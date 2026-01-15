Ошибки, баги, вопросы - страница 2432

Andy:
Да, Free.
Можно ли динамически менять размер CGraphic? Или это не предусмотрено? Насколько я понял, если делать в лоб, то нужно пересоздавать объект? Может у кого-то есть рабочий пример?
 
До сегодняшнего дня все нормально было.
 
Artyom Trishkin:
Отключите

Касперского нет, но сайт тоже глючит, причем только mql5.com.

 
Andy:
До сегодняшнего дня все нормально было.
Недавно с Касперским проблемы начались.
 
Andy:
А что с сайтом MQL - почему так глючит?

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск!

Marsel, 2019.04.12 07:36

C Касперским разбираемся.

В качестве временной меры добавьте "c.mql5.com" в исключения. Для этого: Откройте Kaspersky Anti-Virus - Настройки(шестеренка) - Дополнительно - Сеть - Настроить исключения - Добавить. Перезагрузите устройство и проверьте наличие проблемной ситуации.


 
Здравствуйте. После обновления МТ5 в тестере стратегий сбивается временной интервал, на котором оптимизируется советник. К примеру, ставишь на год - первый проход идет за год, дальше период уменьшается и по наклонной, иногда останавливается на определенном урезанном интервале и на нем до конца оптимизации. Проверял на двух ПК - одно и то же. Данная проблема возникает в режиме оптимизация "Медленная(полный перебор параметров)" режим торговли  "Каждый тик на основе реальных тиков"
Artyom Trishkin:
Недавно с Касперским проблемы начались.

Ответ от техподдержки касперского:

Исходя из полученной информации мы можем предложить Вам следующее решение:

По всей видимости у указанного сайта некорректно настроены сертификаты безопасности, так как сайт грузится корректно, если отключить проверку защищенных соединений(Настройка - Дополнительно - Сеть - Не проверять защищенные соединения). 
При этом, на некорректную настройку сертификатов указывает тот факт, что добавление сайта в исключения компонента "Проверка защищенных соединений" не влияет.

 
Mikhail Sergeev:

Ответ от техподдержки касперского:

Исходя из полученной информации мы можем предложить Вам следующее решение:

По всей видимости у указанного сайта некорректно настроены сертификаты безопасности, так как сайт грузится корректно, если отключить проверку защищенных соединений(Настройка - Дополнительно - Сеть - Не проверять защищенные соединения). 
При этом, на некорректную настройку сертификатов указывает тот факт, что добавление сайта в исключения компонента "Проверка защищенных соединений" не влияет.

Временное решение:

В избранном висит запись

Жму на нее, получаю

404. The page does not exist


Запись из избранного не исчезает. Как поправить?

