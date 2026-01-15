Ошибки, баги, вопросы - страница 2365
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Сервис деск обратите внимание на заявку
Открыта, Начата: 2018.12.17 14:19, #2224434
Ребят, админы, Вы работаете ? Ответ дадите ?
Билд 1966
Когда терминал закачивает сотни мегабайт - всё понятно, грузит историю.
Но когда отправляет куда то сотни мегабайт, то прям совсем непонятно... куда, зачем, а главное что он отправляет?!
Билд 1966
Когда терминал закачивает сотни мегабайт - всё понятно, грузит историю.
Но когда отправляет куда то сотни мегабайт, то прям совсем непонятно... куда, зачем, а главное что он отправляет?!
Возможно это результат синхронизации истории..
Возможно это результат синхронизации истории..
для синхронизации не обязательно отправлять историю с компьютера на сервер, достаточно запросить с сервера данные за указанный промежуток времени.
Клиентский терминал отправляет данные, в том числе историю, тестерным агентам
Терминал общается с локальными/сторонними агентами по сети.
Баг. При замене в условии ArrayRange(columns,0) на с1 ошибки нету.
Терминал общается с локальными/сторонними агентами по сети.
проверил адрес отправки данных - это localhos
приношу свои извинения, никаких необоснованных отправок огромных данных терминалом и агентами нет.