Минимальное значение EventSetMillisecondTimer

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Добрый день!

Сейчас, в одном из моих теминалов один и тот же советник

работает на 42 символах. В этом советнике, по таймеру ( EventSetMillisecondTimer(500) ),

я проверяю наличие соединения с торговым сервером, а так же время торговой сесии.

При значении таймера 500 НЕ наблюдается "тормозов" ни терминала, ни Windows.

Теперь, когда появилась возможность достаточно хорошей синхронизации локального времени 

Windows с сервером МТ5, я хочу уменьшить период проверки, т.е проверка по таймеру будет

происходить быстрее.

Вопрос

А каково минимальное время периода таймера, что бы его работа сильно не сказывалась на

загрузку терминала и Windows? 

[Удален]  

ну а проверить нельзя опытным путем? от проца зависит

и при одной мс не будет никаких тормозов если там только одна проверка стоит 

 

Всем спасибо, сам в стравке нашел

При работе в режиме реального времени события таймера генерируются не чаще 1 раза в 10-16 миллисекунд, что связано с аппаратными ограничениями.

Уменьшил на порядок (50 мс) - ничего не изменилось (радует)


 

 

Теперь, запаздыване эксперта с началом торгов на МБ, будет составлять (максимально)

51 мс + ping / 2  

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