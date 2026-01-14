Ошибки, баги, вопросы - страница 1192

gnawingmarket:

XP pro 2002 Pask 3 Тип ЦП Intel Celeron 420, 1600 MHz (8 x 200)         в списке программ есть 28.68 Мв

ХР под рукой нет, пути не напишу точно.

Попробуйте запуск от администратора.

Отключите брандмауер (файрвол).

В панели управления - администрирование посмотрите логи windows.

Попробуйте режим совместимости.

 
Silent:

Спасибо. Пробую.
 
gnawingmarket:
Спасибо. Пробую.
Посмотрите после запуска в каталог /logs/crashlog - есть ли там файлы и если есть, приложите их сюда в зип архиве, пожалуйста.
 
Renat:
1. После попытки запуска или когда смогу терминал запустить?

2.  logs/crashlog где это? ........crashlog вообще не вижу

 
Отлучиться нужно на пару часов,потом продолжу. Спасибо за участие.
 
marketeer:
Я воспроизвел ошибку. Вероятно она следствие того, что массивы под индикаторные буфера распределяются динамически (как часть объектов). Предлагаю отправить исходник в СД.

Спасибо. Так и сделаю.

Сделал без динамики - возникают такие же ошибки 

 
gnawingmarket:

1. После попытки запуска или когда смогу терминал запустить?

2.  logs/crashlog где это? ........crashlog вообще не вижу

После попытки запустить.

Каталог /logs/crashlog надо искать в локальном каталоге в Windows XP.

 
Renat:


Прокоментируйте, пожалуйста работу функции IndicatorBuffers()/SetIndexBuffer() в MQL4

 

Luckhuman:

Прокоментируйте, пожалуйста работу функции IndicatorBuffers()/SetIndexBuffer() в MQL4

 

Такие вещи лучше сразу в сервисдеск ставить.
 
Renat:
Такие вещи лучше сразу в сервисдеск ставить.
Сделал. А как узнать, когда ошибка оставленная в сервисдеск, исправилась?
