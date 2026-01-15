Ошибки, баги, вопросы - страница 2476
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
О. А задам-ка я вопрос здесь.
Нужен демо-сервер, на котором были бы символы c постфиксами, типа EURUSD_i, чтобы проверить работу класса CSybolInfo на таких именах.
Помню, когда-то натыкался на такой, а сейчас - не могу найти. У меня - все сервера с нормальными названиями... Где взять постфиксные ? Вроде как даже у Альпарей что-то было такое - но не найду.
у Roboforex вроде были такие на демо счетах
Не, сейчас подключился - обычные EURUSD и подобные.
Ну, в принципе, кастомные вполне пойдут. Не работал с кастомными, но когда-то ж надо начинать...
Не, сейчас подключился - обычные EURUSD и подобные.
Ну, в принципе, кастомные вполне пойдут. Не работал с кастомными, но когда-то ж надо начинать...
Тогда откройте центовый. Там точно .m
в календаре как веб версии, так и функциях до середине 2017 года отсутствуют данные о прогнозах:
у конкурентов есть
Замечаю не первый раз, пуш сообщения где то пропадают
Индикатор отправил 2 сообщения, на смартфон они не пришли.
Я делаю тест и тестовое сообщение пришло...
В чем может быть проблема ??
Еще замечены потерянные сообщения
Что может быть ? Куда копать?
Еще замечены потерянные сообщения
Что может быть ? Куда копать?
скорее всего проблема в смарте. разработчикам ответить нечего, потому что они не получили от Вас никакой "железной" информации.
для начала проверьте, что бы мобильный терминал, гуглсервисы и прочее не имело ограничений на фоновый трафик в спящем режиме.
скорее всего проблема в смарте. разработчикам ответить нечего, потому что они не получили от Вас никакой "железной" информации.
Допустим, что проверить в смарте ? Почему тестовые сообщения приходят а из прогрограммы не приходят, при этом в журнале видим что программа сообщения отправляет корректно
Так а где обещанные "журналы и книги", что-то не найду?
Так а где обещанные "журналы и книги", что-то не найду?
От них уже как несколько лет как отказались..