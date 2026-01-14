Ошибки, баги, вопросы - страница 1180
И трудно это исправить, чтобы работало?
Сложный вопрос. Как посмотреть. Для некотрых абсолютно непосильно. Умеючи не очень сложно.
Как только перешли на 600 терминал стали непонятные вещи творится в плане переполнения диска с , в папке logs образуется текстовый файл который растет до непомерной величины . причем это происходит на трех компах и на разных виндовс , кто знает что это?
На форуме поломался поиск. При попытке поиска выдаёт:
Произошла ошибка. Пожалуйста, повторите попытку позже.
В справке по классу CWndObj небольшая неточность. Написано:
Класс CWnd
Класс CWndObj является базовым классом для простых (основанных на объектах графика) элементов управления Стандартной библиотеки.
а должно быть:
Класс CWndObj
Класс CWndObj является базовым классом для простых (основанных на объектах графика) элементов управления Стандартной библиотеки.
Не корректно отображается график. Открыто 27 валютных пар. Раньше при переключении на следующую/предыдущую пару и возврат заставляло график перерисовываться и отображаться корректно.
Давайте пообщаемся в сервисдеске. От вас требуется алгоритм для воспроизведения, номер билда, битность
У себя пока не воспроизвели