Ошибки, баги, вопросы - страница 2399
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Терминал повис наглухо при переключении к другому счёту.
Билд: 2007, ОС: Win7 x64
Терминал повис наглухо при переключении к другому счёту.
Билд: 2007, ОС: Win7 x64
Грешил на кастомные символы в таких ситуациях, т.к. у меня все в них.
У Вас их, наверное, нет. Тогда проблема в другом.
Если зацикленный скрипт попытаться удалить, то может возникнуть зависание Терминала на некоторое время.
Но если же зацикленный советник запустить в Тестере, то он сразу тормозится по нажатию на кнопку Стоп.
Почему получается разное поведение в этих случаях?
Насколько зацикленный? В цикле есть проверка IsStopped()?
Если терминал зависает, то это означает блокировку интерфейсного потока. Скрипту даётся 3 секунды на остановку, и если у скрипта нет проверки IsStopped(), то он так и будет работать, пока его жёстко не остановят. И в этом случае возможна блокировка интерфейсного потока.
У тестера остановка производится гораздо быстрее, так как он не может выполнять критически важных функций (например, торговля). Кроме этого, тестер - это совсем отдельный процесс, не влияющий на клиентский терминал
Насколько зацикленный? В цикле есть проверка IsStopped()?
Вел речь специально о скрипте без этой проверки.
Если терминал зависает, то это означает блокировку интерфейсного потока. Скрипту даётся 3 секунды на остановку, и если у скрипта нет проверки IsStopped(), то он так и будет работать, пока его жёстко не остановят. И в этом случае возможна блокировка интерфейсного потока.
У тестера остановка производится гораздо быстрее, так как он не может выполнять критически важных функций (например, торговля). Кроме этого, тестер - это совсем отдельный процесс, не влияющий на клиентский терминал
Вот и обратил внимание, что в Тестере и в Терминале жесткая остановка происходит по-разному.
Грешил на кастомные символы в таких ситуациях, т.к. у меня все в них.
У Вас их, наверное, нет. Тогда проблема в другом.
Кастомных нет.
Если переключать между счетами на одном сервере, то подвисает не надолго и в журнале "abnormal terminal"
Если переключать между разными серверами(ДЦ), то зависание долгое.
Если очень долго работает на одном сервере без переключений, к примеру 3-5 дней, а потом переключиться, тогда терминал зависает наглухо.
то подвисает не надолго и в журнале "abnormal terminal"
Эту запись журнала приведите полностью
Эту запись журнала приведите полностью
Ясно, проблема видимо на моей стороне и зависание от моего советника
Верно?
Ясно, проблема видимо на моей стороне и зависание от моего советника
Верно?
Похоже на зацикленный эксперт без проверки IsStopped()
Да, так и есть, но не зацикленный, а по таймеру.
Добавлю IsStopped()
Спасибо!
Да, так и есть, но не зацикленный, а по таймеру.
Добавлю IsStopped()
Спасибо!
Если OnTimer не зациклена, то не должно быть Abnormal termination.
Можете дать Вашего эксперта для проверки поведения клиентского терминала?