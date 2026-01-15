Ошибки, баги, вопросы - страница 2397

Привет! сегодня оплатил аренду индикатора, но нигде не отображается, что я деньги внес. Только чек пришел на мэйл. Что делать?
 
Saidmusician:
Привет! сегодня оплатил аренду индикатора, но нигде не отображается, что я деньги внес. Только чек пришел на мэйл. Что делать?

https://www.mql5.com/ru/forum/305818

Сегодня пополнил счет с банковской карты, с карты деньги списали, на счет так и не пришли...
 

Попробовал установить MetaTrader (и 4-й, и 5-й - результат одинаковый) под Wine в Ubuntu 18.04. Файл установки запускается, однако требует ввести настройки прокси-сервера (подключение к интернету прямое, без прокси):

При выборе в выпадающем меню опции "NONE" и попытке нажать на "ОК" ничего не происходит. При нажатии на кнопку "Отмена" выдаёт следующее:

Что я делаю не так?

 

Подправьте график в календаре.

Я, конечно, понимаю - разработчик не ожидал, что ставка может быть отрицательной)))


 
fxsaber:

Нулевая активность, если смотреть вкладку Достижения.

И не будет достижений.

Один сигнал или продукт, и все. Стандартная схема.
Они почему-то думают, что тут есть покупатели.

 
За сутки количество друзей увеличилось на 200. При этом

На форум не заходит совсем. Если и есть кликанье, то по многочисленным страницам топовых сигналов.

Да, выглядит, как накрутка базы друзей для выставления продукта/сигнала. Накрутка, скорее всего, автоматизирована. Видимо, количество заявок в друзья никак не ограничено.

 
fxsaber:

Накрутка, скорее всего, автоматизирована. Видимо, количество заявок в друзья никак не ограничено.

Есть ограничения на частоту. Видимо, он их вычислил.

 
как узнать за какой период проходит тест при добавлении советника в Маркет?
 

Если зацикленный скрипт попытаться удалить, то может возникнуть зависание Терминала на некоторое время.

Но если же зацикленный советник запустить в Тестере, то он сразу тормозится по нажатию на кнопку Стоп.


Почему получается разное поведение в этих случаях?

 
Добрый вечер! Сегодня у меня целый день закрывались ордера на убыточные сделки на демо-счете. Я к их закрытию не имела никакого отношения. Можно ли, как-нибудь устранить этот сбой и вернуть денежные средства на демо-счет. Честно говоря, не хотелось, чтобы подобное могло произойти с реальными деньгами. Заранее спасибо.
