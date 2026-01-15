Ошибки, баги, вопросы - страница 2372

И еще очень подозрительно, что каждый сдедующий подход генетики дает все лучший результат. Как буд-то она обладает памятью (между отдельными оптимизациями).

Брутфорс: лучший результат из 15223 проходов — 158.38 (кастум критерий).

Запуск генетики №1 — 126.24, №2 — 126.24, №3 — 137.06,  №4 — 137.06, №5 — 137.06, №6 — 137.06, №7 — 137.06, №8 — 137.06

Совпадение?

 
Andrey Khatimlianskii:

Логично, если она будет работать по своему алгоритму, но не будет пересчитывать готовые данные, а будет просто перемалывать цифры из кэша.

Это имеет смысл, если полный перебор до этого не был завершен до конца. Если же был, то ГА не должен выполняться. Иначе будет казус - все данные есть, а каждый запуск ГА выдает разные результаты.

 

Изменил параметр, не влияющий на результат (мейджик), провел еще одну серию генетических оптимизаций.

Результаты: 19.08, 105.07, 112.47, 112.47, 112.47, 112.57, 112.57, 132.87, 132.87

На лицо ошибка.

 
fxsaber:

Это имеет смысл, если полный перебор до этого не был завершен до конца. Если же был, то ГА не должен выполняться. Иначе будет казус - все данные есть, а каждый запуск ГА выдает разные результаты.

Казуса нет, ГА не должен всегда находить максимум. То, что весь кэш есть, он не знает и не должен знать.

 
Andrey Khatimlianskii:

Казуса нет, ГА не должен всегда находить максимум. То, что весь кэш есть, он не знает и не должен знать.

Тестер знает.

 
fxsaber:

Тестер знает.

Ну, это не аргумент. ГА ломаться не должен.

 
Sergey Dzyublik:
Детский сад.


Благодарю за конструктив :)

 
pavlick_:

Откуда такая информация? То, что вы делаете - UB, советник может хоть неприличное слово на экран вывести и будет прав, любые предположения о логике работы данного алгоритма беспочвенны.

Спасибо за замечание.

Согласен, просто насторожила 100% повторяемость и результат работы кода: в экземляре одного класса нарастили на 0.1, получили 0.1. В экзмепляре другого класса нарастили на 0.2, получили 0.3.

А так сам же пишу - оплошность это. Но результат интересный, не рандомный мусор, а именно такой. Этим и делюсь с разработчиками платформы, в первую очередь. Может это 'жжжжж' неспроста.

 

По MQL4.

В справочнике есть по RVI

MODE_MAIN

0

Основная линия

MODE_SIGNAL

1

Сигнальная линия


Сигнальная линия это "Стиль сигнала" что красная ?

RVI

 
Aleksey Rodionov:

По MQL4.

Сигнальная линия это "Стиль сигнала" что красная ?


Да.
