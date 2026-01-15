Ошибки, баги, вопросы - страница 2482

Билд 2085

Баги в установке свойств кастомных символов.

SYMBOL_START_TIME с параметром 1556658000                            Код ошибки: 5308
SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN с параметром 0.00000001   Код ошибки: 5308
Все SessionQuote с индексами последовательно от 0 до 6               Код ошибки: 4307
Все SessionTrade с индексами последовательно от 0 до 6                Код ошибки: 4307

Если в SessionQuote и SessionTrade у всех дней проставить индекс 0, то ошибок нет.

Так же в прошлых билдах проявлялось самопроизвольное добавление в обзор рынка созданных кастомных символов, при реконекте сервера.
Вероятно это явление осталось и в 2085 
 
При установке стартового времени производится проверка с установленным значением времени истечения. Сначала установите время истечения.

То же самое с минимальным лимитом. Установите сначала максимум.

Что касается кода 4307, покажите код как Вы выставляете сесии. Если Вы запрашиваете сессию с индексом 6, значит на данный день Вы установили 7 сессий.

Это - не баги. Вы просто не задали ни одного вопроса.

 
Что касается кода 4307, покажите код как Вы выставляете сесии. Если Вы запрашиваете сессию с индексом 6, значит на данный день Вы установили 7 сессий.

Это - не баги. Вы просто не задали ни одного вопроса.

Это - не баги. Вы просто не задали ни одного вопроса.

То есть что бы установить одну сессию в одном дне, используют индекс ноль во всех днях недели?
Если так? То да это не ошибка, а особенность.  Я думал что номер индекса, это номер индекса дней.
В документации об этом не чего не сказано, что сессии для одного дня. По этому вводит в заблуждение.

 
То есть что бы установить одну сессию в одном дне, используют индекс ноль во всех днях недели?
Если так? То да это не ошибка, а особенность.  Я думал что номер индекса, это номер индекса дней.
В документации об этом не чего не сказано, что сессии для одного дня. По этому вводит в заблуждение.

Для установки сессий есть специальные функции CustomSymbolSetSessionQuote и CustomSymbolSetSessionTrade

 
Для установки сессий есть специальные функции CustomSymbolSetSessionQuote и CustomSymbolSetSessionTrade

О них и речь, но в документации не сказано явно, что это порядковый номер сессий для одного дня.
Так же и с константой SYMBOL_START_TIME, в документации списка констант, не говорится о последовательности, что нужно сначала установить  время истечения.
Не полное описание в документации, и вводит в заблуждение пользователя.

 
То есть что бы установить одну сессию в одном дне, используют индекс ноль во всех днях недели?
Если так? То да это не ошибка, а особенность.  Я думал что номер индекса, это номер индекса дней.
В документации об этом не чего не сказано, что сессии для одного дня. По этому вводит в заблуждение.

В документации сказано

Добавлять сессии можно только последовательно, то есть сессию с индексом session_index=1 можно добавить только в том случае, если уже существует сессия с индексом равным 0. При нарушении этого правила новая сессия не создается, а сама функция вернет значение false.

В документации явно сказано про день недели, для которого вы устанавливаете сессию. ОДИН день недели.

ENUM_DAY_OF_WEEK

[in]  День недели, значение из перечисления ENUM_DAY_OF_WEEK.

при чём здесь номер индекса дней? Для номера сессии предусмотрен специальный параметр session_index. Об этом явно сказано в документации

 
Исправил код по вашим рекомендациям, ошибок нет. Благодарю за разъяснение.
И извиняюсь за смуту с темами, теперь понял как реализована у вас связь с баг репортом, исправлюсь.
 

Меня вот стакан задолбал, баг это или не бак, но есть его крайне не нужная способность растянуться на весь график и как не пытаешься ужать - ничего не получается...уже писал в сервисдиск так они меня не поняли... как бы его обратно в рамки загнать...

растяжка

 
Меня вот стакан задолбал, баг это или не бак, но есть его крайне не нужная способность растянуться на весь график и как не пытаешься ужать - ничего не получается...уже писал в сервисдиск так они меня не поняли... как бы его обратно в рамки загнать...


Тяните стакан курсором ЛКМ, за левую голубенькую панель.

 

Еще одно противоречие в продолжении этой темы:

void f(  const string  ) {} //(1)
void f(  const string& ) {} //(2)
void OnStart()
{
              string s1;
        f( s1 ); //(11) //нормально
        const string s2 = s1;
        f( s2 ); //(22) //Error: 'f' - ambiguous call to overloaded function with the same parameters
}

А какая разница между (11) и (22) ?

