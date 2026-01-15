Ошибки, баги, вопросы - страница 2480

fxsaber:

Это все можно делать через кастомный Тестер.

Можно. А можно вообще ничего не делать :)

Но хочется иметь штатный демо-сервер с "кухонными закидонами" - полезно для практики. И для неавтоматической торговли - тоже полезно.

 
Забыли прописать для Alt
#define TERMINAL_KEYSTATE_ALT 1018


Правда, не работает.

 

сломали на сайте окошко ввода в личных сообщениях!

при написании длинного сообщения раньше появлялась вертикальная прокрутка , сейчас текст при наборе уходит в "подвал" и не видно курсор,

Думал может что с ноутбуком, проверил на ПК ситуация один в один, раньше все отлично работало

Windows 10 - 64 , браузер Google chrome Версия 74.0.3729.169 (Официальная сборка), (64 бит)



 
Возможно ли наделить в таких ситуациях подробностями причину ошибки?
class A
{
public:
  const int i; //  Если const убрать, все нормально.
  
  void CopyFrom( const A* Ptr )
  {
    this = Ptr; // '=' - object required
  }
};


В больших классах далеко не сразу становится понятна причина ошибки по такому краткому описанию.

 
Подскажите пжст, не могу найти на форуме. Изначально ВПС (win server 2008  r2) был на английском. Поставил МТ4 2 шт разных. Встали тоже на английском. Поменял язык сервера на русский, но терминалы, при  смене на русский, все равно выдают кракозябры.  Терминалы при смене языка перегружаются, но все равно... Что делать? Спасибо.
 
Просмотр настроек локали для ОС Windows
  1. Нажмите Пуск, затем Панель управления
  2. Нажмите Часы, язык и регион
  3. В Windows 10, Windows 8: нажмите Регион 
    В Windows 7: нажмите Язык и региональные стандарты
    В Windows XP: нажмите Язык и региональные стандарты 
    Открывается диалоговое окно "Язык и региональные стандарты".
  4. Нажмите на вкладку Администрирование
    В Windows XP нажмите на вкладку Дополнительно 
    Если такой вкладки нет, то вход выполнен не с полномочиями администратора.
  5. Под строкой Язык программ, не поддерживающих Юникод нажмите Изменить язык системы и выберите Русски язык.
  6. Нажмите ОК
  7. Перезапустите компьютер, чтобы изменения вступили в силу.
 
Получилось, спасибо!

 

ВЫлетает MT5 при запуске. Успевает только дать звуковой сигнал, и показать  интерфейс секунду, две.

Причем MT5 с форекса запускается нормально.

Ворбис не стоит. Графики не чертит.

Что делать, куда смотреть, где крутить?
 
Можно одним махом деактивировать все графики (а значит  и советники и индикаторы). Перейдите в 

[data folder]\MQL5\Profiles\ и переименуйте папку Charts в Charts_1 (или вообще удалите - но это крайний случай).

 
Такое поведение терминала замечал, когда на график установлен эксперт или индикатор, который вызывает падение терминала, из за не корректного кода в эксперте.
Так как при старте терминала запущенный эксперт автоматом подгружается, то получается зацикленный эффект.
Если перед падением терминала, вы установили на график индикатор или эксперт, то его нужно убрать из папки где он лежит, и запустить терминал.
Убрать не значить удалить совсем с компьютера, достаточно скопировать к примеру на рабочий стол, а в папке эксперта или индикатора его удалить. 
После запуска терминала снова добавить их, открыть редактор кода и искать причину которая вызывает такое поведение терминала. 
Возможно в этом причина.

