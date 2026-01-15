Ошибки, баги, вопросы - страница 2374
Подскажите, после покупки советника и перехода по кнопке ''установить в терминале'' перестало работать окно ''маркет'' в MT4. Там пусто. Не возможно активировать продукт.
Что обозначают цвета на верхней диаграмме?
ЗЫ Догадался - это торговые сессии.
Что обозначают цвета на верхней диаграмме?
сессии
Спасибо.
Прошу помощи, не работает тестировщик советников в MT5.
Набросал простого советника, откомпелировал, тестирую, в результате MT5 сделки показывает на графике, но изменения профита нет, окно сделок не показывается, отчет пустой. Аналогичная ситуации при оптимизации. Пробовал переустановку MT5, установку на другой ПК, ничего не помогает. Скрин во вложении.
Что означает это сообщение?
//---
Отслеживаю при этом такую ошибку:
ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY
4004
Недостаточно памяти для выполнения системной функции
//---
Какая память имеется ввиду? Какие в данном случае есть ограничения?
Может на выходных у этого брокера нет расчёта профита. Попробуйте в будние дни.