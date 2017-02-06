Минимальное значение EventSetMillisecondTimer
ну а проверить нельзя опытным путем? от проца зависит
и при одной мс не будет никаких тормозов если там только одна проверка стоит
Всем спасибо, сам в стравке нашел
При работе в режиме реального времени события таймера генерируются не чаще 1 раза в 10-16 миллисекунд, что связано с аппаратными ограничениями.
Уменьшил на порядок (50 мс) - ничего не изменилось (радует)
Теперь, запаздыване эксперта с началом торгов на МБ, будет составлять (максимально)
51 мс + ping / 2
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Добрый день!
Сейчас, в одном из моих теминалов один и тот же советник
работает на 42 символах. В этом советнике, по таймеру ( EventSetMillisecondTimer(500) ),
я проверяю наличие соединения с торговым сервером, а так же время торговой сесии.
При значении таймера 500 НЕ наблюдается "тормозов" ни терминала, ни Windows.
Теперь, когда появилась возможность достаточно хорошей синхронизации локального времени
Windows с сервером МТ5, я хочу уменьшить период проверки, т.е проверка по таймеру будет
происходить быстрее.
Вопрос
А каково минимальное время периода таймера, что бы его работа сильно не сказывалась на
загрузку терминала и Windows?