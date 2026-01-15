Ошибки, баги, вопросы - страница 2482
Билд 2085
Баги в установке свойств кастомных символов.
SYMBOL_START_TIME с параметром 1556658000 Код ошибки: 5308
SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN с параметром 0.00000001 Код ошибки: 5308
Все SessionQuote с индексами последовательно от 0 до 6 Код ошибки: 4307
Все SessionTrade с индексами последовательно от 0 до 6 Код ошибки: 4307
Вероятно это явление осталось и в 2085
При установке стартового времени производится проверка с установленным значением времени истечения. Сначала установите время истечения.
То же самое с минимальным лимитом. Установите сначала максимум.
Что касается кода 4307, покажите код как Вы выставляете сесии. Если Вы запрашиваете сессию с индексом 6, значит на данный день Вы установили 7 сессий.
Это - не баги. Вы просто не задали ни одного вопроса.
Что касается кода 4307, покажите код как Вы выставляете сесии. Если Вы запрашиваете сессию с индексом 6, значит на данный день Вы установили 7 сессий.
Это - не баги. Вы просто не задали ни одного вопроса.
То есть что бы установить одну сессию в одном дне, используют индекс ноль во всех днях недели?
Если так? То да это не ошибка, а особенность. Я думал что номер индекса, это номер индекса дней.
В документации об этом не чего не сказано, что сессии для одного дня. По этому вводит в заблуждение.
Для установки сессий есть специальные функции CustomSymbolSetSessionQuote и CustomSymbolSetSessionTrade
О них и речь, но в документации не сказано явно, что это порядковый номер сессий для одного дня.
Так же и с константой SYMBOL_START_TIME, в документации списка констант, не говорится о последовательности, что нужно сначала установить время истечения.
Не полное описание в документации, и вводит в заблуждение пользователя.
В документации сказано
Добавлять сессии можно только последовательно, то есть сессию с индексом session_index=1 можно добавить только в том случае, если уже существует сессия с индексом равным 0. При нарушении этого правила новая сессия не создается, а сама функция вернет значение false.
В документации явно сказано про день недели, для которого вы устанавливаете сессию. ОДИН день недели.
ENUM_DAY_OF_WEEK
[in] День недели, значение из перечисления ENUM_DAY_OF_WEEK.
при чём здесь номер индекса дней? Для номера сессии предусмотрен специальный параметр session_index. Об этом явно сказано в документации
И извиняюсь за смуту с темами, теперь понял как реализована у вас связь с баг репортом, исправлюсь.
Меня вот стакан задолбал, баг это или не бак, но есть его крайне не нужная способность растянуться на весь график и как не пытаешься ужать - ничего не получается...уже писал в сервисдиск так они меня не поняли... как бы его обратно в рамки загнать...
Меня вот стакан задолбал, баг это или не бак, но есть его крайне не нужная способность растянуться на весь график и как не пытаешься ужать - ничего не получается...уже писал в сервисдиск так они меня не поняли... как бы его обратно в рамки загнать...
Тяните стакан курсором ЛКМ, за левую голубенькую панель.
Еще одно противоречие в продолжении этой темы:
А какая разница между (11) и (22) ?