Ошибки, баги, вопросы - страница 2365

Vladimir Pastushak:

Сервис деск обратите внимание на заявку 

ОткрытаНачата: 2018.12.17 14:19#2224434

Ребят, админы, Вы работаете ? Ответ дадите ?

 

Билд 1966

Когда терминал закачивает сотни мегабайт - всё понятно, грузит историю.

Но когда отправляет куда то сотни мегабайт, то прям совсем непонятно... куда, зачем, а главное что он отправляет?!

MT5 unload

 
Andrey Dik:

Возможно это результат синхронизации истории..

 
Vladimir Pastushak:

для синхронизации не обязательно отправлять историю с компьютера на сервер, достаточно запросить с сервера данные за указанный промежуток времени.
 
Andrey Dik:
Клиентский терминал отправляет данные, в том числе историю, тестерным агентам
 
Slava:
оптимизацию не делал. локальному агенту (одному) тоже отправляются данные? я проверю на какой адрес отправлялмсь данные (уже в следующем году).
 
Andrey Dik:

Терминал общается с локальными/сторонними агентами по сети.

Тесты надо вести честно и точно с полным описанием, а не демонстрировать картинки в режиме 'я наброшу, а детали скрою'.
 
Renat Fatkhullin:
Извините, я как чукча, что вижу то и пою, поэтому и написал здесь, что бы услышать коментарии уполномочнных лиц.
С Новым Годом!

 

Баг. При замене в условии ArrayRange(columns,0) на с1 ошибки нету.

 
Renat Fatkhullin:
проверил адрес отправки данных - это localhos

приношу свои извинения, никаких необоснованных отправок огромных данных терминалом и агентами нет.

