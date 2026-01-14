Ошибки, баги, вопросы - страница 248
Я дико извиняюсь... Откуда можно узнать об этой функции, если она нигде не заявлена???
Ваш пост:
В данном конкретном случае следует употреблять "мы забыли включить данную функцию в документацию" или же "мы добавили только что данную функцию"...
EnumToString:
EnumToString:
1) Я скрин приводил 370 билда...
Значит по какой-либо причине файл помощи 10 дней не обновлялся на новый...
Да, проверил... 370 - справка старая и не обновляется... два раза открыл/закрыл - тишина... удалил первый попавшийся файл metaeditor_Russian.chm - обновилась....
До этого я нажимал на кнопку "Перезагрузить позже" (ну или как она называется, после загрузки новой справки), но справку при этом вызывал - может быть в этой последовательности действий дело?
2) И вот ещё... бывает (правда не особо часто) что МетаЭдитор с первого раза не запускается, только со второго:
3) Добавьте в справку Приведение типов в раздел "Приведение типов указателей базовых классов к указателям производных классов" пример, который мне приводили в теме https://www.mql5.com/ru/forum/2788/page2/#comment_38277:
((CPatternWW *)X).Value = 3;
ну в своём контексте разумеется
1. Справка сначала обновляется в Онлан версии, потом, через некоторое время обновляется файл справки (по крайней мере раньше так было).
По этой причине я уже давно актуальную справку смотрю только в разделе "Документация".
2. Насколько помню после загрузки актуального файла справки требуется обязательная перезагрузка, поэтому "Перезагрузить позже" вполне может не позволить обновиться справке.
2. Насколько помню после загрузки актуального файла справки требуется обязательная перезагрузка, поэтому "Перезагрузить позже" вполне может не позволить обновиться справке.
Ну я не маленький всё-таки... Это я в течении дня не перезагружал программу... потом то перезагружал, но файл не обновился....
даже комп перезагружал - всё равно не обновлялся, хотя был скачен....
тогда это что-то новенькое, никогда не сталкивался с тем чтобы файл загружался и при этом не обновлялся.
Хотя как сказал выше, я перешел на Онлайн версию справки и не жалею об этом.
На все закомментированные функции компилятор ругается 'func' - ambiguous call to overloaded function with the same parameters
Metaeditor 5.0 Build 370
Уважаемые знатоки! Баг или нет?! Функция находится в библиотеке, раньше находилась в теле программы (там работала) - вынес ее по причине использования несколькими программами.
Результат возведения в степень никак не радует, а равен он 1.#INF. Я так понимаю, что это бесконечность. И соответственный результат функции:
2010.12.26 13:52:51 A-BarsInterpreter2 (EURUSD,M15) 0.081 0, хотя должен быть 810.
//Переводит пункты в их количество//+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
int MathPointToInt(double A) export
{
int B=int(A*MathPow(10,_Digits));
Print(A," ",B);
return(B);
}
Хотя обратная функция работает четко...
//Переводит количество в пункты
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
double MathIntToPoint(int A) export
{
double B=NormalizeDouble(A*MathPow(10,-_Digits),_Digits);
Print("MathIntToPoint=",A," ",B);
return (B);
}
???
Пожалуйста, сообщите больше подробностей. Битность, билд, ОС...
Может сможете привести код?
Пока не получается воспроизвести поведение.