Ошибки, баги, вопросы - страница 1180

Elena_2014:
И трудно это исправить, чтобы работало?
Уже очень скоро выпущу новую версию
 
Integer:
Сложный вопрос. Как посмотреть. Для некотрых абсолютно непосильно. Умеючи не очень сложно.
Да, я попробовала - на получилось. 
 
Как только перешли на 600 терминал стали непонятные вещи творится в плане переполнения диска с , в папке logs образуется текстовый файл который растет до непомерной величины . причем это происходит на трех компах и на разных виндовс , кто знает что это?
 
alexi72:
Как только перешли на 600 терминал стали непонятные вещи творится в плане переполнения диска с , в папке logs образуется текстовый файл который растет до непомерной величины . причем это происходит на трех компах и на разных виндовс , кто знает что это?
Посмотрите, что написано в этих больших лог-файлах - может виноват какой-то советник?
 
alexi72:
Как только перешли на 600 терминал стали непонятные вещи творится в плане переполнения диска с , в папке logs образуется текстовый файл который растет до непомерной величины . причем это происходит на трех компах и на разных виндовс , кто знает что это?
Логи ошибками забиваются. Коды править нужно до нормального состояния.
 

На форуме поломался поиск. При попытке поиска выдаёт:

Произошла ошибка. Пожалуйста, повторите попытку позже.

 
Можно и не вызывать зацикленный старт из инита, но тогда придется ждать тика. Но если сделать вот такое - while(!IsStopped())  зацикливание в ините, довольно быстро произойдет выход из цикла, потому-что функция isStopped() может вернуть true. Если зацикливание в старте, то очередной тик опять запустит цикл.
 

В справке по классу CWndObj небольшая неточность. Написано:

Класс CWnd

Класс CWndObj является базовым классом для простых (основанных на объектах графика) элементов управления Стандартной библиотеки.

а должно быть:

Класс CWndObj

Класс CWndObj является базовым классом для простых (основанных на объектах графика) элементов управления Стандартной библиотеки.



 

Не корректно отображается график. Открыто 27 валютных пар. Раньше при переключении на следующую/предыдущую пару и возврат заставляло график перерисовываться и отображаться корректно. 


 
Luckhuman:

Не корректно отображается график. Открыто 27 валютных пар. Раньше при переключении на следующую/предыдущую пару и возврат заставляло график перерисовываться и отображаться корректно. 


Давайте пообщаемся в сервисдеске. От вас требуется алгоритм для воспроизведения, номер билда, битность

У себя пока не воспроизвели

