Ошибки, баги, вопросы - страница 2373
Билд 1968 (проблема проявлялась и в более ранних билдах), запускаю в режиме /portable.
Запускаю прогон в тестере, автоматически (и в ручную тоже самое) открывается чарт пустой, без отображения граф-объектами сделок, и не происходит переход к соотвествующему граф-объекту при двойном нажатии в истории прогона, хотя в списке объектов таковые присутствуют, но при нажатии кнопки "перейти" ничего не происходит.
Билд 1968 (проблемы нет, и не наблюдалась в более ранних билдах), запускаю в обычном режиме, без /portable.
Запускаю прогон в тестере, автоматически (и в ручную тоже самое) открывается чарт, отображаются граф-объектами сделки, происходит переход к соотвествующему граф-объекту при двойном нажатии в истории прогона, в списке объектов таковые присутствуют, при нажатии кнопки "перейти" происходит переход к объекту.
В чем проблема?
Решил проблему так: зашел в папку c:\Users\***\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\***********************************************\config\ и скопировал файлы
common.ini
hotkeys.ini
metaeditor.ini
settings.ini
terminal.ini
в соответствующую папку портабельной папки с заменой - всё заработало сразу нормально.
Вывод (может быть и неверный вывод, но другого вывода не наблюдаю): что то сломалось в файлах конфигурации терминала, какое то свойство которое прописано в одном из вышеназванных файлов.
Итак вопрос: что именно сломалось и было восстановлено таким варварским способом - заменой настроек на дефолтные?
PS После переключения на другой счет опять что то сломалось и граф-объекты перестали быть видны.
PPS Решил проблему уже проверенным способом, заменой файла настроек, причем получилось узнать, какой именно файл настроек изменяется при переключении на другой счет, это terminal.ini
Запустите Справка -> Проверить обновления -> Бета
если это ответ на мой багрепорт - спасибо за оперативность, проверю в ближайший час-другой и отпишусь
да, теперь после переключения на другой счет объекты отображаются.
но теперь другая проблема:
если кликнуть на самую первую сделку №2, то на чарте мы попадаем на №102 (кликать на все сделки до 102-й бесполезно, попадаем на 102-ю), а после 102-й нормально. как будто уперлись в невидимую стену и перемотать чарт вручную на сделки ранее 102-й не получается.
Попробуйте увеличить лимит баров на графике в настройках клиентского терминала
поставил унлимитед - помогло.
Подскажите, как сделать автоматическое сохранение билдов?
Программой для контроля версий или создания резервных копий.
Граждане и товарищи разработчики - ну нельзя же так косячить. Это уже ни в какие ворота не лезет!
Граждане и товарищи разработчики - ну нельзя же так косячить. Это уже ни в какие ворота не лезет!
Дмитрий!
Какой у Вас билд?
Кстати, у Вас позиция Sell, так что Вас не устроило TP должен быть ниже :)
Доавлено
А-аа! Прибавили 9 000 пунктов :(
Круто!