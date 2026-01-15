Ошибки, баги, вопросы - страница 2391
При вхождении в ждущий режим Windows 10 (домашняя не помню какая но современная, и interprise ltsb 1607( довольно старая)) на MT5, советник перестаёт быть присоединённым к графику , сделки перестают совершаться, но остаются работать некоторые функции (вывод графического самописного окошка, которое функционирует). Это баг MT или проблема в советнике? Спасибо.
Ждущий режим - это практически выключенный компьютер. Все программы останавливаются.
Спасибо за ответ на прошлый комментарий. Еще один вопрос есть. MT5. Делаю шаблон интерфейса , без "сетки" на графике, называю этот шаблон "Default", чтобы он включался по умолчанию, в самом MT все работает, но не работает в окошке визуализации работы советника. Спасибо.
Шаблон графика "default.tpl" применяется, когда Вы открываете новый график в терминале, а шаблон графика "tester.tpl" применяется, когда Вы запускаете тестер стратегий в визуальном режиме.
Справка: Шаблоны и профили - Дополнительные возможности - Графики котировок, технический и фундаментальный анализ
Всем, привет.
Обращаю внимание разработчиков на следующий баг в MT5 (build 2006). При вызове функции ChartGetInteger с идентификаторами свойств CHART_WIDTH_IN_BARS или CHART_VISIBLE_BARS , если при этом вызове активно другое окно с тем же инструментом но меньшим ТФ, функция возвращает некорректные значения. При максимальном масштабировании графика (5), возвращаемое значение меньше реального на 5. Если масштабирование 4, то возвращаемое значение меньше на 10. Если масштабирование 3, то, соответственно, на 20 и т.д. Код тестового индикатора, для воспроизведения глюка - ниже. У меня этот глюк стабильно воспроизводится на ТФ D1 и инструменте RTS-3.19. Также записал видео с демонстрацией бага для наглядности. В билде 274 (судя по истории) похожий глюк уже исправляли, но видимо не до конца. :)
Частенько у меня появлялось ещё более забавное возвращаемое значение у этой функции (особенно при загрузке терминала). При максимальном масштабировании графика (5), возвращаемое значение =5 (не зависимо от реального количества баров на графике). Если масштабирование 4, то возвращаемое значение =10. Если масштабирование 3, то, соответственно, =20 и т.д. К сожалению, запечатлеть этот глюк на видео не удалось. Но из-за него я убил целый день, чтобы понять почему мой индикатор работает некорректно на D1, а на других ТФ нормально.
P.S. Лог с того же графика (RTS-3.19,D1) через пару часов (после обрыва связи). Реально на графике отображено 55 баров. А MT5 в логе говорит, что на экран влезает только 5, а видимых нет вообще :) Скриншот
Разработчики привет.
В справке по стандартной библиотеке MQL5 есть функция WindowHandle, но при её использовании компилятор говорит 'WindowHandle' - function not defined". Вопрос: кто глючит справка или компилятор? :)
Вы неправильно используете справку.
Смотрим внимательно: Справочник MQL5 Стандартная библиотека Ценовые графики WindowHandle
Возвратитесь на шаг назад и почитайте раздел Ценовые графики
Добавлено:
Пример использования (обратите внимание - сначала нужно выполнить метод Attach) и только потом работать с объектом
Результат:
Спасибо.
MQL5 ME 2006
В MQL4 тот же код, как и должно быть, "function 'f' must have a body"