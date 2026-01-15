Ошибки, баги, вопросы - страница 2398
Добрый вечер! Сегодня у меня целый день закрывались ордера на убыточные сделки на демо-счете. Я к их закрытию не имела никакого отношения. Можно ли, как-нибудь устранить этот сбой и вернуть денежные средства на демо-счет. Честно говоря, не хотелось, чтобы подобное могло произойти с реальными деньгами. Заранее спасибо.
А в комментариях к ордерам написано "SO", верно?
Я не удержался, отправил в "Юмор".
Какой юмор, верните демо-деньги человеку. Это ошибка или баг)))
Это демо-баг
Больше поражает не то, что это демо-деньги, которые нужно вернуть, а то, что человек ничего не знает про средства и удивлён закрытию висяков, загнавших его счёт с "миллионным" балансом в стопаут.
Именно такое и служит повод запрещать любые рынки для доступа физических лиц.
Нужно не просто выдавать лицензии тому кто хочет придти на рынок, а ещё и обучающую программу составить минимум на пол-года.
Как отключить вывод экономических новостей на чарты?
Вкладка "Календарь" --> ПКМ --> "Показать на графиках" --> "Удалить все события" --> Снять галочку "Автообновление"
Нет вкладки Календарь, но события на чартах есть.