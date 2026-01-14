Ошибки, баги, вопросы - страница 1238
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вчера в последнем 1013 билде перестала работать конструкция, которая всегда благополучно работала:
Жалуется на ошибку zero divide in '<censored>' (61,34)
Весь мозг сломал - как такое возможно? В знаменателе этой безделицы ни как не может быть 0. Причем, раз на раз не приходится, то работает, а то и не.
Ещё было ведь подумал "гляди ка, чертова дюжина в билде".
Какое точно значение находится в HL2[u] ?
Это легко выяснить предварительной распринтовкой перед операцией.
По всей видимости у вас значение NaN.
В сигналах на сайте стало невозможно указать название брокера. Поле ввода появляется и подсвечивается, но символы туда не вводятся.
И когда Вы МТ5 отремонтируете?
При запуске оптимизации (генетический алгоритм) после остановки, оптимизация начинается заново, а не с места остановки. Почему?
И когда Вы МТ5 отремонтируете?
Какой билд? У меня такое не воспроизводится.
У меня build 1013, W7 x64.
Посмотрел в билде 1010, тоже всё нормально.
Какой билд? У меня такое не воспроизводится.
У меня build 1013.
Вчера от сюда скачал. Здесь надеюсь самая последняя сборка.
Какой билд? У меня такое не воспроизводится.
У меня build 1013, W7 x64.
Посмотрел в билде 1010, тоже всё нормально.
Просто нужно перетащить панельку торговли вниз, на своё место.
Я пробовал: панелька запросто ставиться вверх
а потом запросто ставиться (с помощью перетаскивания мышкой) вниз, на своё место.
Билд 1010. Windows 8.1. x32