Ошибки, баги, вопросы - страница 2496

Roman:

А не логичнее ли решить проблему перегрева ноутбука?
Как минимум разобрать, почистить (скорее всего впервые) от пыли, и заменить термопасту.
Подумать о доработке охлаждения, термо отводящие прокладки на крышку корпуса и т.д.

Можно в обоих направления работать. Ноутбук это не ПК. Тут нельзя на 80%- 100% загружать процессор днями, когда на улице +30. 

 
pivomoe:

  Я при 58 + начинаю остужать процессор периодическими вызовами Sleep. Если температура +65 то Sleep вечный. Пока не будет хотя бы 64. Неужели нельзя через обращение к какой нибудь DLL, узнать температуру процессора.

есть гораздо лучшее решение. Это cloud VPS. 
Например Google Cloud
В Google Cloud при регистрации дарят 300 USD, которые можно потратить на VPS. Этих денег будет достаточно, чтобы 1-2 года пользоваться VPS бесплатно.
https://www.youtube.com/watch?v=96zI4fjyCOM

Я лично использую Hetzner. Можно обойтись 3-5 евро в месяц.

Например, мне такой вариант обходится 8,9 евро в месяц. Пинг 10-13 ms. Windows Server 2016. Диск SSD. Все летает. 

Реальная скорость интернета запредельная: > 300 Мегабит в секунду
 
Сергей Таболин:

А VPS не проще в таком случае?

Я как то даже в недоумении. Впервые слышу, что терминал может разогреть проц до такого состояния....


нет, не терминал грузит проц (такое тоже впервые слышу)

у меня было так:  установлен компьютер как домашний сервер, на нем около 25 терминалов и счетов работают круглосуточно.

Малые имеют доступ к компьютеру и иногда я разрешаю поиграть.

Иногда они загружали тяжелую игру, которая грела видеокарту, которая зависала и перегружала компьютер.

Пришлось поставить 1060 Geforce чтобы не перегревалась. 


Автора я понял и его идею понял... 

 
Roman:

  Можно ли проделал все эти действия загружать процессор ноутбука  на 100% днями, при 30 градусах в комнате ?

  У меня и сейчас вроде с температурой  все неплохо. В простое температура ниже 30. 
 
pivomoe:

Это кто такое сказал что нельзя нагружать процессор?
Температура в простое тут не причём, это не показатель. У тебя же от высокой температуры срабатывает биос защита. 
При правильной работе системы охлаждения, спокойно всё работает на 95-100%
Как ты думаешь  майнеры работают? Ещё и разгоняют, и тайминги прошивок настраивают.
По этому главное охлаждение камня, а не нагрузка. Нагрузка камня уже оттестирована производителем с запасом.
Проблема то не в нагрузке процессора, а в перегреве камня, и термо отводящем проводнике.
То есть высохла термо паста на камне, плюс забиты пылью радиатор охлаждения.
Нужно устранять корень проблемы, а не искать обход.
Так как пережаришь камень, в один прекрасный момент у тебя просто помрёт процессор, смертью храбрых.
Ещё как я понял, что ноут у тебя очень слабенький. И вероятно ещё установлена Виндовс с кучей хлама, с скрытыми процессами, которые создают бесполезную нагрузку.
Как рекомендация, максимально отключи не нужные службы и почисть хлам в автозагрузке. Деинсталлируй все не нужные приложения.
А вообще, для слабых ноутов, Линукс будет самый верный вариант. Нет лишнего хлама, нет скрытых процессов и т.д.


 
Igor Makanu:

где может быть ошибка:

в логе:

2019.07.05 23:14:54.767 tst (EURUSD,H1) 200

2019.07.05 23:14:54.768 tst (EURUSD,H1) step = 200

2019.07.05 23:14:54.768 tst (EURUSD,H1) tp = 1.12244 , pr = 1.12044, takeprofit = 200

2019.07.05 23:14:54.768 tst (EURUSD,H1) step = 400

2019.07.05 23:14:54.768 tst (EURUSD,H1) tp = 1.12244 , pr = 1.11844, takeprofit = 400

2019.07.05 23:14:54.768 tst (EURUSD,H1) step = 600

2019.07.05 23:14:54.768 tst (EURUSD,H1) tp = 1.12244 , pr = 1.11644, takeprofit = 600

2019.07.05 23:14:54.768 tst (EURUSD,H1) step = 1000

2019.07.05 23:14:54.768 tst (EURUSD,H1) tp = 1.12244 , pr = 1.11244, takeprofit = 1000

2019.07.05 23:14:54.768 tst (EURUSD,H1) step = 1400

2019.07.05 23:14:54.768 tst (EURUSD,H1) tp = 1.12244 , pr = 1.10844, takeprofit = 1400

