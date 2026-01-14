Ошибки, баги, вопросы - страница 247
Наверное нужно добавить такое:
Но мне не нужен объект упомянутых классов. А нужна простая функция для базового типа string, которую описал.
Есть такая функция EnumToString
В справке нет такой функции, а на сайте есть....
Незнаю как спецы, но я читал на данном сайте, что сайт - это гибкий
обновляемый ресурс, а справочник - это всего лишь справочник.
т.е. лучше верить справке на форуме программеров, чем справке
в справочнике!
да, ошибка, будем исправлять после выхода билда
пока можно использовать так
Будет в след. обновлении.
Я дико извиняюсь... Откуда можно узнать об этой функции, если она нигде не заявлена???
Ваш пост:
В данном конкретном случае следует употреблять "мы забыли включить данную функцию в документацию" или же "мы добавили только что данную функцию"...
...чтобы достучаться до метода класса, коим является метод PeriodStr, нужно объявить соответствующий класс. В данном случае - класс CIndicator (Справочник MQL5 / Стандартная библиотека / Классы для работы с индикаторами / Базовые классы / CIndicator ). Разве не так?
Не нужно ставить себя выше других...