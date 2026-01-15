Ошибки, баги, вопросы - страница 2363
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
typedef это тема, пробовал, но тож не очень пошло, нужно еще разбираться где накосячил, должно и с помощью typedef мой пример работать!
Код, который я написал выше, должен работать. Хотел было у себя проверить, но не судьба: =)))))))))))
(билд 1961)
typedef это тема, пробовал, но тож не очень пошло, нужно еще разбираться где накосячил, должно и с помощью typedef мой пример работать!
А можете сделать проще и изящее - без лишних скобок и указателей - (и компилируется без странных ошибок))))
А можете сделать проще и изящее - без лишних скобок и указателей - (и компилируется без странных ошибок))))
не прокатит для моего случая Ваш пример, у меня обьекты динамически создаются, я даже имя им не присваиваю, а Ваш пример через обращение к имени указателя, вот так пробовал, не пропускает компилятор: '[' - name expected tst_cast.mq4 32 15
ЗЫ: немного начал понимать, что Вы предлагаете, но все равно результата нет, можно и без dynamic_cast <> обойтись, добавить поле * CObject , в теории вот так должно быть:
думаю так будет чуть быстрее работать, чем Ваш пример с dynamic_cast <> - смысл вроде один и тот же
если возможность в MQL разыменовывать указатель *CObject ?
пробовал разные варианты, вот скрипт для теста, добавляю в связанный список 3 элемента Myclass и потом изменяю значения полей CMyclass, так все работает:
могу ли я изменять поля динамически созданных элементов CMyclass, без промежуточного указателя CMyclass *result ?
примерно так: (CMyclass *)(base.GetCurrentNode()).x = 99;
PS: подозреваю, что нужно использовать typedef , но пока неудачно
То, что Вы написали просто неявное использование того же:
Т.е. такой анонимный указатель, а по сути просто синтаксический сахар. Сахара в MQL почти нет, поэтому так не получиться сделать. Но замечу приведение типа к потомку идет без всяких там проверок и преобразований потому очень быстро, из-за этого не совсем понятно, чем Вам так не угодила явная работа с указателем.
ЗЫ: немного начал понимать, что Вы предлагаете, но все равно результата нет, можно и без dynamic_cast <> обойтись, добавить поле * CObject , в теории вот так должно быть:
думаю так будет чуть быстрее работать, чем Ваш пример с dynamic_cast <> - смысл вроде один и тот же
Можно и без отдельного поля, как Вам предлагали выше делать, только через обертку в оператор.
Разница есть, маленькая такая. Если там вдруг окажется не приводимый к myclass объект, то без dynamic_cast будет ошибка выполнения, а с ним - всего лишь NULL в возврате. Что при условии немедленного к нему обращение через .х в любом случае вызовет ошибку выполнения, так что можно и не париться =)))
Если совсем делать как "доктор прописал", то нужно в случае NULL возвращать что-то типа специального экземпляра класса, созданного для обработки этой ошибки )))
П.С. Я проверял скорость dynamic_casta недавно по сравнению с обычным приведением - была вроде в случае равенства класса ожидаемому почти такая же.П.С.С. В любом случае, for'ы там выглядят достаточно печально - при работе со списками нужно использовать циклы типа for each (вроде моего loop)
не пропускает компилятор: '[' - name expected tst_cast.mq4 32 15
...
По факту-то что этой оберткой получили? Лишний dynamic_cast, когда он там совершенно не нужен? В самой обертке явное преобразование к тому же CMyClass. Т.е. рабочей нагрузки в ней 0%, а код более запутанный (оператор обращения по индексу используется в качестве оператора явного приведения передаваемого класса - ну вообще не очевидно).
П.С.С. В любом случае, for'ы там выглядят достаточно печально - при работе со списками нужно использовать циклы типа for each (вроде моего loop)
Извините, но это глупость же.
То, что Вы написали просто неявное использование того же:
Т.е. такой анонимный указатель, а по сути просто синтаксический сахар. Сахара в MQL почти нет, поэтому так не получиться сделать. Но замечу приведение типа к потомку идет без всяких там проверок и преобразований потому очень быстро, из-за этого не совсем понятно, чем Вам так не угодила явная работа с указателем.
да, я это все понимаю, никак не разберусь с синтаксисом в MQL при работе с указателями, вроде все то же самое, что и в стандартном С++, но постоянно путаюсь и не могу ни с ходу написать чтонить, ни прочитать корректно код той же библиотеки из стандартной поставки МТ.... все волосы уже себе повыдергивал! ... , но остались еще на .опе! )))) - все равно разберусь ;)
Разница есть, маленькая такая. Если там вдруг окажется не приводимый к myclass объект, то без dynamic_cast будет ошибка выполнения, а с ним - всего лишь NULL в возврате. Что при условии немедленного к нему обращение через .х в любом случае вызовет ошибку
это все понятно, да и не маленькая это разница, скажу не кривя душой, что код профессионального программиста и отличается от любительского именно вот в этой разнице - в проверке критических ошибок .... хотя при современных тенденциях в языках программирования и это упростили для ламеров-програмеров c помощью try except finally и т.п. ;)
Извините, но это глупость же.
Да пожалуйста
да, я это все понимаю, никак не разберусь с синтаксисом в MQL при работе с указателями, вроде все то же самое, что и в стандартном С++, но постоянно путаюсь и не могу ни с ходу написать чтонить, ни прочитать корректно код той же библиотеки из стандартной поставки МТ.... все волосы уже себе повыдергивал! ... , но остались еще на .опе! )))) - все равно разберусь ;)
С++ брать в качестве ориентира в случае с MQL не прокатит:) Объем того, что в MQL нельзя гораздо больше чем объем "совместимых" конструкций. Имхо, MQL больше похож на очень урезанный C# с полным отсутствием синтаксического сахара.