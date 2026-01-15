Ошибки, баги, вопросы - страница 2431

Artyom Trishkin:

Максимальное значение ширины = 8. И, да, при уменьшении масштаба графика, автоматически подстраивается ширина столбцов гистограммы. При увеличении - шире 8 не будет.

Смотри снимок. Где 2, где 3 и где 5 отображается одинаковая ширина.


 
Поставь максимальный масштаб графика

 
Зачем??? Я и так знаю что будет шире. Именно об этом я и спрашиваю, "Такая фича или ошибка, что шире свечи отображаться не будет?"

 
Ясно. Сначала не понял вопроса значит, и начал о своём

 
Так ты не знаешь фича или ошибка?

 
Не знаю. Скорее фича - оно так всегда было

 
В МТ5 я как-то не обращал внимания, а в МТ4 и сейчас можно поставить шире свечи.


 
А что с сайтом MQL - почему так глючит?
 
Andy:
А что с сайтом MQL - почему так глючит?
Касперский?
 
Да, Free.
