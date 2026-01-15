Ошибки, баги, вопросы - страница 2496
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А не логичнее ли решить проблему перегрева ноутбука?
Как минимум разобрать, почистить (скорее всего впервые) от пыли, и заменить термопасту.
Подумать о доработке охлаждения, термо отводящие прокладки на крышку корпуса и т.д.
Можно в обоих направления работать. Ноутбук это не ПК. Тут нельзя на 80%- 100% загружать процессор днями, когда на улице +30.
Я при 58 + начинаю остужать процессор периодическими вызовами Sleep. Если температура +65 то Sleep вечный. Пока не будет хотя бы 64. Неужели нельзя через обращение к какой нибудь DLL, узнать температуру процессора.
есть гораздо лучшее решение. Это cloud VPS.
Например Google Cloud.
В Google Cloud при регистрации дарят 300 USD, которые можно потратить на VPS. Этих денег будет достаточно, чтобы 1-2 года пользоваться VPS бесплатно.
https://www.youtube.com/watch?v=96zI4fjyCOM-
Я лично использую Hetzner. Можно обойтись 3-5 евро в месяц.
Например, мне такой вариант обходится 8,9 евро в месяц. Пинг 10-13 ms. Windows Server 2016. Диск SSD. Все летает.Реальная скорость интернета запредельная: > 300 Мегабит в секунду
А VPS не проще в таком случае?
Я как то даже в недоумении. Впервые слышу, что терминал может разогреть проц до такого состояния....
нет, не терминал грузит проц (такое тоже впервые слышу)
у меня было так: установлен компьютер как домашний сервер, на нем около 25 терминалов и счетов работают круглосуточно.
Малые имеют доступ к компьютеру и иногда я разрешаю поиграть.
Иногда они загружали тяжелую игру, которая грела видеокарту, которая зависала и перегружала компьютер.
Пришлось поставить 1060 Geforce чтобы не перегревалась.
Автора я понял и его идею понял...
А не логичнее ли решить корень проблемы, перегрев ноутбука?
Как минимум разобрать, почистить (скорее всего впервые) от пыли, и заменить термопасту.
А лучше доработать, и термопасту заменить на медную прокладку.
Подумать о доработке корпусного охлаждения, термо отводящие прокладки на крышку корпуса и т.д.
Проделав такой апгрейд, приятно будешь удивлён по температуре.
Можно ли проделал все эти действия загружать процессор ноутбука на 100% днями, при 30 градусах в комнате ?У меня и сейчас вроде с температурой все неплохо. В простое температура ниже 30.
Можно в обоих направления работать. Ноутбук это не ПК. Тут нельзя на 80%- 100% загружать процессор днями, когда на улице +30.
Это кто такое сказал что нельзя нагружать процессор?
Температура в простое тут не причём, это не показатель. У тебя же от высокой температуры срабатывает биос защита.
При правильной работе системы охлаждения, спокойно всё работает на 95-100%
Как ты думаешь майнеры работают? Ещё и разгоняют, и тайминги прошивок настраивают.
По этому главное охлаждение камня, а не нагрузка. Нагрузка камня уже оттестирована производителем с запасом.
Проблема то не в нагрузке процессора, а в перегреве камня, и термо отводящем проводнике.
То есть высохла термо паста на камне, плюс забиты пылью радиатор охлаждения.
Нужно устранять корень проблемы, а не искать обход.
Так как пережаришь камень, в один прекрасный момент у тебя просто помрёт процессор, смертью храбрых.
Ещё как я понял, что ноут у тебя очень слабенький. И вероятно ещё установлена Виндовс с кучей хлама, с скрытыми процессами, которые создают бесполезную нагрузку.
Как рекомендация, максимально отключи не нужные службы и почисть хлам в автозагрузке. Деинсталлируй все не нужные приложения.
А вообще, для слабых ноутов, Линукс будет самый верный вариант. Нет лишнего хлама, нет скрытых процессов и т.д.
