Ошибки, баги, вопросы - страница 2369
Пропало изображение ярлыка MetaEditor. С компом ничего не делал, все праздники стоял выключенный. Я новый ярлык выведу или переустановлю. Просто, что бы вы знали.
Windows 7 Домашняя базовая 64.
Баг: причина его непонятна, что-то ломается в компиляторе. Проявляется в том, что в одной ситуации индикатор создаётся, в другой нет, притом, что параметры верные.
Код для теста, он же в прикрепленном файле:
Лог последних строк, параметры :
Build 1970 ошибка компиляции
Подсветка синтаксиса, в частности макросов, объявленных в подключаемых mqh модулях сильно страдает во встроенном редакторе (то есть подсветка чаще не работает, чем работает, если только макрос не объявлен в текущем модуле, при том, что все компилируется без ошибок ес-но). Причем, даже подсказка всплывающая работает при начале набора макроса, а подсветки нет все равно.
Иногда это сильно расстраивает, может есть какой-нибудь лайфхак на эту тему?
CodaBase не корректен сайт
Модеры! Вы че совсем там издеваетесь!? Никаких редактирований и обработки фотографий не было, всё по правилам, а ошибка возникает после проверки фото на верификацию. Уже кучу разных фотографий было сделано и отправлено. И молчите игнорируете! Почините сайт или вы что там кофе разлили на клавиатуру?! Кому там можно лично написать и разобраться! Уже зла не хватает!
Попробуйте без грима, там же робот смотрит, ему красота ваша не нужна
У Вас точно лицо на документе и на фото с QR-кодов оно и тоже? Это важно.И таки правильно заметили выше - нет там модераторов, нет там людей: там робот.
Да. Ну фотография в паспорте скорее всего была отредактирована, когда фотограф фотографировал на фото в паспорт.
Ещё вопрос. Был случайно удален собственноручно сигнал и теперь не могу по новой его создать или восстановить, пишет ошибку, что такой сигнал уже зарегистрирован.
Ещё вопрос. Был случайно удален собственноручно сигнал и теперь не могу по новой его создать или восстановить, пишет ошибку, что такой сигнал уже зарегистрирован.
Читайте правила сервиса Сигналы. От корки до корки.