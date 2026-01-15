Ошибки, баги, вопросы - страница 2267
Попытка удаления кастомного символа увела Терминал в глухой нокаут.
Потребление CPU = 0. Ждет видимо, чего-то. Перед этим прервал надолго повисшее выполнение CustomTicksReplace.
После бэктеста штатно открыл график со сделками. Не хватает места (видимо, из-за длины названия кастомного символа), чтобы уместить пять цифр после запятой.
Там должно быть 1.59495.
да есть такая проблема в всплывающих подсказках.
А зачем вам менять цвет и толщину в эксперте? На работу онного это ни как не влияет. Для картинки? Так меняйте в шаблоне, в настройках индикатора.
Да на самом деле просто для удобства. Когда проверяешь корректность работы эксперта в тестере, очень сложно долго в эти тонкие линии всматриваться. Вот я и подумал, что было бы здорово, чтоб линии индикатора в процессе тестирования на истории(!) были бы потолще. Только и всего.
А что мешает создать шаблон с именем советника и поставить толщину линий индикаторов какая вам нравится??? Даже на дополнительных графиках тестера есть возможность вручную применить шаблон.
В каком-то из билдов была проблема с шаблоном tester и\или debug, подробности не помню. В тот момент я начал пользоваться шаблоном с именем советника.
Критическая ошибка при выполнении:
Access violation at 0x006D004B write to 0x00000014 in 'Demo.ex5'
crash --> 006D004B F3AB rep stosd
006D004D 5F pop edi
006D004E 5B pop ebx
006D004F 8BE5 mov esp, ebp
006D0051 5D pop ebp
006D0052 C3 ret
006D0053 90 nop
00: 0x6D004B
01: 0x6D0090
02: 0x146B279
03: 0x144DE3E
04: 0x6D0F23
05: 0x6D081D
06: 0x6D000D
07: 0xE646BB
08: 0x1039279
09: 0x13FB2D5
10: 0x13FAF20
11: 0xFCEFE6
12: 0x75478F04
13: 0x77BB9C23
14: 0x77BB9BF2
Критическая ошибка при выполнении:
Давно не было, поздравляю. Свои варианты вместе с СД канули...
Давно не было...
Сам удивлен - думал на x32 таких ошибок уже не будет
Странно... у меня уже на этапе компиляции в x32 ошибка:
'm_pixels' - protected member access error CImage.mqh 78 2
Неужели компиляторы x64 и x32 до сих пор по разному работают?!
Спасибо, Алексей! Так и сделал. Даже и не думал о такой возможности.