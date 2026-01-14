Ошибки, баги, вопросы - страница 166
Гибернейт?
Сейчас ноутбуки живут своей жизнью под управлением своих собственных ресурсных менеджеров (Windows настройки вторичны), поднимаясь со сна/гибернейта мгновенно. Сужу по своим аппаратам.
Что-то мне подсказывает, что здесь не всё как надо. Из гибера мой ноут тоже движением мыши не выходит. Ну да бог с ним, попробую ещё половить. Оно не так легко воспроизводится.
Если полезет, то - через Сервисдеск.
Зачем усложнять себе жизнь? Загляните для начала в события операционки, вот как она переходит в сон:
Пробежался по журналу, но теперь не могу вспомнить момент времени, когда выскочила ошибка. Ведь это же не обязательно переход в сон. Наверное лучше дождаться повторения бага и сразе полезть в журнал, а то надо всё перелопатить.
Баг при работе с текстом.
При копировании текста комбинацией (Ctrl + левая клавиша мыши) шрифт всегда Arial, хотя в свойствах стоит другой.
Нажимаешь снова свойства, параметры, где шрифт, кликнешь ok, тогда и меняется.
Такой же баг, есть и при работе с текстовой меткой и рисованием графика (не сохраняются параметры шкала дат, т.е. галочки нет, а шкала есть, кликнешь параметры ok, тогда и меняется )
Исправьте пожалуйста.
Что за предупреждение: "sign mismatch" ?
есть два таких блока и два предупреждения на весь советник (CountTry - переменная эксперта)
ExitMain = 0;
while (nExitMain < CountTry)
{
....
}
Что за предупреждение: "possible use of uninitialized variable" ? появилось в 344 билде
там где переменные инициализирую в case структуре выходит это предупреждение у меня 10 предупреждений ни о чем ....
switch(pType)
{
case 0:
MainPrice = ....;
break;
case 1:
MainPrice = ....;
break;
}
if(MainPrice > .. )
{
....
}
sign mismatch - скорее всего смешивание знакового и беззнакового целого.
uninialized variable - означает, что переменная гарантированно имеет ветку прохода, когда она не инициализирована. например, в switch явно пропущен default, в котором надо явным образом инициализировать MainPrice (или при объявлении явно занулить).
Спасибо, все предупреждения исчезли.
1 sign mismatch - так и было знаковая и беззнаковое целое
2 uninitialized variable - но я как раз и инициализировал в switch либо buy - 0 либо продажа -1 в зависимости от типа позиции и default как бы не нужен...
2 uninitialized variable - но я как раз и инициализировал в switch либо buy - 0 либо продажа -1 в зависимости от типа позиции и default как бы не нужен...
Это на человеческий лад "как бы не нужен". А в реальности очень нужен, если речь идет об написании защищенных от ошибок программ.
MQL5 компилятор с каждым билдом становится все мощнее, вылавливая серьезные ошибки в программах трейдеров. Не каждый коммерческий C++ компилятор в состоянии отследить все цепочки инициализации переменных и выдать предупреждение.
Не спорю, просто в моем случае я знаю что будет два варианта события и инициализирую в зависимости от этого...
А так это замечательная вещь... например, нашел пару переменных которые не использовались в эксперте)
Вот глючёк заметил (под паролем инвестора, билд 342):
Абы чего не вышло (хотя, наверняка, это только GUI-глюк)
https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page159/#comment_28838
В 344 так и осталось.
И ещё, хотелось бы получить комментарий по поводу off_quotes после выходных, которые не отлавливает OrderCheck - так надо или всё-таки можно поправить?