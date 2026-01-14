Ошибки, баги, вопросы - страница 1238

joo:

Вчера в последнем 1013 билде перестала работать конструкция, которая всегда благополучно работала:

Жалуется на ошибку zero divide in '<censored>' (61,34)


Весь мозг сломал - как такое возможно? В знаменателе этой безделицы ни как не может быть 0. Причем, раз на раз не приходится, то работает, а то и не.

Ещё было ведь подумал "гляди ка, чертова дюжина в билде".

Какое точно значение находится в HL2[u] ?

Это легко выяснить предварительной распринтовкой перед операцией.

По всей видимости у вас значение NaN.

 
В сигналах на сайте стало невозможно указать название брокера. Поле ввода появляется и подсвечивается, но символы туда не вводятся.
 
marketeer:
Попробуйте нажать Ctrl+F5 чтобы перезачитать все скрипты.
 
При запуске оптимизации (генетический алгоритм) после остановки, оптимизация начинается заново, а не с места остановки. Почему? (Build 1013, 12 Nov 2014)
 
Renat:
 

И когда Вы МТ5 отремонтируете?

 

 
nasdaq:
Спасибо за обращение, разбираемся
 
Speculator_:

Какой билд? У меня такое не воспроизводится. 

У меня build 1013, W7 x64

Посмотрел в билде 1010, тоже всё нормально. 

 
tol64:

Вчера от сюда скачал. Здесь надеюсь самая последняя сборка.

 

 
tol64:

Посмотрел в билде 1010, тоже всё нормально. 

 

Просто нужно перетащить панельку торговли вниз, на своё место.

Я пробовал: панелька запросто ставиться вверх

3 

а потом запросто ставиться (с помощью перетаскивания мышкой) вниз, на своё место. 

Билд 1010. Windows 8.1. x32

