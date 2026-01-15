Ошибки, баги, вопросы - страница 2367

Новый комментарий
 
Galina Bobro:

Тест на МТ5 FORTS Открытие. 

Сперва SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE)  возвращала постоянно 0. Подумала что некогда возится и вычислю БУ на основе текущего профита, но профит позиции так же оказывается 0 и при PositionGetDouble(POSITION_PROFIT) и на самом терминале. Я чего-то перестала понимать? 

Валюта депозита в тестере - рубли?

 
Andrey Khatimlianskii:

Валюта депозита в тестере - рубли?

Были доллары. Только что попробовала с рублями - тоже самое, все по нулях

 

Еще попробовала, оказалось что это, из всех перебранных валют(штук 5), только на Si Spliсe

билд 1940

 
Galina Bobro:

Еще попробовала, оказалось что это, из всех перебранных валют(штук 5), только на Si Spliсe

билд 1940

попробуйте заглянуть в свойство символа, все ли графы заполнены? возможно причина кроется в том, что на сервере поставщика не заполнены некоторые свойства символа... бред конечно, но а вдруг?
 
Andrey Dik:
попробуйте заглянуть в свойство символа, все ли графы заполнены? возможно причина кроется в том, что на сервере поставщика не заполнены некоторые свойства символа... бред конечно, но а вдруг?

Спасибо, точно! буду знать далее


 
Galina Bobro:

Спасибо, точно! буду знать далее


ну вот... бред ведь, однако...))) иногда бред реальнее, чем видимая нами реальность.
 
В случае незаполнения полей брокерами на серверах МТ5 совсем даже не иногда. Может стоит запретить запускать конкретный сервер, не заполнив предварительно все критические поля в спецификациях, типа "размер тика", "цена тика" и т.п.?
 

Доброго времени суток!

В билде 1966 появилось некое Аchievements (Достижения). Кто ни-будь знает что это и для чего?


 
Anzhela Sityaeva:

Доброго времени суток!

В билде 1966 появилось некое Аchievements (Достижения). Кто ни-будь знает что это и для чего?


Тоже думал над этим вопросом, но вроде это чем больше "кликаешь" в терминале, тем больше прогресс, типа использование всех функций терминала.
 
Aleksey Rodionov:
Тоже думал над этим вопросом, но вроде это чем больше "кликаешь" в терминале, тем больше прогресс, типа использование всех функций терминала.

может кто точно скажет что это? у меня раньше после нажатия кнопки Обучения куча иероглифов вылазила, которые даже не переводятся словарем, отдельные слова типа обезьна проскакивали в переводе...

вот сейчас надпись 
ᖠ눘햺㿬靣��㿬
1...236023612362236323642365236623672368236923702371237223732374...3696
Новый комментарий