где может быть ошибка:
в логе:
2019.07.05 23:14:54.767 tst (EURUSD,H1) 200
2019.07.05 23:14:54.768 tst (EURUSD,H1) step = 200
2019.07.05 23:14:54.768 tst (EURUSD,H1) tp = 1.12244 , pr = 1.12044, takeprofit = 200
2019.07.05 23:14:54.768 tst (EURUSD,H1) step = 400
2019.07.05 23:14:54.768 tst (EURUSD,H1) tp = 1.12244 , pr = 1.11844, takeprofit = 400
2019.07.05 23:14:54.768 tst (EURUSD,H1) step = 600
2019.07.05 23:14:54.768 tst (EURUSD,H1) tp = 1.12244 , pr = 1.11644, takeprofit = 600
2019.07.05 23:14:54.768 tst (EURUSD,H1) step = 1000
2019.07.05 23:14:54.768 tst (EURUSD,H1) tp = 1.12244 , pr = 1.11244, takeprofit = 1000
2019.07.05 23:14:54.768 tst (EURUSD,H1) step = 1400
2019.07.05 23:14:54.768 tst (EURUSD,H1) tp = 1.12244 , pr = 1.10844, takeprofit = 1400
2019.07.05 23:14:54.768 tst (EURUSD,H1) step = 2200
2019.07.05 23:14:54.768 tst (EURUSD,H1) tp = 1.12244 , pr = 1.10044, takeprofit = 2200
2019.07.05 23:14:54.768 tst (EURUSD,H1) step = 3400
2019.07.05 23:14:54.768 tst (EURUSD,H1) tp = 1.12244 , pr = 1.08844, takeprofit = 3400
2019.07.05 23:14:54.768 tst (EURUSD,H1) step = 5000
2019.07.05 23:14:54.768 tst (EURUSD,H1) tp = 1.12244 , pr = 1.07244, takeprofit = 5000
2019.07.05 23:14:54.768 tst (EURUSD,H1) step = 7600
2019.07.05 23:14:54.768 tst (EURUSD,H1) tp = 1.12244 , pr = 1.04644, takeprofit = 7600
заменяю всего одну переменную:
в логе получаю как хочу:
2019.07.05 23:18:20.940 tst (EURUSD,H1) 200
2019.07.05 23:18:20.940 tst (EURUSD,H1) step = 200
2019.07.05 23:18:20.940 tst (EURUSD,H1) tp = 1.12158 , pr = 1.12058, takeprofit = 100
2019.07.05 23:18:20.940 tst (EURUSD,H1) step = 400
2019.07.05 23:18:20.940 tst (EURUSD,H1) tp = 1.12058 , pr = 1.11858, takeprofit = 200
2019.07.05 23:18:20.940 tst (EURUSD,H1) step = 600
2019.07.05 23:18:20.940 tst (EURUSD,H1) tp = 1.11958 , pr = 1.11658, takeprofit = 300
2019.07.05 23:18:20.940 tst (EURUSD,H1) step = 1000
2019.07.05 23:18:20.940 tst (EURUSD,H1) tp = 1.11658 , pr = 1.11258, takeprofit = 400
2019.07.05 23:18:20.940 tst (EURUSD,H1) step = 1400
2019.07.05 23:18:20.940 tst (EURUSD,H1) tp = 1.11358 , pr = 1.10858, takeprofit = 500
2019.07.05 23:18:20.940 tst (EURUSD,H1) step = 2200
2019.07.05 23:18:20.940 tst (EURUSD,H1) tp = 1.10658 , pr = 1.10058, takeprofit = 600
2019.07.05 23:18:20.940 tst (EURUSD,H1) step = 3400
2019.07.05 23:18:20.940 tst (EURUSD,H1) tp = 1.09558 , pr = 1.08858, takeprofit = 700
2019.07.05 23:18:20.940 tst (EURUSD,H1) step = 5000
2019.07.05 23:18:20.940 tst (EURUSD,H1) tp = 1.08058 , pr = 1.07258, takeprofit = 800
2019.07.05 23:18:20.940 tst (EURUSD,H1) step = 7600
2019.07.05 23:18:20.940 tst (EURUSD,H1) tp = 1.05558 , pr = 1.04658, takeprofit = 900
Внимательно посмотри на числа, выделенные красным и не порти воздух. Если не понял переспроси, я не всегда злой.
Igor Makanu:
или очевидное что то не вижу, или ...
Я просил не портить воздух. В моём сообщении никакого стёба нет.
В функцию передаёшь цена_минус_step и step, Затем в этой функции всё считаешь с одним этим значением. Во втором случае в функцию передаёшь цена_минус_ step и другое значение. Во втором случае расчёты ведутся с двумя разными значениями. Именно это я и выделил в твоём тексте.
Я просил не портить воздух. В моём сообщении никакого стёба нет.
В функцию передаёшь цена_минус_step и step, Затем в этой функции всё считаешь с одним этим значением. Во втором случае в функцию передаёшь цена_минус_ step и другое значение. Во втором случае расчёты ведутся с двумя разными значениями. Именно это я и выделил в твоём тексте.
да увидел, при копировании текста опечатка появилась, как я писал выше - очевидное не вижу
ЗЫ: ты там это... бросай попукивать, воздух чище будет ))))
да увидел, при копировании текста опечатка появилась, как я писал выше - очевидное не вижу
ЗЫ: ты там это... бросай попукивать, воздух чище будет ))))
Вот и помоги такому.
День добрый.
Вчера к вечеру пришло обновление винды. Я согласился.
Сегодня запустил оптимизацию.... Трындец... То, что ещё вчера оптимизировалось (генетика, только цены открытия) максимум минут 10, сегодня за 30 минут 265/10496.
Что с этим делать?
П.С. Сову перекомпилировал. Результат тот-же, плачевный.
Прошло 40 минут после вопроса.