1775425:
Добрый вечер! Сегодня у меня целый день закрывались ордера на убыточные сделки на демо-счете. Я к их закрытию не имела никакого отношения. Можно ли, как-нибудь устранить этот сбой и вернуть денежные средства на демо-счет. Честно говоря, не хотелось, чтобы подобное могло произойти с реальными деньгами. Заранее спасибо.

А в комментариях к ордерам написано "SO", верно?

 
Я не удержался, отправил в "Юмор".
 
Какой юмор, верните демо-деньги человеку. Это ошибка или баг)))

 
Это демо-баг

 
Больше поражает не то, что это демо-деньги, которые нужно вернуть, а то, что человек ничего не знает про средства и удивлён закрытию висяков, загнавших его счёт с "миллионным" балансом в стопаут.

 
Именно такое и служит повод запрещать любые рынки для доступа физических лиц.

Нужно не просто выдавать лицензии тому кто хочет придти на рынок, а ещё и обучающую программу составить минимум на пол-года.

 
Как отключить вывод экономических новостей на чарты?
 
Вкладка "Календарь" --> ПКМ --> "Показать на графиках" --> "Удалить все события" --> Снять галочку "Автообновление"

 
Нет вкладки Календарь, но события на чартах есть.

