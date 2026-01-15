Ошибки, баги, вопросы - страница 2395
это пример использования стандартной библиотеки class CAppDialog
если использовать этот класс, то при переключении чартов панелька всегда вызывается метод Minimize()
я не захотел разбираться, просто написал свой OnClickButtonMinMax(), весьма криво, но работал без проблем, вот выдрал из своего исходника
в классе CAppDialog какой баг еще, после Minimize() и Maximize() изменяется свойство OBJPROP_BACK класса CCheckBox , и чекбоксы становятся с границей "квадратика", тож в этом коде по быстрому устранил ObjectSet(TS1.Name()+"Label",OBJPROP_BACK,true); ...
Вы правы.
Изучил представленный код и изменил свой ответ.
Проблема в том, что в MDI приложении, только одно активное окно развёрнуто на максимальный размер, остальные как бы лежат за максимальным и имеют "обычный" размер.
При переключении вкладок, получается, что новое активное окно разворачивается,а предыдущее активное сворачивается до обычного размера.
EA ловит изменение размера чарта, определяет, что панель не умещается и минимизирует окно.
Мы обдумаем и возможно поменяем это поведение в СБ.
Проблема в том, что в MDI приложении, только одно активное окно развёрнуто на максимальный размер, остальные как бы лежат за максимальным и имеют "обычный" размер.
При переключении вкладок, получается, что новое активное окно разворачивается,а предыдущее активное сворачивается до обычного размера.
EA ловит изменение размера чарта, определяет, что панель не умещается и минимизирует окно.
Мы обдумаем и возможно поменяем это поведение в СБ.
вот воспроизвел свой код без всего лишнего, но к сожалению у меня код только под МТ4 - я под МТ4 имею практику написания, а вот под МТ5 мало пишу, но думаю у Вас библиотеки одинаковые
Удалил свой предыдущий ответ
Окно сворачивается, потому что оно не помещается на чарте.
Выйдете из режима "чарт на всё окно терминала", вы увидите реальные размеры чартов.
Для того чтобы избежать сворачивания панели на чарте, нужно увеличить размеры чартов.
После этого можете развернуть чарт на весь терминал и попробуйте переключаться между ними
точно,было такое, в самом начале,когда только панели появились. рисунки я неудачные приложил. место сэкономил. реально панель раза в три меньше развёрнутого окна графика.
а вариант, о котором вы говорите, да, уже разбирался на форуме. давно, правда. но за ответ спасибо. про этот возможный вариант я подзабыл.
и почему при размещении во втором окне и при переходе в него из первого окна во время работы при развёрнутых графиках - панель не сворачивается?
отредактировал библиотеку с учётом вашего варианта ограничения размера панели, во избежание её сворачивания при переходе из другого окна, всё получилось. спасибо.
После очередного обновления всё вернётся на "круги своя". Вам лучше не СБ редактировать, а унаследоваться от класса, в который внесли правки.
да это понятно, спасибо.
Это бот?
Если окно тестера закрывает индикатор, то через него вылазят подсказки для этого индикатора:
А, нет, баг несколько иной. Через окно тестера просвечивает тот тултип, который был последним активирован. Если последним отображался тултип "Горизонтальный масштаб", то будет отображаться всегда именно он, если последним был тултип "Вертикальный масштаб", тогда он будет отображаться последним при наведении на значение индикатора, спрятанного под окно тестера. В общем, не хотелось бы видеть левые тултипы.