Ошибки, баги, вопросы - страница 1192
XP pro 2002 Pask 3 Тип ЦП Intel Celeron 420, 1600 MHz (8 x 200) в списке программ есть 28.68 Мв
ХР под рукой нет, пути не напишу точно.
Попробуйте запуск от администратора.
Отключите брандмауер (файрвол).
В панели управления - администрирование посмотрите логи windows.
Попробуйте режим совместимости.
Спасибо. Пробую.
Посмотрите после запуска в каталог /logs/crashlog - есть ли там файлы и если есть, приложите их сюда в зип архиве, пожалуйста.
1. После попытки запуска или когда смогу терминал запустить?
2. logs/crashlog где это? ........crashlog вообще не вижу
Я воспроизвел ошибку. Вероятно она следствие того, что массивы под индикаторные буфера распределяются динамически (как часть объектов). Предлагаю отправить исходник в СД.
Спасибо. Так и сделаю.
Сделал без динамики - возникают такие же ошибки
1. После попытки запуска или когда смогу терминал запустить?
2. logs/crashlog где это? ........crashlog вообще не вижу
После попытки запустить.
Каталог /logs/crashlog надо искать в локальном каталоге в Windows XP.
Прокоментируйте, пожалуйста работу функции IndicatorBuffers()/SetIndexBuffer() в MQL4
Прокоментируйте, пожалуйста работу функции IndicatorBuffers()/SetIndexBuffer() в MQL4
Такие вещи лучше сразу в сервисдеск ставить.