Ошибки, баги, вопросы - страница 2373

Билд 1968 (проблема проявлялась и в более ранних билдах), запускаю в режиме /portable.

Запускаю прогон в тестере, автоматически (и в ручную тоже самое) открывается чарт пустой, без отображения граф-объектами сделок, и не происходит переход к соотвествующему граф-объекту при двойном нажатии в истории прогона, хотя в списке объектов таковые присутствуют, но при нажатии кнопки "перейти" ничего не происходит.

Билд 1968 (проблемы нет, и не наблюдалась в более ранних билдах), запускаю в обычном режиме, без /portable.

Запускаю прогон в тестере, автоматически (и в ручную тоже самое) открывается чарт, отображаются граф-объектами сделки, происходит переход к соотвествующему граф-объекту при двойном нажатии в истории прогона, в списке объектов таковые присутствуют, при нажатии кнопки "перейти" происходит переход к объекту.

В чем проблема?

Решил проблему так: зашел в папку c:\Users\***\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\***********************************************\config\ и скопировал файлы

common.ini
hotkeys.ini
metaeditor.ini
settings.ini
terminal.ini

в соответствующую папку портабельной папки с заменой - всё заработало сразу нормально.

Вывод (может быть и неверный вывод, но другого вывода не наблюдаю): что то сломалось в файлах конфигурации терминала, какое то свойство которое прописано в одном из вышеназванных файлов.

Итак вопрос: что именно сломалось и было восстановлено таким варварским способом - заменой настроек на дефолтные?


PS После переключения на другой счет опять что то сломалось и граф-объекты перестали быть видны.

PPS Решил проблему уже проверенным способом, заменой файла настроек, причем получилось узнать, какой именно файл настроек изменяется при переключении на другой счет, это terminal.ini

 
Запустите Справка -> Проверить обновления -> Бета
 
Renat Fatkhullin:
Запустите Справка -> Проверить обновления -> Бета

если это ответ на мой багрепорт - спасибо за оперативность, проверю в ближайший час-другой и отпишусь

да, теперь после переключения на другой счет объекты отображаются.

но теперь другая проблема:

если кликнуть на самую первую сделку №2, то на чарте мы попадаем на №102 (кликать на все сделки до 102-й бесполезно, попадаем на 102-ю), а после 102-й нормально. как будто уперлись в невидимую стену и перемотать чарт вручную на сделки ранее 102-й не получается.

 
Andrey Dik:

если это ответ на мой багрепорт - спасибо за оперативность, проверю в ближайший час-другой и отпишусь

да, теперь после переключения на другой счет объекты отображаются.

но теперь другая проблема:

если кликнуть на самую первую сделку №2, то на чарте мы попадаем на №102 (кликать на все сделки до 102-й бесполезно, попадаем на 102-ю), а после 102-й нормально. как будто уперлись в невидимую стену и перемотать чарт вручную на сделки ранее 102-й не получается.

Попробуйте увеличить лимит баров на графике в настройках клиентского терминала

 
Slava:

Попробуйте увеличить лимит баров на графике в настройках клиентского терминала

поставил унлимитед - помогло.

 
Подскажите, как сделать автоматическое сохранение билдов?
 
fxsaber:
Подскажите, как сделать автоматическое сохранение билдов?

Программой для контроля версий или создания резервных копий.

 

Граждане и товарищи разработчики - ну нельзя же так косячить. Это уже ни в какие ворота не лезет!


 
Dmitriy Skub:

Граждане и товарищи разработчики - ну нельзя же так косячить. Это уже ни в какие ворота не лезет!


Дмитрий!

Какой у Вас билд?

Кстати, у Вас позиция Sell, так что Вас не устроило TP должен быть ниже :)

Доавлено

А-аа! Прибавили 9 000 пунктов :(

Круто!

 
Подскажите, после покупки советника и перехода по кнопке ''установить в терминале'' перестало работать окно ''маркет'' в MT4. Там пусто. Не возможно активировать продукт. 
