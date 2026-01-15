Ошибки, баги, вопросы - страница 2364
это все понятно, да и не маленькая это разница, скажу не кривя душой, что код профессионального программиста и отличается от любительского именно вот в этой разнице - в проверке критических ошибок .... хотя при современных тенденциях в языках программирования и это упростили для ламеров-програмеров c помощью try except finally и т.п. ;)
На самом деле Try/Catch более интересная тема, чем может показаться:) Жаль в MQL ее нет.
Кто подскажет, на что он ругается и что с этим делать
Имхо, MQL больше похож на очень урезанный C# с полным отсутствием синтаксического сахара.
ОК, с C# чет не было желания и возможностей подразобраться, пару раз открывал VS2017 на уровне С++ и знания Делфи пробовал писать под С#, дальше пока не разбирался - теперь точно повнимательнее к С# присмотрюсь
не знаю поможет Вам или нет, но в MQL структуры не совсем, то же что и классы, как выше упоминал Василий, MQL чем то напоминает С# - там структуры статической памяти создаются, а классы вроде в куче
вот я искал решение через описание структуры, но подсказали, что нужно в классы "обернуть" https://www.mql5.com/ru/forum/6343/page866#comment_7541747
может в классе Ваш пример будет работать?
Нет, от этого не зависит. Это брачные танцы темплейтов со статиками.
Сервис деск обратите внимание на заявку
Открыта, Начата: 2018.12.17 14:19, #2224434
Написать тело метода внутри класса.
Как заставить это работать, я уже сам разобрался. Вопрос в причинах ошибки, почему нельзя написать именно так, как написано, с точки зрения логики и здравого смысла
Кстати, это не единственная ошибка. Также компилятор не даёт обратиться к статическому полю k с помощью A<T>::k