Ошибки, баги, вопросы - страница 2431
Максимальное значение ширины = 8. И, да, при уменьшении масштаба графика, автоматически подстраивается ширина столбцов гистограммы. При увеличении - шире 8 не будет.
Смотри снимок. Где 2, где 3 и где 5 отображается одинаковая ширина.
Поставь максимальный масштаб графика
Зачем??? Я и так знаю что будет шире. Именно об этом я и спрашиваю, "Такая фича или ошибка, что шире свечи отображаться не будет?"
Ясно. Сначала не понял вопроса значит, и начал о своём
Так ты не знаешь фича или ошибка?
Не знаю. Скорее фича - оно так всегда было
В МТ5 я как-то не обращал внимания, а в МТ4 и сейчас можно поставить шире свечи.
