Попытка удаления кастомного символа увела Терминал в глухой нокаут.

Потребление CPU = 0. Ждет видимо, чего-то. Перед этим прервал надолго повисшее выполнение CustomTicksReplace.

 

После бэктеста штатно открыл график со сделками. Не хватает места (видимо, из-за длины названия кастомного символа), чтобы уместить пять цифр после запятой.

Там должно быть 1.59495.

 
fxsaber:

да есть такая проблема в всплывающих подсказках. 

 
Youri Lazurenko:

А зачем вам менять цвет и толщину в эксперте? На работу онного это ни как не влияет. Для картинки? Так меняйте в шаблоне, в настройках индикатора.

Да на самом деле просто для удобства. Когда проверяешь корректность работы эксперта в тестере, очень сложно долго в эти тонкие линии всматриваться. Вот я и подумал, что было бы здорово, чтоб линии индикатора в процессе тестирования на истории(!) были бы потолще. Только и всего.

 
SuhanovDM94:

А что мешает создать шаблон с именем советника и поставить толщину линий индикаторов какая вам нравится??? Даже на дополнительных графиках тестера есть возможность вручную применить шаблон.

В каком-то из билдов была проблема с шаблоном tester и\или debug, подробности не помню. В тот момент я начал пользоваться шаблоном с именем советника.

 

Критическая ошибка при выполнении:

Access violation at 0x006D004B write to 0x00000014 in 'Demo.ex5'
crash -->  006D004B F3AB              rep stosd     
               006D004D 5F                pop        edi
               006D004E 5B                pop        ebx
               006D004F 8BE5              mov        esp, ebp
               006D0051 5D                pop        ebp
               006D0052 C3                ret        
 
               006D0053 90                nop        
 
00: 0x6D004B
01: 0x6D0090
02: 0x146B279
03: 0x144DE3E
04: 0x6D0F23
05: 0x6D081D
06: 0x6D000D
07: 0xE646BB
08: 0x1039279
09: 0x13FB2D5
10: 0x13FAF20
11: 0xFCEFE6
12: 0x75478F04
13: 0x77BB9C23
14: 0x77BB9BF2

Файлы:
Demo.ex5  12 kb
 
A100:

Давно не было, поздравляю. Свои варианты вместе с СД канули...

  
2018.08.29 11:07:39.968 TestScaling (EURUSD,M1) Access violation at 0x00007FF60089E177 read to 0x0000000000000000
Файлы:
CImage.mqh  12 kb
TestScaling.mq5  4 kb
TestScaling.ex5  331 kb
123.zip  258 kb
Canvas.mqh  152 kb
 
fxsaber:

Сам удивлен - думал на x32 таких ошибок уже не будет

Nikolai Semko:

Странно... у меня уже на этапе компиляции в x32 ошибка:

'm_pixels' - protected member access error CImage.mqh 78 2

Неужели компиляторы x64 и x32 до сих пор по разному работают?!

 
Alexey Viktorov:

Спасибо, Алексей! Так и сделал. Даже и не думал о такой возможности.

