",n);};
   void func(short &n){n=n+1; Print("перегрузка short ",n);};
   void func(ushort &n){n=n+1; Print("перегрузка ushort ",n);};
   void func(int &n){n=n+1; Print("перегрузка int ",n);};
   void func(uint &n){n=n+1; Print("перегрузка uint ",n);};
   void func(color &n){n=n+1; Print("перегрузка color ",n);};
   void func(long &n){n=n+1; Print("перегрузка long ",n);};
   void func(ulong &n){n=n+1; Print("перегрузка ulong ",n);};
   void func(datetime &n){n=n+1; Print("перегрузка datetime ",n);};
   void func(float &n){n=n+1; Print("перегрузка float ",n);};
   void func(double &n){n=n+1; Print("перегрузка double ",n);};
   void func(string &n){n=n+1; Print("перегрузка string ",n);};
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   CA a;
   bool      t0=0;
   char      t1=1;
   uchar     t2=2;
   short     t3=3;
   ushort    t4=4;
   int       t5=5;
   uint      t6=6;
   color     t7=7;
   long      t8=8;
   ulong     t9=9;
   datetime t10=10;
   float    t11=11;
   double   t12=12;
   string   t13=13;
   a.func(t0);    Print("bool ",t0);
   //a.func(t1);    Print("char ",t1);
   //a.func(t2);    Print("uchar ",t2);
   //a.func(t3);    Print("short ",t3);
   //a.func(t4);    Print("ushort ",t4);
   //a.func(t5);    Print("int ",t5);
   //a.func(t6);    Print("uint ",t6);
   a.func(t7);    Print("color ",t7);
   //a.func(t8);    Print("long ",t8);
   //a.func(t9);    Print("ulong ",t9);
   a.func(t10);   Print("datetime ",t10);
   a.func(t11);   Print("float ",t11);
   a.func(t12);   Print("double ",t12);
   a.func(t13);   Print("string ",t13);
  }
 
Urain:

На все закомментированные функции компилятор ругается 'func' - ambiguous call to overloaded function with the same parameters



спасибо, поправим
 

Metaeditor 5.0 Build 370

Уважаемые знатоки! Баг или нет?! Функция находится в библиотеке, раньше находилась в теле программы (там работала) - вынес ее по причине использования несколькими программами.

Результат возведения в степень никак не радует, а равен он 1.#INF. Я так понимаю, что это бесконечность. И соответственный результат функции:
2010.12.26 13:52:51    A-BarsInterpreter2 (EURUSD,M15)    0.081 0, хотя должен быть 810.

//Переводит пункты в их количество

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
int MathPointToInt(double A) export
{
   int B=int(A*MathPow(10,_Digits));
   Print(A," ",B);
   return(B);

}

Хотя обратная функция работает четко...

//Переводит количество в пункты
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
double MathIntToPoint(int A) export
{
   double B=NormalizeDouble(A*MathPow(10,-_Digits),_Digits);
   Print("MathIntToPoint=",A," ",B);
   return (B);

}


???

 
KffAlex:

Metaeditor 5.0 Build 370

Уважаемые знатоки! Баг или нет?! Функция находится в библиотеке, раньше находилась в теле программы (там работала) - вынес ее по причине использования несколькими программами.

Результат возведения в степень никак не радует, а равен он 1.#INF. Я так понимаю, что это бесконечность. И соответственный результат функции:
2010.12.26 13:52:51    A-BarsInterpreter2 (EURUSD,M15)    0.081 0, хотя должен быть 810.


Старайтесь правильно вставлять код. И для начала сделайте вывод в лог значения _Digits.
KffAlex:

Metaeditor 5.0 Build 370

Уважаемые знатоки! Баг или нет?! Функция находится в библиотеке, раньше находилась в теле программы (там работала) - вынес ее по причине использования несколькими программами.

Результат возведения в степень никак не радует, а равен он 1.#INF. Я так понимаю, что это бесконечность. И соответственный результат функции:
2010.12.26 13:52:51    A-BarsInterpreter2 (EURUSD,M15)    0.081 0, хотя должен быть 810.

//Переводит пункты в их количество

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
int MathPointToInt(double A) export
{
   int B=int(A*MathPow(10,_Digits));
   Print(A," ",B);
   return(B);

}

Хотя обратная функция работает четко...

//Переводит количество в пункты
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
double MathIntToPoint(int A) export
{
   double B=NormalizeDouble(A*MathPow(10,-_Digits),_Digits);
   Print("MathIntToPoint=",A," ",B);
   return (B);

}


???

Пожалуйста, сообщите больше подробностей. Битность, билд, ОС...

Может сможете привести код?

Пока не получается воспроизвести поведение. 

