Xellos26rus:
Подскажите, после покупки советника и перехода по кнопке ''установить в терминале'' перестало работать окно ''маркет'' в MT4. Там пусто. Не возможно активировать продукт. 
Удалите файл market.dat иногда помогает. 
 
Почему генетика считает всегда только 10К проходов?
 

Что обозначают цвета на верхней диаграмме?


ЗЫ Догадался - это торговые сессии.

 
сессии
 
Ilnur Khasanov:
сессии

Спасибо.

 

Прошу помощи, не работает тестировщик советников в MT5.

Набросал простого советника, откомпелировал, тестирую, в результате MT5 сделки показывает на графике, но изменения профита нет, окно сделок не показывается, отчет пустой. Аналогичная ситуации при оптимизации. Пробовал переустановку MT5, установку на другой ПК, ничего не помогает. Скрин во вложении.

Может на выходных у этого брокера нет расчёта профита. Попробуйте в будние дни. 
 

Что означает это сообщение?

//---

Отслеживаю при этом такую ошибку:

ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY

4004

Недостаточно памяти для выполнения системной функции

//---

Какая память имеется ввиду? Какие в данном случае есть ограничения?

 
Vladislav Andruschenko:
Может на выходных у этого брокера нет расчёта профита. Попробуйте в будние дни. 
Пробую вчера и сегодня, результат тот же, тестировщик ничего не считает.
 
Повторно прошу помощи - тестер стратегий MT5 не считает прибыль/убыток.  Что делать?
