Ошибки, баги, вопросы - страница 2432
Да, Free.
Отключите
Касперского нет, но сайт тоже глючит, причем только mql5.com.
До сегодняшнего дня все нормально было.
А что с сайтом MQL - почему так глючит?
Marsel, 2019.04.12 07:36
C Касперским разбираемся.
В качестве временной меры добавьте "c.mql5.com" в исключения. Для этого: Откройте Kaspersky Anti-Virus - Настройки(шестеренка) - Дополнительно - Сеть - Настроить исключения - Добавить. Перезагрузите устройство и проверьте наличие проблемной ситуации.
Недавно с Касперским проблемы начались.
Ответ от техподдержки касперского:
Исходя из полученной информации мы можем предложить Вам следующее решение:
По всей видимости у указанного сайта некорректно настроены сертификаты безопасности, так как сайт грузится корректно, если отключить проверку защищенных соединений(Настройка - Дополнительно - Сеть - Не проверять защищенные соединения).
При этом, на некорректную настройку сертификатов указывает тот факт, что добавление сайта в исключения компонента "Проверка защищенных соединений" не влияет.
Временное решение:
В избранном висит запись
Жму на нее, получаю
404. The page does not exist
Запись из избранного не исчезает. Как поправить?