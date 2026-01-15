Ошибки, баги, вопросы - страница 3015

У меня на 

2021.05.13 15:25:42.599 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 2903 started for MetaQuotes Software Corp.
2021.05.13 15:25:42.602 Terminal        Windows 10 build 19042, Intel Core i7-9750H  @ 2.60GHz, 26 / 31 Gb memory, 823 / 947 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+2
2021.05.13 15:25:42.602 Terminal        C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075

код

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//---
   MqlDateTime STime;
   datetime time_gmt = TimeGMT();
   TimeToStruct(time_gmt,STime);
//---
   Print("time_gmt: ",TimeToString(time_gmt,TIME_DATE|TIME_SECONDS));
   datetime struct_to_time=StructToTime(STime);
   Print("struct_to_time: ",TimeToString(struct_to_time,TIME_DATE|TIME_SECONDS));
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }

отработал корректно:


 
Я-же показал текущее время, а не на истории. Может и у меня историю покажет, не проверял.
 
Alexey Viktorov:
Я-же показал текущее время, а не на истории. Может и у меня историю покажет, не проверял.

Я проверил отладку онлайн - также всё корректно.

Добавлено: у Вас случайно процессор не загружен на все 100%?
 
Vladimir Karputov:

Я проверил отладку онлайн - также всё корректно.

Добавлено: у Вас случайно процессор не загружен на все 100%?

Нет. Запущен МТ5 с одним советником и мазила… Посмотрите что показывает когда выполнение остановлено на строке 23. Мне кажется что строка  

TimeToStruct(time_gmt,STime);

уже выполнена и структура должна быть заполнена. А во время остановки на 25 строке в структуре предыдущие значения.

 
Alexey Viktorov:

Нет. Запущен МТ5 с одним советником и мазила… Посмотрите что показывает когда выполнение остановлено на строке 23. Мне кажется что строка 

уже выполнена и структура должна быть заполнена. А во время остановки на 25 строке в структуре предыдущие значения.

Я не могу точно проверить, так как не имею такой конфигурации:

2021.05.13 09:42:03.384 Terminal        Windows 7 Service Pack 1 build 7601, AMD FX-4170 Quad-Core, 8 / 11 Gb memory, 56 / 465 Gb disk, IE 11, Admin, GMT+3

у меня Windows 10. К тому же  у меня ставятся все обновления операционной системы. 

 

@Alexey Viktorov

проверил ваш код на 

2021.05.10 12:56:47.059 Terminal        Открытие Брокер x64 build 2875 started for АО ''Открытие Брокер''
2021.05.10 12:56:47.064 Terminal        Windows 7 Service Pack 1 build 7601, Intel Core i5-2520M  @ 2.50GHz, 5 / 7 Gb memory, 23 / 287 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+3

работает корректно.

 

Всем привет, 

я Маковод под High Sierra, у меня MT 5 сборка 2904 

сегодня случайно стянул с меню панель "периоды графика". А обратно никак не могу вернуть. 

Подскажите, пожалуйста, что можно сделать? Как вернуть обратно? 

И второй вопрос. Баг "показывать линию последней цены" - по меньшей мере в терминале для фьючерсов он есть и давно болтается, а когда его пофиксят? 

 
Опять ничего в 2920 не работает из того, что работало раньше 
void f(); //Error:'f' - class type expected
В очередной раз возникает вопрос: Элементарные тесты делаютcя перед обновлением?
 
Подскажите, куда дели показывать / не показывать новости друзей в ленте
 
Valeriy Yastremskiy:
Подскажите, куда дели показывать / не показывать новости друзей в ленте

В ленте, когда видите новость от Друга - повазюкайте мышкой у правого верхнего края сообщения.

