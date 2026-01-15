Ошибки, баги, вопросы - страница 2367
Тест на МТ5 FORTS Открытие.
Сперва SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE) возвращала постоянно 0. Подумала что некогда возится и вычислю БУ на основе текущего профита, но профит позиции так же оказывается 0 и при PositionGetDouble(POSITION_PROFIT) и на самом терминале. Я чего-то перестала понимать?
Валюта депозита в тестере - рубли?
Были доллары. Только что попробовала с рублями - тоже самое, все по нулях
Еще попробовала, оказалось что это, из всех перебранных валют(штук 5), только на Si Spliсe
билд 1940
попробуйте заглянуть в свойство символа, все ли графы заполнены? возможно причина кроется в том, что на сервере поставщика не заполнены некоторые свойства символа... бред конечно, но а вдруг?
Спасибо, точно! буду знать далее
Доброго времени суток!
В билде 1966 появилось некое Аchievements (Достижения). Кто ни-будь знает что это и для чего?
Тоже думал над этим вопросом, но вроде это чем больше "кликаешь" в терминале, тем больше прогресс, типа использование всех функций терминала.
