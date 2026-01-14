Ошибки, баги, вопросы - страница 166

Новый комментарий
 
Renat:

Гибернейт?

Сейчас ноутбуки живут своей жизнью под управлением своих собственных ресурсных менеджеров (Windows  настройки вторичны), поднимаясь со сна/гибернейта мгновенно. Сужу по своим аппаратам.

 

 

Что-то мне подсказывает, что здесь не всё как надо. Из гибера мой ноут тоже движением мыши не выходит. Ну да бог с ним, попробую ещё половить. Оно не так легко воспроизводится.

Если полезет, то - через Сервисдеск

 
Erm955:

 Что-то мне подсказывает, что здесь не всё как надо. Из гибера мой ноут тоже движением мыши не выходит. Ну да бог с ним, попробую ещё половить. Оно не так легко воспроизводится.

Зачем усложнять себе жизнь? Загляните для начала в события операционки, вот как она переходит в сон:


 
AlexSTAL:

Зачем усложнять себе жизнь? Загляните для начала в события операционки, вот как она переходит в сон:


 

 

Пробежался по журналу, но теперь не могу вспомнить момент времени, когда выскочила ошибка. Ведь это же не обязательно переход в сон. Наверное лучше дождаться повторения бага и  сразе полезть в журнал, а то надо всё перелопатить. 

 
vesel:

Баг при работе с текстом.  

При копировании текста комбинацией (Ctrl + левая клавиша мыши) шрифт всегда Arial, хотя в свойствах стоит другой.

Нажимаешь снова свойства, параметры, где шрифт, кликнешь ok, тогда и меняется.

Такой же баг, есть и при работе с текстовой меткой и рисованием графика (не сохраняются параметры шкала дат, т.е. галочки нет, а шкала есть, кликнешь параметры ok, тогда и меняется ) 

Исправьте пожалуйста. 

Спасибо за сообщение. Будет исправлено.
 

Что за предупреждение: "sign mismatch" ?
 есть два таких блока и два предупреждения на весь советник (CountTry - переменная эксперта)

         ExitMain = 0;
         while (nExitMain < CountTry)
          {

           ....

          } 

 

Что за предупреждение: "possible use of uninitialized variable" ? появилось в 344 билде

там где переменные инициализирую в case структуре выходит это предупреждение у меня 10 предупреждений ни о чем ....

   switch(pType)
     {
      case 0:
         MainPrice = ....;
         break;

      case 1:
         MainPrice = ....;
         break;
     }
   if(MainPrice > .. )
     {
      ....

     } 

 

sign mismatch - скорее всего смешивание знакового и беззнакового целого.

uninialized variable - означает, что переменная гарантированно имеет ветку прохода, когда она не инициализирована. например, в switch явно пропущен default, в котором надо явным образом инициализировать MainPrice (или при объявлении явно занулить).

 
Renat:

sign mismatch - скорее всего смешивание знакового и беззнакового целого.

uninialized variable - означает, что переменная гарантированно имеет ветку прохода, когда она не инициализирована. например, в switch явно пропущен default, в котором надо явным образом инициализировать MainPrice (или при объявлении явно занулить).


Спасибо, все предупреждения исчезли.

1 sign mismatch - так и было знаковая и беззнаковое целое

2  uninitialized variable - но я как раз и инициализировал в switch либо buy - 0 либо продажа -1 в зависимости от типа позиции и default как бы не нужен...

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства позиций
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства позиций
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства позиций - Документация по MQL5
 
Konstantin83:

2  uninitialized variable - но я как раз и инициализировал в switch либо buy - 0 либо продажа -1 в зависимости от типа позиции и default как бы не нужен...

Это на человеческий лад "как бы не нужен". А в реальности очень нужен, если речь идет об написании защищенных от ошибок программ.

MQL5 компилятор с каждым билдом становится все мощнее, вылавливая серьезные ошибки в программах трейдеров. Не каждый коммерческий C++ компилятор в состоянии отследить все цепочки инициализации переменных и выдать предупреждение.

 
Renat:

Это на человеческий лад "как бы не нужен". А в реальности очень нужен, если речь идет об написании защищенных от ошибок программ.

MQL5 компилятор с каждым билдом становится все мощнее, вылавливая серьезные ошибки в программах трейдеров. Не каждый коммерческий C++ компилятор в состоянии отследить все цепочки инициализации переменных и выдать предупреждение. 

Не спорю, просто в моем случае я знаю что будет два варианта события и инициализирую в зависимости от этого...

А так это замечательная вещь... например, нашел пару переменных которые не использовались в эксперте) 

 
notused:

Вот глючёк заметил (под паролем инвестора, билд 342):

 Абы чего не вышло (хотя, наверняка, это только GUI-глюк)

https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page159/#comment_28838

В 344 так и осталось.

И ещё, хотелось бы получить комментарий по поводу off_quotes после выходных, которые не отлавливает OrderCheck - так надо или всё-таки можно поправить? 

1...159160161162163164165166167168169170171172173...3695
Новый комментарий