Загрузка процессора на МТ5 = 15-50 %, SVChost, Обновление Windows: РЕШЕНО
кстати на новом компьютере загрузка меньше (при использовании того же копира с таймером на 500 мс)
i7 - 6900(4100mhz), 32GB RAM (2666mhz),geforce 1070, hdd wd 7200 128Mb, ssd Win 7 64x
еще заметил что два процесса svchost убивают проц на 50 %
без экспертов, работающих на таймере:
в копире нет, только таймер.
хотя в других экспертах да, есть и таймер и OnTick
может из-за отсутствия OnTick
Поставьте все без исключения апдейты на операционку.
Это старая известная проблема глюка svchost.exe в Windows, когда он зацикливается и ест CPU. Возможно, у вас и апдейты не ставятся из-за этого. Если не ставятся, ищите по windows update svchost cpu - там нетривиальное лечение. Сам с этим сталкивался давно.
Сначала нужно пофиксить эту проблему, чтобы переходить затратам терминала. Вполне может быть, что терминал в некоторых функциях/случаях зависит от зацикленности svchost.exe
РЕШЕНИЕ:
Только для тех, у кого проблемы с обновлением. (Обновления не находятся )
Итак, друзья, сразу хочу сказать модераторам: Если ссылку на эти ресурсы нельзя, просто затрите их.
Долго искал ответы на вопросы в интернете. Собрал все в кучу, помог Тимофей с одного сайта (Респект) собрал все в кучу
Итак, есть проблема с svchost - он загружен на 50 % и система постоянно ищет обновления, но не может найти, решение:
1. В первую очередь отключите автоматическое обновление:
обязательно перегружаем комп
2. далее скачал файл Фикс с сайта Microsoft https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=49540 - и именно английскую версию
Устанавливаем и перегружаем компьютер
3. Качаем Пакет обновления с сайта http://update7.simplix.info/ - DrWEB проверил, все ОК, вирусов нет. - устанавливаем, и система будет перезапущена 3-4 раза.
После этого компьютер как заново родился, все работает как при покупке онного в 2008 году.
после вышеуказанных манипуляций:
запущено 15 терминалов (9 мт4 и 6 мт5)
после нанесения всех советников (каждый счет = 4 валюты с советником, + копировщик)
Загрузка просто радует (Копир Клиент, который собирает информацию с 15! терминалов взял на себя максимальное число загрузки ЦП )
19 терминалов полет нормальный
Всем привет друзья.
Хотелось бы узнать у Вас.
в каких случаях у Вас загрузка процессора от терминала мт5 достигает до 50 %.
Поставил старый компьютер под сервер, Phenom X4 955 - 3.4 ГГц, 12 GB RAM, Geforce 560Ti, HDD WD 7200 64 Mb.
Билд 64х 1455
Цшт 7 64х
В первую очередь поставил терминалы мт4, 9 терминалов - полет нормальный, загрузка 0-5 % (очень редко доходит до 6 % )
терминал с 6 % это терминал с копиром. - он работает через OnTimer(500 мс)
Далее начал устанавливать терминалы МТ5,
первые два терминала - обычные эксперты (без OnTimer)- полет нормальный.
включаю Копир , который работает по OnTimer(500 мс) - и все.... он загружает комп на 30-50 %
при чем загрузка прыгает от 5 % до 50 % - на всех 3 терминалах МТ5.
Думаю ладно....
закрыл все терминалы, включил чистый мт5 - без экспертов, 4 графика, загрузка 3% ? хм..:
ставлю проверочный код:
//| |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnInit()
{
Print("timestart="+TimeToString(TimeCurrent()));
EventSetMillisecondTimer(500);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTimer()
{
int a=3,b=5;
Print(TimeToString(TimeCurrent())+" "+a+b);
}
//+------------------------------------------------------------------+
загрузка прыгает с 3-до 6%
Т.е. использование таймера загружает процессор? так надеялся поставить хотя бы 15-20 терминалов для тестов , при этом мт4 - сильно не грузят проц, а вот мт5 - с более сложными системами( ... ) загружают проц, и не дают возможность делать полноценные тесты. такая же проблема была на ВПС примерно год подряд, но я грешил на слабый ВПС (1 гб RAM и 1 ядро 2,4ггц) - наконец-таки добрался до старого компьютера под сервер и тут разочаровался. . ..
У кого какие проблемы были с загрузкой, и как Вы их решали?
закрыл все графики, нагрузка прыгает до 2%