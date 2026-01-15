Ошибки, баги, вопросы - страница 2401

prostotrader:

Используйте эту функцию

Потом, к цене просто прибавляете (отнимаете) то, что вернула функция PointsToPrice()

Если будет не правильно работать, то по этому символу не правильно

транслируется SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE

Пардно, но я не врубился, что за long points нужно подать на вход, особенно учитывая что этот параметр может быть как положительным, так и отрицательным.

 
Я просто выдернул код из своего советника

long points - это на сколько пунктов Вы хотите увеличить (уменьшить ) цену

 
Для покупок по ask-у - ceil, для продаж по bid-у floor? Я хочу по рынку открыть.

 
fxsaber:

Так это кривые руки сервера, которые Тестер выпрямить сейчас не в состоянии. При этом в Терминале все будет открываться, т.к. TickSize не учитывается там.

Есть сейчас обходной маневр для тестера? Указывать ticksize во входных параметрах бота?

 
Stanislav Korotky:

Для покупок по ask-у - ceil, для продаж по bid-у floor? Я хочу по рынку открыть.

По рынку, просто отправляете ордер без цены.

request.action = TRADE_ACTION_DEAL;

Ну и соответственно Buy или Sell

request.type = ORDER_TYPE_BUY;

 request.type = ORDER_TYPE_SELL;

 
В этом боте - через MT4Orders идет работа.

Я сейчас попробовал ноль в цене. Библиотека отсылает конечно правильные типы. Ошибка осталась прежняя.

 
Ну, тогда к Вам к fxsaber...

А руками по рынку пробовали открывать?

Попробовал сам

Сервер не правильно работает


 
#include <MT4Orders.mqh>

#define Ask SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK)

void OnTick()
{
  if ((int)Ask != Ask) // Дождались дробной цены
  {
    Print(OrderSend(_Symbol, OP_BUY, 1, Ask, 100, 0, 0)); // Тестер не даст сделать BUY по Ask - ошибка TickSize-настроек.
    Print(OrderSend(_Symbol, OP_BUY, 1, 0, 100, 0, 0));   // 0 - прокатит, т.к. настройки символа для маркет-ордеров позволяют.
    
    ExpertRemove();
  }
}
MT4Orders никак не влияет на настройки торговых запросов. Что пользователь прописал, то и отправляет. Все так же, как с MT5-OrderSend.
2018.12.03 00:56:01   failed market buy 1.00 NI225 [Invalid price]
2018.12.03 00:56:01   -1
2018.12.03 00:56:01   market buy 1.00 NI225 (22489.84 / 22722.15)
2018.12.03 00:56:01   deal #2 buy 1.00 NI225 at 22722.15 done (based on order #2)
2018.12.03 00:56:01   deal performed [#2 buy 1.00 NI225 at 22722.15]
2018.12.03 00:56:01   order performed buy 1.00 at 22722.15 [#2 buy 1.00 NI225 at 22722.15]
2018.12.03 00:56:01   2
2018.12.03 00:56:01   ExpertRemove() function called
 
MT4Orders работает с историей? 

 
Vladislav Andruschenko:

MT4Orders работает с историей? 

Да.

