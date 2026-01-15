Ошибки, баги, вопросы - страница 2397
Привет! сегодня оплатил аренду индикатора, но нигде не отображается, что я деньги внес. Только чек пришел на мэйл. Что делать?
https://www.mql5.com/ru/forum/305818
Попробовал установить MetaTrader (и 4-й, и 5-й - результат одинаковый) под Wine в Ubuntu 18.04. Файл установки запускается, однако требует ввести настройки прокси-сервера (подключение к интернету прямое, без прокси):
При выборе в выпадающем меню опции "NONE" и попытке нажать на "ОК" ничего не происходит. При нажатии на кнопку "Отмена" выдаёт следующее:
Что я делаю не так?
Подправьте график в календаре.
Я, конечно, понимаю - разработчик не ожидал, что ставка может быть отрицательной)))
вчера друзей у него было в два раза меньше
Ну так работает человек, кликает не покладая рук.
Нулевая активность, если смотреть вкладку Достижения.
И не будет достижений.
Один сигнал или продукт, и все. Стандартная схема.
Они почему-то думают, что тут есть покупатели.
За сутки количество друзей увеличилось на 200. При этом
На форум не заходит совсем. Если и есть кликанье, то по многочисленным страницам топовых сигналов.
Да, выглядит, как накрутка базы друзей для выставления продукта/сигнала. Накрутка, скорее всего, автоматизирована. Видимо, количество заявок в друзья никак не ограничено.
Накрутка, скорее всего, автоматизирована. Видимо, количество заявок в друзья никак не ограничено.
Есть ограничения на частоту. Видимо, он их вычислил.
Если зацикленный скрипт попытаться удалить, то может возникнуть зависание Терминала на некоторое время.
Но если же зацикленный советник запустить в Тестере, то он сразу тормозится по нажатию на кнопку Стоп.
Почему получается разное поведение в этих случаях?