2019.07.05 23:14:54.768 tst (EURUSD,H1) step = 2200

2019.07.05 23:14:54.768 tst (EURUSD,H1) tp = 1.12244 , pr = 1.10044, takeprofit = 2200

2019.07.05 23:14:54.768 tst (EURUSD,H1) step = 3400

2019.07.05 23:14:54.768 tst (EURUSD,H1) tp = 1.12244 , pr = 1.08844, takeprofit = 3400

2019.07.05 23:14:54.768 tst (EURUSD,H1) step = 5000

2019.07.05 23:14:54.768 tst (EURUSD,H1) tp = 1.12244 , pr = 1.07244, takeprofit = 5000

2019.07.05 23:14:54.768 tst (EURUSD,H1) step = 7600

2019.07.05 23:14:54.768 tst (EURUSD,H1) tp = 1.12244 , pr = 1.04644, takeprofit = 7600


заменяю всего одну переменную:

в логе получаю как хочу:

2019.07.05 23:18:20.940 tst (EURUSD,H1) 200

2019.07.05 23:18:20.940 tst (EURUSD,H1) step = 200

2019.07.05 23:18:20.940 tst (EURUSD,H1) tp = 1.12158 , pr = 1.12058, takeprofit = 100

2019.07.05 23:18:20.940 tst (EURUSD,H1) step = 400

2019.07.05 23:18:20.940 tst (EURUSD,H1) tp = 1.12058 , pr = 1.11858, takeprofit = 200

2019.07.05 23:18:20.940 tst (EURUSD,H1) step = 600

2019.07.05 23:18:20.940 tst (EURUSD,H1) tp = 1.11958 , pr = 1.11658, takeprofit = 300

2019.07.05 23:18:20.940 tst (EURUSD,H1) step = 1000

2019.07.05 23:18:20.940 tst (EURUSD,H1) tp = 1.11658 , pr = 1.11258, takeprofit = 400

2019.07.05 23:18:20.940 tst (EURUSD,H1) step = 1400

2019.07.05 23:18:20.940 tst (EURUSD,H1) tp = 1.11358 , pr = 1.10858, takeprofit = 500

2019.07.05 23:18:20.940 tst (EURUSD,H1) step = 2200

2019.07.05 23:18:20.940 tst (EURUSD,H1) tp = 1.10658 , pr = 1.10058, takeprofit = 600

2019.07.05 23:18:20.940 tst (EURUSD,H1) step = 3400

2019.07.05 23:18:20.940 tst (EURUSD,H1) tp = 1.09558 , pr = 1.08858, takeprofit = 700

2019.07.05 23:18:20.940 tst (EURUSD,H1) step = 5000

2019.07.05 23:18:20.940 tst (EURUSD,H1) tp = 1.08058 , pr = 1.07258, takeprofit = 800

2019.07.05 23:18:20.940 tst (EURUSD,H1) step = 7600

2019.07.05 23:18:20.940 tst (EURUSD,H1) tp = 1.05558 , pr = 1.04658, takeprofit = 900


Внимательно посмотри на числа, выделенные красным и не порти воздух. Если не понял переспроси, я не всегда злой.

 

Igor Makanu:

или очевидное что то не вижу, или ...

Я просил не портить воздух. В моём сообщении никакого стёба нет.

В функцию передаёшь цена_минус_step и step, Затем в этой функции всё считаешь с одним этим значением. Во втором случае в функцию передаёшь цена_минус_ step и другое значение. Во втором случае расчёты ведутся с двумя разными значениями. Именно это я и выделил в твоём тексте.

 
Alexey Viktorov:

Я просил не портить воздух. В моём сообщении никакого стёба нет.

В функцию передаёшь цена_минус_step и step, Затем в этой функции всё считаешь с одним этим значением. Во втором случае в функцию передаёшь цена_минус_ step и другое значение. Во втором случае расчёты ведутся с двумя разными значениями. Именно это я и выделил в твоём тексте.

да увидел, при копировании текста опечатка появилась, как я писал выше - очевидное не вижу

ЗЫ: ты там это... бросай попукивать, воздух чище будет ))))

 
Igor Makanu:

да увидел, при копировании текста опечатка появилась, как я писал выше - очевидное не вижу

ЗЫ: ты там это... бросай попукивать, воздух чище будет ))))

Вот и помоги такому.

[Удален]  


День добрый.

Вчера к вечеру пришло обновление винды. Я согласился.


Сегодня запустил оптимизацию.... Трындец... То, что ещё вчера оптимизировалось (генетика, только цены открытия) максимум минут 10, сегодня за 30 минут 265/10496. 

Что с этим делать?

П.С. Сову перекомпилировал. Результат тот-же, плачевный.

Прошло 40 минут после вопроса.


