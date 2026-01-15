Ошибки, баги, вопросы - страница 2392
Где можно посмотреть реализацию торгового уровня через графические объекты
Нужно как можно ближе к тому, что делает сам Терминал.
Горизонтальная линия со стилем DASHDOT и описанием в OBJPROP_TEXT.
Спасибо, не знал про текстовое свойство.
Не выходит. Что делаю не так?
Текста не видно.
В настройках чарта включить отображение текстовых подписей граф.объектов.
Спасибо!
MQL5 ME 2006
В MQL4 тот же код, как и должно быть, "function 'f' must have a body"
Спасибо за сообщение.
Исправление внёс, будет выдаваться правильная ошибка.
Когда почините личные сообщения на сайте?
1. Постоянно вылазят сообщения об обновлении продукта (на сайте и в терминале). Одного и того же продукта. Читаешь, а они снова, читаешь - снова;
2. Подсвечиваются собственные сообщения (в терминале). Я знаю, что я написал и знаю кому я это написал. Свои собственные сообщения подсвечивать как новые не нужно!
Всем привет.
Пытаюсь соединить несколько текстовых меток в одну длинную строку. Почему-то при отсутствии тиков (выходной день), да и в обычном режиме, функция ObjectGetInteger(0,name,OBJPROP_XSIZE) периодически (не всегда) возвращает 0 при том, что объект "name" точно есть. В тестере ошибки реже, но тоже появляются.
Код ошибки 0, а значение не получено. Вопрос к разработчикам и знатокам. Почему? Что я делаю не так или это баг?
код тестового советника ниже
P.S. Кстати, мне так никто из разработчиков и не ответил на предыдущий вопрос