Загрузка процессора на МТ5 = 15-50 %, SVChost, Обновление Windows: РЕШЕНО

Всем привет друзья. 

Хотелось бы узнать у Вас.

в каких случаях у Вас загрузка процессора от терминала мт5 достигает до 50 %.

 

Поставил  старый компьютер под сервер, Phenom X4 955 - 3.4 ГГц, 12 GB RAM, Geforce 560Ti, HDD WD 7200 64 Mb.

Билд 64х 1455

Цшт 7 64х 

 


В первую очередь поставил терминалы мт4, 9 терминалов - полет нормальный, загрузка 0-5 % (очень редко доходит до 6 % )

 

 

терминал с 6 % это терминал с копиром. - он работает через OnTimer(500 мс)

Далее начал устанавливать терминалы МТ5,

первые два терминала - обычные эксперты (без OnTimer)- полет нормальный.

 

 

включаю Копир , который работает по  OnTimer(500 мс) - и все....  он загружает комп на 30-50 %

 

 

 

при чем загрузка прыгает от 5 % до 50 % - на всех 3 терминалах МТ5.

 

 

Думаю ладно....

закрыл все терминалы, включил чистый мт5 - без экспертов, 4 графика, загрузка 3% ? хм..:

 

 

 ставлю проверочный код:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnInit()
  {
   Print("timestart="+TimeToString(TimeCurrent()));

   EventSetMillisecondTimer(500);

  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTimer()
  {
   int a=3,b=5;
   Print(TimeToString(TimeCurrent())+"  "+a+b);

  }
//+------------------------------------------------------------------+


 загрузка прыгает с 3-до 6%

 

 

 

 

 

Т.е. использование таймера загружает процессор? так надеялся поставить хотя бы 15-20 терминалов для тестов , при этом мт4 - сильно не грузят проц, а вот мт5 - с более сложными системами( ... ) загружают проц, и не дают возможность делать полноценные тесты.   такая же проблема была на ВПС примерно год подряд, но я грешил на слабый ВПС (1 гб RAM и 1 ядро 2,4ггц) - наконец-таки добрался до старого компьютера под сервер и тут разочаровался. . ..

 

 

У кого какие проблемы были с загрузкой, и как Вы их решали?  

 

 

закрыл все графики, нагрузка прыгает до 2%

 

 

кстати на новом компьютере загрузка меньше (при использовании того же копира с таймером на 500 мс)

i7 - 6900(4100mhz), 32GB RAM (2666mhz),geforce 1070, hdd wd 7200 128Mb, ssd Win 7 64x 

 

 

еще заметил что два процесса svchost убивают проц на 50 %

 

 

без экспертов, работающих на таймере:

 

 
а OnTick есть в коде?
 

в копире нет, только таймер. 

хотя в других экспертах да, есть и таймер и OnTick 

 
Vladislav Andruschenko:

в копире нет, только таймер. 

хотя в других экспертах да, есть и таймер и OnTick 

может из-за отсутствия OnTick

https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page1292#comment_1351546

Ошибки, баги, вопросы
Ошибки, баги, вопросы
  • www.mql5.com
Форум трейдеров MQL5.community
 
делал тест расчета, расчет в таймере и в тике до 1 секунды. рекдо бывает 1.2 сек.
 
Vladislav Andruschenko:


еще заметил что два процесса svchost убивают проц на 50 %

Поставьте все без исключения апдейты на операционку.

Это старая известная проблема глюка svchost.exe в Windows, когда он зацикливается и ест CPU. Возможно, у вас и апдейты не ставятся из-за этого. Если не ставятся, ищите по windows update svchost cpu - там нетривиальное лечение. Сам с этим сталкивался давно.


Сначала нужно пофиксить эту проблему, чтобы переходить затратам терминала. Вполне может быть, что терминал в некоторых функциях/случаях зависит от зацикленности svchost.exe

 
Спасибо большое , действительно Винда чистая , обновления еще не ставил, буду пробовать. 
 

РЕШЕНИЕ:

 Только для тех, у кого проблемы с обновлением. (Обновления не находятся )

Итак, друзья, сразу хочу сказать модераторам: Если ссылку на эти ресурсы нельзя, просто затрите их.

 

Долго искал ответы на вопросы в интернете. Собрал все в кучу, помог Тимофей с одного сайта (Респект) собрал все в кучу

Итак, есть проблема с svchost - он загружен на 50 % и система постоянно ищет обновления, но не может найти, решение:

1. В первую очередь отключите автоматическое обновление:

  

обязательно перегружаем комп  

 

2. далее скачал файл Фикс с сайта Microsoft https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=49540  - и именно английскую версию 

Устанавливаем и перегружаем компьютер



3. Качаем Пакет обновления с сайта http://update7.simplix.info/ - DrWEB проверил, все ОК, вирусов нет. - устанавливаем, и система будет перезапущена 3-4 раза. 



После этого компьютер как заново родился, все работает как при покупке онного в 2008 году.  

 

 

после вышеуказанных манипуляций:

запущено 15 терминалов (9 мт4 и 6 мт5)

 

 

 

 

после нанесения всех советников (каждый счет = 4 валюты с советником, + копировщик)

 

 

 

Загрузка просто радует (Копир Клиент, который собирает информацию с 15! терминалов взял на себя максимальное число загрузки ЦП )  

 

 

 

19 терминалов полет нормальный

 

 
Vladislav Andruschenko:

19 терминалов полет нормальный

Для чего?!
