Ошибки, баги, вопросы - страница 2475

Новый комментарий
 

К разработчикам.

Очень неудобный просмотр значений переменных в отладчике.

Например, сложные объекты выглядат так:


чтобы посмотреть содержимое, нужно руками ввести так:



даже в этом случае содержимое этого элемента вытяно в строку и значеня поле не выдны.

Просьба прокомментировать - планируется развитие в следующем направлении. Например:

Объект колллекция:



Жмем F2:



Любой элемен коллекция, который содержит поля можно удобно просмотреть так:


 

Из-за вызова в тестере стратегий такой функции:

void SleepReal(int milliseconds){
   datetime current_time = GetTickCount();
   while(GetTickCount() - current_time < milliseconds){
      //if(MQLInfoInteger(MQL_TESTER)){
      //}else{
         Sleep(milliseconds);
      //}
   }
}

Возникает ошибка:

2019.05.30 15:14:06.888 SD-PC   pass 0 tested with error "critical runtime error 512 in OnInit function (sleep function reaches end of test)" in 0:00:00.329
2019.05.30 15:14:06.888 SD-PC   pass 1 tested with error "critical runtime error 512 in OnInit function (sleep function reaches end of test)" in 0:00:00.072


Раскомментировав закомментированное можно обойти данное поведение.

 
Есть 2 индикатора, которые работают на 1 графике. Смена пользовательских параметров одного из них часто приводит к зависанию самого терминала, build 2063. Раньше такой проблемы не наблюдалось. К кому из админов можно обратиться? Спасибо
 

привет всем!

такой вопрос:

в мультивалютном советнике как получить id графика, символ которого отличается от символа на котором запущен тест?

использую такую функция, для получения возвращает только id графика теста, для всех остальных - 1!

long GetChartId(const string symbol,const ENUM_TIMEFRAMES prd)
{
   long res = ChartFirst();
   
   while(res > 0)
   {
      if(ChartSymbol(res) == symbol && ChartPeriod(res) == _Period)
      {
         break;
      }
      
      res = ChartNext(res);
   }
   
   return res;
}
 

Замечаю не первый раз, пуш сообщения где то пропадают

Индикатор отправил 2 сообщения,  на смартфон они не пришли.

Я делаю тест и тестовое сообщение пришло...

В чем может быть проблема ??


 

Использование функций календаря в индикаторе.


int OnInit()
  {
   MqlCalendarValue values[]; 
   datetime date_from=D'01.01.2006';   
   datetime date_to=D'01.01.2015'; 
   ulong event_id = 840040001;
   CalendarValueHistoryByEvent(event_id,values,date_from,date_to);
   Print("количество событий: ", ArraySize( values) );
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
   return(rates_total);
  }

при запуске отладки по кнопке "Начать на реальных данных" текст сообщения:



по кнопке "Начать на исторических данных" при настройках:




число событий 0:



 
Vladimir Pastushak:

Замечаю не первый раз, пуш сообщения где то пропадают

Индикатор отправил 2 сообщения,  на смартфон они не пришли.

Я делаю тест и тестовое сообщение пришло...

В чем может быть проблема ??


Нет задержки.
 

О. А задам-ка я вопрос здесь.

Нужен демо-сервер, на котором были бы символы c постфиксами, типа EURUSD_i, чтобы проверить работу класса CSybolInfo на таких именах.

Помню, когда-то натыкался на такой, а сейчас - не могу найти. У меня - все сервера с нормальными названиями...  Где взять постфиксные ?  Вроде как даже у Альпарей что-то было такое - но не найду.

 
Georgiy Merts:

О. А задам-ка я вопрос здесь.

Нужен демо-сервер, на котором были бы символы c постфиксами, типа EURUSD_i, чтобы проверить работу класса CSybolInfo на таких именах.

Помню, когда-то натыкался на такой, а сейчас - не могу найти. У меня - все сервера с нормальными названиями...  Где взять постфиксные ?  Вроде как даже у Альпарей что-то было такое - но не найду.

Сделайте кастомный.

 
fxsaber:

Сделайте кастомный.

Хм... Блин, действительно, протормозил... Спасибо, fxsaber.

(И давай "ты", мы ж друг друга хорошо заочно знаем).

1...246824692470247124722473247424752476247724782479248024812482...3696
Новый комментарий