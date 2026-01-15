Ошибки, баги, вопросы - страница 2476

Georgiy Merts:

О. А задам-ка я вопрос здесь.

Нужен демо-сервер, на котором были бы символы c постфиксами, типа EURUSD_i, чтобы проверить работу класса CSybolInfo на таких именах.

Помню, когда-то натыкался на такой, а сейчас - не могу найти. У меня - все сервера с нормальными названиями...  Где взять постфиксные ?  Вроде как даже у Альпарей что-то было такое - но не найду.

у Roboforex вроде были такие на демо счетах
 
у Roboforex вроде были такие на демо счетах

Не, сейчас подключился - обычные EURUSD и подобные.

Ну, в принципе, кастомные вполне пойдут. Не работал с кастомными, но когда-то ж надо начинать...

 
Тогда откройте центовый. Там точно .m

 

в календаре как веб версии, так и функциях до середине  2017 года отсутствуют данные о прогнозах:



у конкурентов есть 



 
Замечаю не первый раз, пуш сообщения где то пропадают

Индикатор отправил 2 сообщения,  на смартфон они не пришли.

Я делаю тест и тестовое сообщение пришло...

В чем может быть проблема ??


Еще замечены потерянные сообщения


Что может быть ? Куда копать?

 
Еще замечены потерянные сообщения

Что может быть ? Куда копать?

скорее всего проблема в смарте. разработчикам ответить нечего, потому что они не получили от Вас никакой "железной" информации.

для начала проверьте, что бы мобильный терминал, гуглсервисы и прочее не имело ограничений на фоновый трафик в спящем режиме.

 
скорее всего проблема в смарте. разработчикам ответить нечего, потому что они не получили от Вас никакой "железной" информации.

Допустим, что проверить в смарте ? Почему тестовые сообщения приходят а из прогрограммы не приходят, при этом в журнале видим что программа сообщения отправляет корректно

 



Так а где обещанные "журналы и книги", что-то не найду?

 
Так а где обещанные "журналы и книги", что-то не найду?

От них уже как несколько лет как отказались..

 
Странно, отказались несколько лет как, а покупать рекламируют до сих пор...
