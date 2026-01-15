Ошибки, баги, вопросы - страница 2401
Потом, к цене просто прибавляете (отнимаете) то, что вернула функция PointsToPrice()
Добавлено
Если будет не правильно работать, то по этому символу не правильно
транслируется SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE
Пардно, но я не врубился, что за long points нужно подать на вход, особенно учитывая что этот параметр может быть как положительным, так и отрицательным.
Я просто выдернул код из своего советника
long points - это на сколько пунктов Вы хотите увеличить (уменьшить ) цену
Я просто выдернул код из своего советника
Для покупок по ask-у - ceil, для продаж по bid-у floor? Я хочу по рынку открыть.
Так это кривые руки сервера, которые Тестер выпрямить сейчас не в состоянии. При этом в Терминале все будет открываться, т.к. TickSize не учитывается там.
Есть сейчас обходной маневр для тестера? Указывать ticksize во входных параметрах бота?
По рынку, просто отправляете ордер без цены.
request.action = TRADE_ACTION_DEAL;
Ну и соответственно Buy или Sell
request.type = ORDER_TYPE_BUY;
request.type = ORDER_TYPE_SELL;
В этом боте - через MT4Orders идет работа.
Я сейчас попробовал ноль в цене. Библиотека отсылает конечно правильные типы. Ошибка осталась прежняя.
В этом боте - через MT4Orders идет работа.
Ну, тогда к Вам к fxsaber...
А руками по рынку пробовали открывать?
Попробовал сам
Сервер не правильно работает
В этом боте - через MT4Orders идет работа.
MT4Orders никак не влияет на настройки торговых запросов. Что пользователь прописал, то и отправляет. Все так же, как с MT5-OrderSend.
MT4Orders работает с историей?
Да.