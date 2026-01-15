Ошибки, баги, вопросы - страница 2480
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это все можно делать через кастомный Тестер.
Можно. А можно вообще ничего не делать :)
Но хочется иметь штатный демо-сервер с "кухонными закидонами" - полезно для практики. И для неавтоматической торговли - тоже полезно.
Правда, не работает.
сломали на сайте окошко ввода в личных сообщениях!
при написании длинного сообщения раньше появлялась вертикальная прокрутка , сейчас текст при наборе уходит в "подвал" и не видно курсор,
Думал может что с ноутбуком, проверил на ПК ситуация один в один, раньше все отлично работало
Windows 10 - 64 , браузер Google chrome Версия 74.0.3729.169 (Официальная сборка), (64 бит)
В больших классах далеко не сразу становится понятна причина ошибки по такому краткому описанию.
Подскажите пжст, не могу найти на форуме. Изначально ВПС (win server 2008 r2) был на английском. Поставил МТ4 2 шт разных. Встали тоже на английском. Поменял язык сервера на русский, но терминалы, при смене на русский, все равно выдают кракозябры. Терминалы при смене языка перегружаются, но все равно... Что делать? Спасибо.
Просмотр настроек локали для ОС Windows
В Windows 7: нажмите Язык и региональные стандарты
В Windows XP: нажмите Язык и региональные стандарты
Открывается диалоговое окно "Язык и региональные стандарты".
В Windows XP нажмите на вкладку Дополнительно
Если такой вкладки нет, то вход выполнен не с полномочиями администратора.
Просмотр настроек локали для ОС Windows
В Windows 7: нажмите Язык и региональные стандарты
В Windows XP: нажмите Язык и региональные стандарты
Открывается диалоговое окно "Язык и региональные стандарты".
В Windows XP нажмите на вкладку Дополнительно
Если такой вкладки нет, то вход выполнен не с полномочиями администратора.
Получилось, спасибо!
ВЫлетает MT5 при запуске. Успевает только дать звуковой сигнал, и показать интерфейс секунду, две.
Причем MT5 с форекса запускается нормально.
Ворбис не стоит. Графики не чертит.Что делать, куда смотреть, где крутить?
ВЫлетает MT5 при запуске. Успевает только дать звуковой сигнал, и показать интерфейс секунду, две.
Причем MT5 с форекса запускается нормально.
Ворбис не стоит. Графики не чертит.Что делать, куда смотреть, где крутить?
Можно одним махом деактивировать все графики (а значит и советники и индикаторы). Перейдите в
[data folder]\MQL5\Profiles\ и переименуйте папку Charts в Charts_1 (или вообще удалите - но это крайний случай).
ВЫлетает MT5 при запуске. Успевает только дать звуковой сигнал, и показать интерфейс секунду, две.
Причем MT5 с форекса запускается нормально.
Ворбис не стоит. Графики не чертит.Что делать, куда смотреть, где крутить?
Такое поведение терминала замечал, когда на график установлен эксперт или индикатор, который вызывает падение терминала, из за не корректного кода в эксперте.
Так как при старте терминала запущенный эксперт автоматом подгружается, то получается зацикленный эффект.
Если перед падением терминала, вы установили на график индикатор или эксперт, то его нужно убрать из папки где он лежит, и запустить терминал.
Убрать не значить удалить совсем с компьютера, достаточно скопировать к примеру на рабочий стол, а в папке эксперта или индикатора его удалить.
После запуска терминала снова добавить их, открыть редактор кода и искать причину которая вызывает такое поведение терминала.
Возможно в этом причина.