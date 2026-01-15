Ошибки, баги, вопросы - страница 2475
К разработчикам.
Очень неудобный просмотр значений переменных в отладчике.
Например, сложные объекты выглядат так:
чтобы посмотреть содержимое, нужно руками ввести так:
даже в этом случае содержимое этого элемента вытяно в строку и значеня поле не выдны.
Просьба прокомментировать - планируется развитие в следующем направлении. Например:
Объект колллекция:
Жмем F2:
Любой элемен коллекция, который содержит поля можно удобно просмотреть так:
Из-за вызова в тестере стратегий такой функции:
Возникает ошибка:
Раскомментировав закомментированное можно обойти данное поведение.
привет всем!
такой вопрос:
в мультивалютном советнике как получить id графика, символ которого отличается от символа на котором запущен тест?
использую такую функция, для получения возвращает только id графика теста, для всех остальных - 1!
Замечаю не первый раз, пуш сообщения где то пропадают
Индикатор отправил 2 сообщения, на смартфон они не пришли.
Я делаю тест и тестовое сообщение пришло...
В чем может быть проблема ??
Использование функций календаря в индикаторе.
при запуске отладки по кнопке "Начать на реальных данных" текст сообщения:
по кнопке "Начать на исторических данных" при настройках:
число событий 0:
О. А задам-ка я вопрос здесь.
Нужен демо-сервер, на котором были бы символы c постфиксами, типа EURUSD_i, чтобы проверить работу класса CSybolInfo на таких именах.
Помню, когда-то натыкался на такой, а сейчас - не могу найти. У меня - все сервера с нормальными названиями... Где взять постфиксные ? Вроде как даже у Альпарей что-то было такое - но не найду.
Сделайте кастомный.
Сделайте кастомный.
Хм... Блин, действительно, протормозил... Спасибо, fxsaber.
(И давай "ты", мы ж друг друга хорошо заочно знаем).