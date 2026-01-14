Ошибки, баги, вопросы - страница 1211
Мне помогла маленькая задержка между вызовами функций на запуск скриптов Sleep(50);
Может проблема в одновременном обращении разных потоков к одной и той же программе для ее загрузки
Вставьте mutex))
Приветствую всех.
Подписался на сигнал https://www.mql5.com/ru/signals/45917, у меня счёт Alpari ECN-PRO (как и у поставщика сигналов). Отмечаю все 4 чекбокса при подписке на сигнал, включая "Копировать уровни Стоп лосс и Тейк профит" и "Синхронизировать позиции без подтверждения".
После чего получаю такие сообщения в журнале:
2014.10.02 19:02:43.095 '111111': Signal - synchronization failed, processing of trade actions disabled
2014.10.02 19:02:43.095 '111111': Signal - synchronization terminated, cannot copy position [#611761446 sell 0.09 EURUSD at 1.26526 tp: 1.26320]
2014.10.02 19:02:43.095 '111111': Signal - trade request failed [Invalid S/L or T/P]
2014.10.02 19:02:43.095 '111111': order sell 0.01 EURUSD opening at market sl: 0.00000 tp: 1.26320 failed [Invalid S/L or T/P]
Нашёл, что при похожей проблеме советовали не отмечать чекбокс "Копировать уровни Стоп лосс и Тейк профит" (https://www.mql5.com/en/forum/22817).
Убираю его, после чего позиции синхронизируются и открываются, но как не трудно догадаться без SL и TP, хотя у поставщика сигналов есть TP.
Затем опять отмечаю чекбокс и жму ОК - TP у открытых позиций в моём терминале синхронизируются с таковыми у поставщика.
НО, когда эти позиции закрываются либо по TP, либо по сигналу от поставщика, новые открыться не могут, т.к. опять установлены все чекбоксы и в журнале я вижу указанные выше ошибки.
Приходится опять снимать этот чекбокс, тогда сигналы синхронизируются, а после этого опять ставить чекбокс, чтобы подтягивались и TP для данных сигналов.
Вопрос - что я делаю не так? :)
Буду благодарен за помощь.
кто знает как избавится от надписей на графике. но что бы описание оставалось у линии?
пробовал так:
пробовал так
не помогает.
не припомню что бы раньше описание выводилось на график
что за ключевое слово?
trash
что за ключевое слово?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Защита авторства MQL кода в МТ5. security certificates
Renat, 2009.11.22 16:54
Как раз для замусоривания/обфускации кода в MQL5 можно указывать для каждой функции специальный модификатор:
Пока его назвали trash, но скорее всего изменим на protect.
В результате будет производиться глубокое замусоривание кода и замедление работы указанной функции.
Кроме того, компилятор MQL5 языка использует массу оптимизаций, что кардинально уменьшает возможность обратной декомпиляции.
F8 и :
пришел тут все порешал))
Спасибо tol64.
Текст всплывающей подсказки. Если свойство не задано, то показывается подсказка, автоматически сформированная терминалом. Можно отключить показ подсказки, установив для нее значение "\n" (перевод строки)
F8 и :
что за ключевое слово?
что за ключевое слово?
О, прикольно. Не знал об этом модификаторе. Самое интересное что он работает уже сейчас. Декларацию трешевой функции компилятор допускает уже сейчас.
Как я понимаю, пока она фактически не потрошит функцию?