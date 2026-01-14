Ошибки, баги, вопросы - страница 247

denkir:

Наверное нужно добавить такое:

Но мне не нужен объект упомянутых классов. А нужна простая функция для базового типа string, которую описал.


Есть такая функция EnumToString
 
uncleVic:
Есть такая функция EnumToString

В справке нет такой функции, а на сайте есть....


 
AlexSTAL:

В справке нет такой функции, а на сайте есть....


Будет в след. обновлении.
 

Незнаю как спецы, но я читал на данном сайте, что сайт - это гибкий

обновляемый ресурс, а справочник - это всего лишь справочник.

т.е. лучше верить справке на форуме программеров, чем справке

в справочнике!

 
alexluek:

Незнаю как спецы, но я читал на данном сайте, что сайт - это гибкий

обновляемый ресурс, а справочник - это всего лишь справочник.

т.е. лучше верить справке на форуме программеров, чем справке

в справочнике!

Удалите файл справки MQL5 и нажмите F1 в редакторе MetaEditor 5 - скачается последняя версия, которая соответствует онлайн-версии.
mql5:

да, ошибка, будем исправлять после выхода билда

пока можно использовать так


a.set((int)1,(int)2,Long);
Кстати перегрузка между long и  ulong не работает даже с таким вызовом.
 
uncleVic:
Будет в след. обновлении.

Я дико извиняюсь... Откуда можно узнать об этой функции, если она нигде не заявлена???

Ваш пост:

uncleVic:
Есть такая функция EnumToString

В данном конкретном случае следует употреблять "мы забыли включить данную функцию в документацию" или же "мы добавили только что данную функцию"...

 
Yedelkin:

...чтобы достучаться до метода класса, коим является метод PeriodStr,  нужно объявить соответствующий класс.  В данном случае - класс CIndicator  (Справочник MQL5 / Стандартная библиотека / Классы для работы с индикаторами / Базовые классы / CIndicator ). Разве не так? 

 

Так! Чтобы юзать чей-то метод, нужно объявить экземпляр класса.
 
uncleVic:
Есть такая функция EnumToString
Спасибо большое - это в моём случае самый оптимальный вариант :-)
 
AlexSTAL:

Я дико извиняюсь... Откуда можно узнать об этой функции, если она нигде не заявлена???

Ваш пост:

В данном конкретном случае следует употреблять "мы забыли включить данную функцию в документацию" или же "мы добавили только что данную функцию"...

Не нужно ставить себя выше других...

Вы не совсем правы. Функция появилась 14.12 (https://www.mql5.com/ru/forum/23/page10/#comment_37671), просто на локальном терминале справка ещё не обновилась.
