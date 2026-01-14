Ошибки, баги, вопросы - страница 1211

Новый комментарий
 
ALXIMIKS:

Мне помогла маленькая задержка между вызовами функций на запуск скриптов  Sleep(50);

Может проблема в одновременном обращении разных потоков к одной и той же программе для ее загрузки

Вставьте mutex)) 

Спасибо за сообщение. Очень помогло в нахождении ошибки - исправлено.
 

Приветствую всех.

Подписался на сигнал https://www.mql5.com/ru/signals/45917, у меня счёт Alpari ECN-PRO (как и у поставщика сигналов). Отмечаю все 4 чекбокса при подписке на сигнал, включая "Копировать уровни Стоп лосс и Тейк профит" и "Синхронизировать позиции без подтверждения".

После чего получаю такие сообщения в журнале:

2014.10.02 19:02:43.095 '111111': Signal - synchronization failed, processing of trade actions disabled

2014.10.02 19:02:43.095 '111111': Signal - synchronization terminated, cannot copy position [#611761446 sell 0.09 EURUSD at 1.26526 tp: 1.26320]

2014.10.02 19:02:43.095 '111111': Signal - trade request failed [Invalid S/L or T/P]

2014.10.02 19:02:43.095 '111111': order sell 0.01 EURUSD opening at market sl: 0.00000 tp: 1.26320 failed [Invalid S/L or T/P]

 

Нашёл, что при похожей проблеме советовали не отмечать чекбокс "Копировать уровни Стоп лосс и Тейк профит" (https://www.mql5.com/en/forum/22817).

Убираю его, после чего позиции синхронизируются и открываются, но как не трудно догадаться без SL и TP, хотя у поставщика сигналов есть TP.

Затем опять отмечаю чекбокс и жму ОК - TP у открытых позиций в моём терминале синхронизируются с таковыми у поставщика.

НО, когда эти позиции закрываются либо по TP, либо по сигналу от поставщика, новые открыться не могут, т.к. опять установлены все чекбоксы и в журнале я вижу указанные выше ошибки.

Приходится опять снимать этот чекбокс, тогда сигналы синхронизируются, а после этого опять ставить чекбокс, чтобы подтягивались и TP для данных сигналов. 

 

Вопрос - что я делаю не так? :)

 

Буду благодарен за помощь. 

Торговые сигналы для MetaTrader 4: EasyAndSafe
Торговые сигналы для MetaTrader 4: EasyAndSafe
  • отзывов: 2
  • 2014.09.25
  • Olivian Calancea
  • www.mql5.com
Торговый Сигнал EasyAndSafe для MetaTrader 4: копирование сделок, мониторинг счета, автоматическое исполнение сигналов и социальный трейдинг
 

кто знает как избавится от надписей на графике. но что бы описание оставалось у линии?

пробовал так:

        ObjectSetText(iObjectName,TEXT);

пробовал так 

        ObjectSetString(0,iObjectName,OBJPROP_TEXT,TEXT);

не помогает.

не припомню что бы раньше описание выводилось на график

 

что за ключевое слово?

trash
 
ALXIMIKS:

что за ключевое слово?

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Защита авторства MQL кода в МТ5. security certificates

Renat, 2009.11.22 16:54

Как раз для замусоривания/обфускации кода в MQL5 можно указывать для каждой функции специальный модификатор:

void MyFunc(int val) trash
  {
   Print("Val: ",val);
  }

Пока его назвали trash, но скорее всего изменим на protect.

В результате будет производиться глубокое замусоривание кода и замедление работы указанной функции.

Кроме того, компилятор MQL5 языка использует массу оптимизаций, что кардинально уменьшает возможность обратной декомпиляции.


 
sanyooooook:

кто знает как избавится от надписей на графике. но что бы описание оставалось у линии?

пробовал так:

пробовал так 

не помогает.

не припомню что бы раньше описание выводилось на график

F8 и :


 

пришел тут все порешал))

Спасибо tol64.

sanyooooook:

кто знает как избавится от надписей на графике. но что бы описание оставалось у линии?


не припомню что бы раньше описание выводилось на график

Описание например перевести в  OBJPROP_TOOLTIP

Текст всплывающей подсказки. Если свойство не задано, то показывается подсказка, автоматически сформированная терминалом. Можно  отключить показ подсказки, установив для нее значение "\n" (перевод строки)

 
tol64:

F8 и :


спс)
 
ALXIMIKS:

что за ключевое слово?

Зарезервировано на будущее для "особенной" защиты функций.
 
ALXIMIKS:

что за ключевое слово?

О, прикольно. Не знал об этом модификаторе. Самое интересное что он работает уже сейчас. Декларацию трешевой функции компилятор допускает уже сейчас.

Как я понимаю, пока она фактически не потрошит функцию?

1...120412051206120712081209121012111212121312141215121612171218...3695
Новый комментарий