Это нормально, что агенты после выполнения задания в облаке не освобождают оперативную память?



Версия 2085, 13 июня 2019.

Держит оперативную память минимум 1 час.

 
SEM:

Вопрос не полный. Сколько времени агенты у Вас держат память? Какой билд терминала?

 
A100:

Ошибка при выполнении:

Результат  : 1

Ожидалось: 2 или (как в С++) - ошибка при компиляции

Спасибо за сообщение!

В MQL5 неподдерживается overriding (и/или hiding) методов классов.

Если мне не изменяет память, то несколько лет назад мы с Вами обсуждали уже эту особенность, правда речь тогда шла о том, какую перегрузку лучше вызывать ближайшую по наследованию или более точную по параметрам.


В новой версии компилятора, overriding будет работать, как в C++

Т.е. при переопределении родительского метода, вызвать его можно будет только через скоп "b.A::f()", попытка вызова b.f(10) приведёт к ошибке, метод b.f() - не имеет параметра, а метод A::f(int) недоступен (скрыт), т.к. бы переопределён.

 
Vladimir Karputov:

Дополнил информацию

SEM, 2019.07.01 09:03

Хочу ещё раз поднять тему "проблема средневзвешенной цены"  в описании CPositionInfo, команды PriceOpen()

Francuz, 2019.06.13 11:36

Ошибка в описании стандартной библиотеки

Конкретно в описании CPositionInfo, команды PriceOpen()

https://www.mql5.com/ru/docs/standardlibrary/tradeclasses/cpositioninfo/cpositioninfopriceopen

Возвращаемое значение не "цена открытия", а "средневзвешенная цена открытия"

Для примера:

Открываем позицию на 1 лот по цене 61532. PriceOpen() в этом случае вернёт 61532.

Дополнительно увеличиваем позицию ещё на 1 лот по цене 61615. PriceOpen() в этом случае вернёт средневзвешенную цену двух лотов 61573,5, а не цену открытия позиции.

Хотелось бы видеть не только исправление одного слова в описании, но и краткое пояснение-иллюстрацию.


Проблема средневзвешенной цены открытия имеет неприятные последствия.

Дело в том что если позицию увеличить до количества при котором невозможно деления без остатка, то начинают делится копейки, что при округлении происходит их потеря. И в итоге в конце не сходится баланс. Все сделки производятся сугубо целыми рублями, а итоговый баланс не сходится из-за потерянных копеек.

Схема воспроизведения ошибки с потерей копейки в балансе, даже при ручной торговле.

Купить 1 лот по чётной цене, купить 1 лот по нечётной цене, купить 1 лот по чётной цене, продать 1 лот, продать 1 лот, продать 1 лот.

Дополнительно разъясню что за ошибка:

Пояснения

Столбец "А" - это фактаж (цены совершения сделок). Столбец "Б" это производное от столбца "А" с потерей точности. Любой квалифицированный бухгалтер пояснит, что сводить баланс нужно только по фактажу, и ни в коем случае не по производным с потерей точности.

Копейка не просто неверно отображается в терминале, она реально перемещается между счетами клиента и брокера. Любой юрист или налоговый инспектор вам пояснит, что это "залёт" и данный факт может быть предметом юридического разбирательства между трейдером и брокером.

Что это?

Подтверждая утверждение, что копейки реально потерянны, является проведение коррекции спустя значительное время. Что за коррекция? Почему такими странными объёмами?

Francuz:

Хочу ещё раз поднять тему "проблема средневзвешенной цены"  в описании CPositionInfo, команды PriceOpen()

Это проверим.

Вы нам очень поможете, если дадите в личке временно инвесторский пароль на пару часов. Мы хотим проверить цены и возможные округления в таблице ваших сделок. К вам обратятся.

Подтверждая утверждение, что копейки реально потерянны, является проведение коррекции спустя значительное время. Что за коррекция? Почему такими странными объёмами?

Коррекция - это другое.

 
MetaQuotes Software Corp.:

Это проверим.

Вы нам очень поможете, если дадите в личке временно инвесторский пароль на пару часов. Мы хотим проверить цены и возможные округления в таблице ваших сделок. К вам обратятся.

Коррекция - это другое.

Открытие Брокер

Сервер : Open-Demo
Login : 1010955
Password : B7NhSEwx
Investor  : B7NhSEwx (read only password)

На демо пароль инвестора совпадает с паролем аккаунта, по этому различия между ними нет.
 

По горячим следам: https://www.mql5.com/ru/signals/596871

Копейки исчезли...

Ilyas:

Если мне не изменяет память, то несколько лет назад мы с Вами обсуждали уже эту особенность, правда речь тогда шла о том, какую перегрузку лучше вызывать ближайшую по наследованию или более точную по параметрам.

Да... помню... С++ использует ближайшую по наследованию перегрузку - чтобы последующие изменения в базовых классах (появление новой перегрузки - более точной по параметрам) не влияли на порядок вычислений в производных (не вызывалась бы эта новая перегрузка)

Обратите еще пожалуйста внимание на следующее:

void f( int a,     int b = 2 ); //(1)
//...
void f( int a = 1, int b     ); //(2) //Error: 'b' - missing default value for parameter
//...
void f( int a, int b ) {}

Казалось бы мелочь - напиши

void f( int a = 1, int b = 2 ); //(2) //нормально

и радуйся, но смысл как раз в том что не нужно дважды и более раз писать b = 2, а значит при последующем изменении на допустим: b = 3 - нужно будет поменять только в одном месте (а не в двух и более), а значит (с учетом распределенности программы) нельзя забыть это сделать в других местах

[Удален]  

Подскажите

2019.07.02 19:41:56.305 my_HMA7C_121 (FTSE100,H6)       BarsCalculated() вернул -1, код ошибки 4806

ERR_INDICATOR_DATA_NOT_FOUND

4806

Запрошенные данные не найдены

При этом индикатор на графике отображается нормально.

Куда копать?

