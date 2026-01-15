Ошибки, баги, вопросы - страница 3015
У меня на
код
отработал корректно:
Я-же показал текущее время, а не на истории. Может и у меня историю покажет, не проверял.
Я проверил отладку онлайн - также всё корректно.Добавлено: у Вас случайно процессор не загружен на все 100%?
Нет. Запущен МТ5 с одним советником и мазила… Посмотрите что показывает когда выполнение остановлено на строке 23. Мне кажется что строка
TimeToStruct(time_gmt,STime);
уже выполнена и структура должна быть заполнена. А во время остановки на 25 строке в структуре предыдущие значения.
Я не могу точно проверить, так как не имею такой конфигурации:
у меня Windows 10. К тому же у меня ставятся все обновления операционной системы.
@Alexey Viktorov
проверил ваш код на
работает корректно.
Всем привет,
я Маковод под High Sierra, у меня MT 5 сборка 2904
сегодня случайно стянул с меню панель "периоды графика". А обратно никак не могу вернуть.
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать? Как вернуть обратно?
И второй вопрос. Баг "показывать линию последней цены" - по меньшей мере в терминале для фьючерсов он есть и давно болтается, а когда его пофиксят?
Подскажите, куда дели показывать / не показывать новости друзей в ленте
В ленте, когда видите новость от Друга - повазюкайте мышкой у правого верхнего края сообщения.