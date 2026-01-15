Ошибки, баги, вопросы - страница 2372
И еще очень подозрительно, что каждый сдедующий подход генетики дает все лучший результат. Как буд-то она обладает памятью (между отдельными оптимизациями).
Брутфорс: лучший результат из 15223 проходов — 158.38 (кастум критерий).
Запуск генетики №1 — 126.24, №2 — 126.24, №3 — 137.06, №4 — 137.06, №5 — 137.06, №6 — 137.06, №7 — 137.06, №8 — 137.06
Совпадение?
Логично, если она будет работать по своему алгоритму, но не будет пересчитывать готовые данные, а будет просто перемалывать цифры из кэша.
Это имеет смысл, если полный перебор до этого не был завершен до конца. Если же был, то ГА не должен выполняться. Иначе будет казус - все данные есть, а каждый запуск ГА выдает разные результаты.
Изменил параметр, не влияющий на результат (мейджик), провел еще одну серию генетических оптимизаций.
Результаты: 19.08, 105.07, 112.47, 112.47, 112.47, 112.57, 112.57, 132.87, 132.87
На лицо ошибка.
Казуса нет, ГА не должен всегда находить максимум. То, что весь кэш есть, он не знает и не должен знать.
Тестер знает.
Ну, это не аргумент. ГА ломаться не должен.
Детский сад.
Благодарю за конструктив :)
Откуда такая информация? То, что вы делаете - UB, советник может хоть неприличное слово на экран вывести и будет прав, любые предположения о логике работы данного алгоритма беспочвенны.
Спасибо за замечание.
Согласен, просто насторожила 100% повторяемость и результат работы кода: в экземляре одного класса нарастили на 0.1, получили 0.1. В экзмепляре другого класса нарастили на 0.2, получили 0.3.
А так сам же пишу - оплошность это. Но результат интересный, не рандомный мусор, а именно такой. Этим и делюсь с разработчиками платформы, в первую очередь. Может это 'жжжжж' неспроста.
По MQL4.
В справочнике есть по RVI
MODE_MAIN
0
Основная линия
MODE_SIGNAL
1
Сигнальная линия
Сигнальная линия это "Стиль сигнала" что красная ?
Сигнальная линия это "Стиль сигнала" что красная ?