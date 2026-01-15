Ошибки, баги, вопросы - страница 2369

Пропало изображение ярлыка MetaEditor. С компом ничего не делал, все праздники стоял выключенный. Я новый ярлык выведу или переустановлю. Просто, что бы вы знали.

Windows 7 Домашняя базовая 64.

MetaEditor

 

Баг: причина его непонятна, что-то ломается в компиляторе. Проявляется в том, что в одной ситуации индикатор создаётся, в другой нет, притом, что параметры верные.

Код для теста, он же  в прикрепленном файле:

void OnStart()
  {
   ENUM_INDICATOR ind_id;
   MqlParam         parameters[];
   MqlParam         parameters1[];
   string s1;
   for(int id=37;id<=39;id++) //Баг есть при id<=37. При верных параметрах, индикатор не создаётся
 //for(int id=38;id<=39;id++) //В данной ситуации баг не проявляется(индикатор создаётся)
     {
      int ind_handle=IndicatorCreate(Symbol(),Period(),ENUM_INDICATOR(id));
      int params_count=IndicatorParameters(ind_handle,ind_id,parameters);
      ArrayResize(parameters1,params_count);
      for(int i2=0;i2<params_count;i2++)
        {
         parameters1[i2]=parameters[i2];
        }
      IndicatorRelease(ind_handle);
      for(int i1=0;i1<params_count;i1++)
        {
         if(parameters1[i1].type==TYPE_INT)
           {
            for(int i2=parameters[i1].integer_value-1;i2>=-1;i2--)
              {
               parameters1[i1].integer_value=i2;
               ind_handle=IndicatorCreate(Symbol(),Period(),ENUM_INDICATOR(id),params_count,parameters1);
               if(ind_handle==INVALID_HANDLE)
                 {
                  if(id==39)//Выводим параметры при которых индикатор не создался и только для индикатора FRAMA
                    {
                     s1=EnumToString(ENUM_INDICATOR(id))+" Параметров "+string(params_count)+":  ";
                     for(int i3=0;i3<params_count;i3++)//В терминале, при ручном перетаскивании индикатора, отображаются 3 параметра, тут 2
                       {
                        s1=s1+string(parameters1[i3].integer_value)+"  ";
                       }
                     Print(s1);
                    }
                  break;
                 }
               else
                 {
                  IndicatorRelease(ind_handle);
                 }
              }
           }
         parameters1[i1]=parameters[i1];
        }
     }
  }

Лог последних строк, параметры :

indicator Fractal Adaptive Moving Average cannot load [4002]
IND_FRAMA Параметров 2:  13  1  
indicator Fractal Adaptive Moving Average cannot load [4804]
IND_FRAMA Параметров 2:  14  0  
Файлы:
test2.mq5  4 kb
 

Build 1970 ошибка компиляции 

//+------------------------------------------------------------------+
//| Read an structure                                                |
//+------------------------------------------------------------------+
template<typename T>
uint CFileBin::ReadStruct(T &data)
  {
//--- check handle
   if(m_handle!=INVALID_HANDLE)
      return(FileReadStruct(m_handle,data)); // 'data' cannot be used as it has undefined type 'BitmapHeader'  FileBin.mqh     488     38
//--- failure
   return(0);
  }
 

Подсветка синтаксиса, в частности макросов, объявленных в подключаемых mqh модулях сильно страдает во встроенном редакторе (то есть подсветка чаще не работает, чем работает, если только макрос не объявлен в текущем модуле, при том, что все компилируется без ошибок ес-но). Причем, даже подсказка всплывающая работает при начале набора макроса, а подсветки нет все равно.

Иногда это сильно расстраивает, может есть какой-нибудь лайфхак на эту тему?


 

CodaBase не корректен сайт


 
 Модеры! Вы че совсем там издеваетесь!? Никаких редактирований и обработки фотографий не было, всё по правилам, а ошибка возникает после проверки фото на верификацию. Уже кучу разных фотографий было сделано и отправлено. И молчите игнорируете! Почините сайт или вы что там кофе разлили на клавиатуру?! Кому там можно лично написать и разобраться! Уже зла не хватает!
 
Tatjana Anpilova:
Попробуйте без грима, там же робот смотрит, ему красота ваша не нужна

 
Tatjana Anpilova:
У Вас точно лицо на документе и на фото с QR-кодов оно и тоже? Это важно.

И таки правильно заметили выше - нет там модераторов, нет там людей: там робот.
 
Vladimir Karputov:

У Вас точно лицо на документе и на фото с QR-кодов оно и тоже? Это важно.

 Да. Ну фотография в паспорте скорее всего была отредактирована, когда фотограф фотографировал на фото в паспорт. 

Ещё вопрос. Был случайно удален собственноручно сигнал и теперь не могу по новой его создать или восстановить, пишет ошибку, что такой сигнал уже зарегистрирован.

 
Tatjana Anpilova:

***

Читайте правила сервиса Сигналы. От корки до корки.

